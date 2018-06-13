丰田拟对Grab投资10亿美元 探索地区新移动战略

新浪科技讯 北京时间6月13日上午消息，总部位于新加坡的拼车应用Grab于当地时间周三表示，日本丰田汽车公司将向这家东南亚科技企业投资10亿美元。

Grab表示，这次投资将使两家公司扩大现有的合作关系，并在整个地区探索新的移动战略。此外，这家日本汽车制造商的一名高管将被任命为该公司的董事会成员，而另有一名丰田团队的成员将成为这家拼车公司的高管。

Grab表示，此次投资是汽车制造商对打车行业的投资有史以来规模最大的一次，其目的是让这家东南亚公司能够扩大其在该地区的线上到线下服务范围，比如外卖和电子支付。

“作为汽车行业的全球领导者，丰田对Grab的投资基于他们对我们在推动采用新的移动解决方案，以及坚信我们将在该地区扩展（线上到线下）移动服务（如GrabFood和GrabPay）等方面的领导地位的信念。”Grab总裁Ming Maa在一份声明中说。

据Grab表示，这笔投资将使丰田进一步整合其基于用户的保险和预测性维护等服务，并与总部位于新加坡的公司进行整合。这可能会激励司机更安全地驾驶，以享受更低的保险费。

丰田执行副总裁横山志贵（Shigeki Tomoyama）在声明中表示：“今后，我们将与Grab一起开发对东南亚客户更有吸引力、更安全、更有保障的服务。”(青卡)