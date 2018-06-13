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美团最快本月底提交在港上市申请 拟采用同股不同权

美团最快本月底提交在港上市申请 拟采用同股不同权
2018年06月13日 07:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月13日早间消息，据香港经济日报报道，新经济企业来港上市的炽热气氛升华，市传内地消费信息服务平台美团最快本月底提交在港上市的申请，拟集资约470亿元，势跟小米比拼，成为香港近两年最大型新股，以及争取为第二家采用“同股不同权”的新经济企业。

　　投资界分析，本港上市制度改革后吸引一众新经济企业考虑来港，推高市场气氛，除了令投资界有更大空间给予较高估值，也能刺激招股反应，相信潜力“独角兽”（估值逾10亿美元的未上市初创企业）来港上市的消息会愈来愈密集。美团发言人对市场传闻不予置评。

　　内地独角兽 扩消费服务平台

　　《彭博》昨日引述多名消息人士指，美团最快本月底在港提交上市申请，初步计划集资60亿美元（约470亿港元），预计在今年9月或10月正式挂牌。市传小米在港集资的规模或由约550亿元缩减至390亿元，意味美团集资规模有机会多于小米，并成为邮储行（01658）2016年9月挂牌之后，最大宗新股上市个案。

　　美团是内地最大的消费信息服务平台之一，总用户数估计高达6亿人，月活跃用户数超过2亿，其业务包括广为人知的餐饮评价、预订及外卖服务等，广受内地青年市场欢迎。

　　腾讯去年入股 不排除发CDR

　　市传美团是采纳“同股不同权”方式管理营运，公司去年10月完成40亿美元融资后，估值升至300亿美元，当时吸引腾讯（00700）、新加坡政府投资公司（GIC）及加拿大养老金投资公司等星级风险资本参与。《彭博》报道又指，美团正朝向上市时市值600亿美元的目标进发，亦不排除在内地发行中国存托凭证（CDR）的可能。

　　香港投资者学会主席谭绍兴表示，自联交所接受‘同股不股权’企业的上市申请以来，已有传多家重磅新经济独角兽计划来港，小米更已确定中港两地上市的计划，将新经济企业热潮推至高峰：“小米带动到新经济（企业）气氛，有利市场给予较高的估值，令到这些公司积极争取在高峰期内排队上市。”

　　另有内地传媒报道，美团创办人王兴早在5月底已来港与投资银行界会面，商讨在港挂牌的事宜，惟事件未被证实。美团今年动作多多，4月斥资27亿美元（212亿港元）收购内地共享单车经营商摩拜（Mobike）。管理层年初曾提及，旗下美团外卖的2017年全年交易额高达1,710亿元人民币，按年增2.9倍。

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