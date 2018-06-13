直击|紫光西部数据缪刚：未来企业数据将两极分化

新浪科技讯 6月13日午间消息，大数据时代，人们对存储和应用有了新认知。近日，紫光西部数据CEO缪刚指出，传统的数据存储架构已无法满足行业发展，企业数据将出现两个极化：一类是需要通过极致性能进行实时处理的“快数据”，另一类是需要通过海量存储进行深入挖掘的“大数据”。

“到2020年，全球人类产生的数据量将达到44ZB”，缪刚指出，随着互联网、物联网的发展，数据量正在剧增，目前在向两个极端发展：一方面，70%的数据是以大数据的方式存在，存在形式包括视频、影音、图像等。另一方面，30%的数据是以快数据的形式存在，这些数据的特点是需要实时处理。所以，对于这两个极端，均需要全新的架构去处理这些数据，并挖掘数据的价值。

缪刚还称，中国存储市场需要创新者，包括架构框架下创新、性能方面创新及成本创新。

IDC中国企业系统研究总监周震刚认为，当今，中国的创新模式大体分为三步：由原来的创新实验到多重创新，到现在的自主创新，“要想翻到第三方平台的新篇章，就必须通过数字经济创新”。

IDC认为，IT基础架构已经向云计算平台转移，云平台将作为数字化创新的新平台，未来的云基础架构将由软件定义和闪存共同支持。

公开资料显示，紫光西部数据成立于2016年，紫光股份持股比例为51%，西部数据持股比例为49%。前者为中国最大的综合性集成电路企业，后者为全球领先的数据存储解决方案提供商。

在不久前的科博会上，紫光集团展示了自主研发的最新成果。包括国内第一颗自主知识产权的长江存储32层三维NAND闪存芯片、国内首家拥有自主嵌入式CPU关键技术的手机芯片紫光展锐SC9850KH、全新一代核心路由器新华三CR19000以及大数据应用、物联网应用等云方案。（韩大鹏）