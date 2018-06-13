美团点评被曝月底在港申请上市 目标估值600亿美元

美团最快6月底在港申请上市。东方IC 图

澎湃新闻记者 杨鑫倢

继小米之后，中国互联网生活服务平台美团点评即将赴香港递交上市申请。

6月13日，据香港经济日报报道，自香港联合交易所接受“同股不股权”企业的上市申请以来，新经济企业来港上市的炽热气氛升华。市场传言，美团点评最快本月底提交在港上市的申请，拟集资约470亿港元（约合380亿人民币）。

彭博社6月12日也引述多名消息人士的说法称，美团点评最快本月底在港提交上市申请，初步计划集资60亿美元（约合380亿人民币），预计在今年9月或10月正式挂牌。美团点评正朝向上市时市值600亿美元的目标进发，亦不排除在内地发行中国存托凭证（CDR）的可能。

由于小米表示以境内为主上市地，小米在港集资的规模或由约550亿元缩减至390亿元，这意味着美团点评集资规模有机会多于小米，有望成为香港近两年最大型IPO。

今年初开始，就有市场传言称，美团点评会在2018年内赴港上市，不排除在内地发行CDR的计划。

另有未经证实的消息称，美团创始人兼首席执行官王兴5月底已在香港与投资银行界会面，商讨在港挂牌的事宜。

美团点评发言人表示，对市场传言不予置评。

澎湃新闻记者获得的一份资料显示，截至2017年底，美团点评拥有6亿用户，2.9亿购买用户，5300万日活跃用户，2017年GMV（即成交总额）达到570亿美元（约合人民币3640亿元），同比增长50%，线上日订单量峰值突破2700万单。

美团点评以团购这一高频交易带动低频交易，已孵化出猫眼电影、美团外卖、美团旅行三个细分行业品牌。在27亿美元收购摩拜单车后，美团点评实现本地生活生态全链条的覆盖的最后一道“关卡”，每日高频消费场景“食、住、行”中全覆盖。

据澎湃新闻记者了解，其中团购业务盈利情况良好，烧钱的外卖业务在经历市场补贴大战后进入稳定期。

广发证券提醒，美团点评公司业务板块分散，资源可能无法集中，此外共享单车、网约车、外卖等业务竞争激烈，盈利能力不强，资金消耗大。