直击|ofo称B2B业务营收超1亿 实现百城盈利

新浪科技讯 6月13日上午消息，ofo今日宣布B2B业务营收超1亿元，同时在国内100余座城市实现盈利。

据了解，ofo B2B事业部于2个月前成立，业务涵盖车身广告、App端内广告和企业绿卡。ofo B2B业务负责人邵毅近日在接受媒体采访时透露，“ofo B2B各项业务进展顺利，目前营收已经超过1亿元。同时ofo在国内100余座城市也已实现盈利。”

在采访中，邵毅强调称，“ofo用户呈高频刚需的使用特点，且有千万辆单车在城市各地被用户骑行，线上线下的广告曝光率较高。另外，ofo可将用户流量直接导流至广告商的线上或线下，广告商也很看重ofo线上线下广告资源的整合营销和用户转化能力。”

根据ofo的思路，ofo为广告商定制的车身广告，在户外被用户看到后，潜在用户扫码骑广告车可获得广告商线上活动礼券，用户获得礼券后可从ofo App端内跳转或下载成为广告商的注册活跃用户，同时用户也可以骑车去广告商线下实体店享受优惠服务。对于广告主的老用户，ofo的广告曝光和活动礼券也可帮助广告主进一步提高这些老用户的活跃率和复购率。

目前，盈利成为谋求独立发展的ofo的最重要目标之一。对于盈利模式的探索，ofo创始人兼CEO戴威在日前ofo三周年庆上阐述了ofo整个商业化的战略布局：ofo未来将通过B2B、金融、本地生活等多元化商业布局获得盈利，承担车辆的硬件和运维成本，而单车出行将免费服务更多用户，以打造一个正向循环的商业闭环，同时还可探索更多商业的可能。(张俊)