高额补贴成“空头支票”，腾讯微视要赖主播们的帐？

来源：界面

文：周伊雪 郑洁瑶

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在焦急中等待了近大半个月，斜阳仍没有收到其所在公会发放的短视频补贴。

斜阳是一名短视频达人，在抖音上她拥有70w粉丝。虽算不上顶级达人，但已经能够时常接到淘宝商家的广告单子。4月1号，斜阳的抖音账号收到一条私信，对方称自己是天汇星娱公司的运营人员，在为微视招募达人，询问她是否愿意到微视平台去。

天汇星娱是一家MCN机构。MCN机构是短视频平台的内容供应商，其负责招徕并培训达人制作内容。通常情况下，短视频平台会支付给MCN机构招徕及内容采购费用，由MCN机构再给达人发放薪资。

斜阳没考虑多久就答应了。在达人圈子里，天汇星娱是一家大型机构，旗下签约达人3500人，是腾讯最早期甚至也是最重要的合作MCN机构之一。这样强大的品牌效应令她觉得有保证。

更重要的原因在于对方给出的诱人补贴。

据斜阳出示的一份4月份天汇星娱给达人补贴细则，达人在微视上传短视频，只要满足基本收录标准，保底100元/条，达到S级（发布后120小时内3500赞）补贴3500元/条。而同期市场上其他短视频平台，达到S级补贴则不足3000元/条。

高过市场平均价格的补贴标准，是刚刚复活的微视平台吸引达人的必然策略。值得注意的是，虽然该补贴标准是MCN机构与达人之间的协议，并不直接是微视的官方标准，但这两件事通常被当作一回事。

4月2日，腾讯宣布微视重新上线4.0版本，并推出视频跟拍、歌词字幕等功能，同时与QQ音乐曲库打通。这是腾讯在2017年关闭微视后，首次对该产品启动更新。

微视复活的第一步，便是要通过MCN机构招募到足够多的达人尽快入驻微视，以拉动微视平台的人气和活跃度。在抖音与快手等短视频产品已经日活破亿的情况下，留给微视的时间和空间已经不多了。

但近期发酵的微视达人讨薪事件，正在令这款腾讯战略级产品失去达人们及MCN机构的信任。

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4月份，斜阳加入天汇星娱。工作流程是，所有达人上传的短视频都会发到天汇星娱的运营群中接受审核，如果审核不通过运营会当时直接告知达人。

整个4月份，斜阳共顺利发布36条短视频，其中10个上了微视热门（点赞量超过3500），按照此前官方的标准，她应该拿到3万至4万的补贴。但截至目前，斜阳仍未收到任何补贴。

“5月底说法是达人爆发式增长，结算太慢，要拖一个星期发，当时大家都能理解。但之后每天都说就这两天发，直到现在依旧没人收到补贴。”斜阳说。

达人小玮表示，其4月底到微视，当时公会的说法是点赞和播放量都没要求，只要能够过审，补贴150元/条，30条封顶。但小玮目前也未收到任何补贴。公会负责人告诉她，现在已经拿着几千条达人们的作品在向微视方面申诉。

但申诉的过程更令达人们感到不满和气愤。

斜阳将所有发过的短视频重新提交申诉，但是得到的反馈是：运营方（天汇星娱）会以各种理由告知其视频不合格，其36条视频中被判定近2/3不合格，这意味着连保底都拿不到。

尤其令她难以接受的是，甚至她上传的达到微视热门的视频，现在都被判定为不合格。

按照此前与天汇星娱签的协议，超过3500赞的S级视频应该有3500块补贴，但是现在天汇星娱对达人的说法是，微视方面认为3500赞是机器人点赞，并非真人点赞数，所以不能按照S级视频结算。

对于这种说法，斜阳难以接受。她认为，点赞数即使有水分，也绝不是达人的责任。机器人刷赞与刷评论早已是行业公开的秘密，至于到底谁在刷赞，掌握后台数据的微视一清二楚。假设点赞数确实有假，但对于达人们要求公开后台真实点赞与评论数据的诉求，微视方面截至目前也并未回应。

另外，此前天汇星娱与达人的协议中，对短视频的审核并不涉及“同质化”这条指标，但现在很多短视频都以“同质化”的理由被判定为不合格。

不过，她并不认为这是公会的问题，“微视不把钱给公会，公会自然就没钱给我们。关键问题还是微视不按之前说的规则给达人结算补贴。”

一家公会负责人刘洋告诉界面新闻记者，现在在其机构中，有些达人有五六条热门视频，微视方面只认定一条。“那我们只能按照微视的给达人了。不可能我们机构给达人补贴，那我们也要吃土了。”

据界面新闻记者了解，部分靠熟人朋友关系组建起的小公会，只得自己拿出几十万补贴给达人。“不管是公会还是达人，其实都是补贴政策的受害者。”刘洋说。

从部分达人及MCN机构的角度看，微视的补贴政策确实变更频繁，并且缺乏明确规则。

据界面新闻记者综合多位采访对象提供的信息，微视自4月份复活之后补贴政策每月一变。4月份是按照点赞数量评级，5月份按照播放量评级，6月份微视打通了QQ、天天快报等流量渠道，又出台了新的补贴政策。

负责微视补贴发放的企鹅号方面对界面新闻记者回复表示， 企鹅号“达人计划”正处在试运营阶段，4月试运营的定级规则为：单条小视频在微视平台发布后72小时内，平台将综合考量质量、点赞数和有效播放量（播放时长大于5秒）数等维度进行定级。具体是以质量和有效播放量作为评级准入门槛，以点赞数量级作为级别划分标准。

一位短视频业内资深人士对界面新闻记者分析说，微视初期开出优厚补贴吸引达人，但管理混乱，在过程中可能发现短视频质量不高，又想收紧补贴。被招徕过来的达人因此产生了“上当受骗”的感觉。

微视方面对界面新闻记者回应说，“并未减少补贴的额度，已经按照实际达到等级的量级与机构进行了结算。”

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“达人后台数据摆在那里，不是你说什么就是什么。”刘洋表示会一直向微视方面申诉。

根据企鹅号公布的6月结算新规，按照每万次有效播放量乘以单价作为补贴，有效播放量数据从发布之日起累积90天计算；

一位达人告诉界面新闻记者，按照6月新规，10W播放量是300块/条，而此前达到10W播放量的短视频能够拿到3000块补贴。这意味着补贴缩水90%。

企鹅号方面对界面新闻记者表示，6月份的新规则是基于腾讯内部各个平台被打通，实现了涵盖QQ浏览器、天天快报、腾讯新闻、腾讯微视、腾讯视频、QQ看点、QQ空间等全平台流量，相当于是百亿流量级别的提升，因此实际上对达人和机构都是利好消息。

不过，部分MCN机构对此持保留态度。

刘洋告诉界面新闻记者，腾讯平台的流量并非万能。一个可以参照的例子是腾讯旗下全民直播平台NOW直播在打通QQ流量后仍未走上行业第一梯队。在他看来，短视频同理，“并不是全平台流量打通了就意味着短视频播放量也能同步增长。”

刘洋正计划带领旗下达人转战其他短视频，并表示其达人不会再在微视上更新作品了，“规则改变，我自然带达人去新平台。现在阿里、优酷、YY都在做短视频了。对达人来说，现在正是行业红利期。”

而一位MCN机构负责人看到微视新补贴政策出台后，已经转战百度Nani。“（微视）根本没流量，我现在已经对微视失望了。”

（文中姓名均为化名。）