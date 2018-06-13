报告：互联网经济驱动 未来5年中国超级富豪人数翻番

一财网 孙维维

全球富豪分布在哪些地方？亚洲、欧洲、美洲，还是非洲？

根据全球私营房地产顾问服务公司莱坊发布的2018年《财富报告》，美国的富豪数量仍位于全球首位，亚洲则成为过去一年全球富豪数量增长最快的地方，相较而言，欧洲富豪增加的速度则不敌亚洲。

莱坊大中华区研究及咨询部主管纪言迅告诉第一财经记者，中国大陆富豪的增长率排在全世界前列，中国在基数很高的情况下，增长率还是很快，这与中国的经济状况有关。

亚洲富豪增速引领全球

《财富报告》重点关注净资产达到5千万美元的群体。报告显示，北美拥有全球约34%的超级富豪，人数和去年相比增长了5%，总数达4.4万。在欧洲，净资产达5千万美元及以上的富豪人数增长了10%，达3.518万人。不过，欧洲富豪增速仍不敌亚洲，根据报告，亚洲的超级富豪人数增长了15%，达3.588万人，显示了巨大的增长潜力。

参与《财富报告》的咨询机构Wealth-X发布的数据则显示，未来5年中国的超级富豪人数将翻一倍有余，预计其他可能出现强劲增长的亚洲国家有日本（51%）、印度（71%）、印度尼西亚（66%）和马来西亚（65%）。

Wealth-X总经理怀特（Vincent White）表示，现在是创造财富的好时机，当前全球经济气候温和，营商环境便利，融资渠道广泛，特别是鼓励创业，这也是创造财富的关键。总体而言，亚洲地区的前景“非常乐观”。

莱坊大中华区研究及咨询部主管纪言迅对第一财经记者表示，中国大陆富豪的增长率在基数很高的情况下，还是很快，和中国的经济状况有关。

经济学人智库亚洲地区分析师霍米（Agathe L’Homme）表示：“由于中国在短期内的增长预期更为乐观，我们上调了对亚洲地区的经济预测。终端消费者市场的稳定需求和不断攀升的商品价格将为该地区的出口国家提供支持，而货币政策逐渐收紧的预期也将为总体增长打下基础。”

在《财富报告》的调研过程中，来自新加坡的全部财富经理人受访人均表示，客户财富在过去一年的增长比例达到100%。根据受访者分析，财富增值的主要原因是因业务表现上佳，或全球经济局势良好。

在亚太地区，马来西亚和韩国的表现相对滞后，仅有72%的财富经理人受访者表示客户财富增长，但这仍与全球平均水平持平。

互联网经济成新动能

纪言迅分析，互联网经济的崛起是影响中国富豪数量的新动能。他说：“以前富豪排行榜前列都是房地产开发商或者工业巨头，现在排名前列的多是与互联网相关的行业和人，比如腾讯的持股员工，腾讯在上市的时候市值增长很快，他们的个人财富就增长很快。这是互联网经济的直接效应。我认为这一现象还要持续一段时间。”

同时，全球经济走出低谷成为推动富豪数量增加的因素，不过未来经济和地缘政治格局或将对全球财富增值产生不利影响，特别是全面的货币紧缩政策。《财富报告》显示，参与调研者认为影响财富增值的主要因素有恐怖主义、网络犯罪、民粹主义、英国脱欧、透明度，以及美国总统特朗普执政等。

纪言迅向第一财经记者分析，2015年、2016年全球富豪数量下降受地缘政治的影响很大。战争、俄罗斯政局不稳、卢布贬值、英国脱欧，以及澳大利亚、新西兰加重了税收等都对财富的积累产生消极影响。总体而言，经济发展和富豪数量是呈正相关的。2017年至今，全球各地经济发展不错，走出衰退的低谷，积累财富的速度增快。

2017年末美国特朗普政府公布了税改政策。《财富报告》分析认为，旨在鼓励更多企业将资金转回美国境内的新税收政策可能会对整体经济产生影响，进而改变超级富豪人数。根据当前的经济预测，未来5年，美国的超级富豪人数将增长38%。同时，公司所得税税率下调后，如果美国境内投资因此有所增长，可能会对未来的数字产生影响。