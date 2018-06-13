“一元”网购百万商品 黑客破坏计算机系统内情曝光

攻击网购平台上演“一元网购百万”大戏

孝感警方揭黑客破坏计算机信息系统内情

来源：法制晚报 本报记者 刘志月

通过非法渠道购买了大量以他人身份开办的身份证、银行卡、U盾等信息，再运用“黑客”技术攻击国内知名网上购物平台，嫌疑人上演了一元买价值百万元商品的大戏，随后用多个身份逃避打击。

这起由公安部督办的特大网络“黑客”案，在湖北省公安厅网安总队和孝感市公安局网安支队的大力指导支持下，安陆市公安局历时182天终将嫌疑人抓获归案，并成功起获赃物。

《法制日报》记者了解到，这起案件涉案金额达800余万元，警方抓获犯罪嫌疑人4名，缴获赃物裸钻及黄金制品20公斤。

“一元”网购百万商品

“一元网购百万”，这样的好事，“黑客”攻击之下，在网上轻松实现。

2017年11月10日16时许，安陆市公安局接到报案称：国内一家网上购物平台遭到“黑客”攻击，2017年10月17日至24日被嫌疑人以每单1元的价格下订单106笔，骗取价值800余万元的黄金和钻石等贵重物品。

此案不仅涉案金额巨大，而且作案手段十分隐蔽，技术含量颇高。

接警后，安陆警方予以立案，抽调网安、刑侦等精干警力组成专案组，开展侦查工作。

被骗取黄金等贵重物品的，是国内一家知名网上购物平台，该网络购物平台的模式就是顾客网上购物，支付完成后，由商家发货，顾客收货从而完成交易。

办案民警透露，网络购物平台的这种交易模式本没有问题，但熟悉网络技术的嫌疑人通过“黑客”技术破坏了交易支付方式，使本来数万元的货品只需要仅仅1元就订购成功，最终导致该网购平台800余万元的货款损失。

这家网上购物平台的负责人后来回忆：报案的时候，他的内心十分忐忑——这个案子破得了吗？涉案赃物追得回吗？

幕后黑手现身

专案组民警是头一次遇到类似案子。从嫌疑人作案到报案相隔半月，部分数据难以获得。

同时，嫌疑人为逃避打击，使用多个虚拟身份，给侦查工作带来了很大干扰。

为寻找案件突破口，专班民警先后赴北京、内蒙古、河北、天津、山西、辽宁、浙江、江苏、上海、广东等多省区市，在20余家银行调查100多个账户，调取1000余万条各类数据信息。

经办案民警齐心协力筛查，串起了所有案件线索，案件脉络已然清晰，嫌疑对象的范围也已经划定，但嫌疑人是谁仍然一无所知。

今年2月28日，新年正月十三，浓浓的年味犹在。参加完春节执勤的专案组民警赴浙江调查该案。

专案组民警在浙江发现了一条有价值的网上交易信息，关联之前掌握的线索，湖北省孝感市云梦县男子张某的作案嫌疑迅速升级。

张某有104笔的网购收货地点都在安陆市一家建材市场大门口，嫌疑人张某曾连续3天在此地点收货。

张某是云梦人，符合警方划定嫌疑人为安陆周边人或居住于安陆周边的推测；相关人员对嫌疑人的描述也符合张某的基本体貌特征。

3月2日，正月十五元宵节当天，安陆警方掌握的线索确定犯罪嫌疑人就是张某。

多重“身份”逃避打击

26岁的张某是湖北云梦人。2016年1月20日，他因涉嫌网络诈骗被判处有期徒刑1年6个月。

专案组民警把目光聚焦到张某身上后，却发现张某早就“人间蒸发”了，民警在其老家没有发现任何蛛丝马迹。

正当专案组民警苦苦寻找张某踪迹时，随着3名侵犯公民个人信息犯罪嫌疑人的落网，抓捕工作迎来转机。

张某作案之前，通过非法渠道购买了大量以他人身份开办的身份证、银行卡、U盾等信息。

警方在锁定张某之后，顺线追踪，发现并抓获3名向张某出售上述物品的嫌疑人，并掌握到张某除用于作案的“身份”之外，手中还有多个“身份”，而其中一个“身份”显示他正在深圳。

4月25日，专案组民警赶赴深圳，通过外围调查，确定张某并不在其亲戚家。

为避免打草惊蛇，专案组民警没有直接传唤张某的亲戚，而是在附近开展细致排查。在深圳警方协助下，4月27日，专案组民警将张某抓获归案。

5月9日，张某向安陆警方交代了赃物藏匿地点。当日，专案组民警赶赴湖北省云梦县的张某老家，在屋顶瓦片下起获20公斤黄金制品和裸钻等贵重物品。

目前，本案正在进一步办理之中。