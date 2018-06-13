苹果改规则：开发者禁止随意分享iPhone用户好友数据

新浪科技讯 北京时间6月13日早间消息，苹果上周修改了App Store的规则，对开发者使用iPhone用户好友及其他联系人信息的行为作出限制，悄然关闭了允许应用开发者在没有用户许可的情况下存储和分享数据的漏洞。

此举打击了一种延续多年的做法：开发者会向用户索要手机联系人的访问权限，然后借此开展营销活动，有时候还会分享或销售信息——但却并未获得这些联系人列表上的其他人的许可。在苹果iOS和谷歌Android上，这种措施有时可以用来促进增长，赚取收益。

在未获好友许可的情况下分享其数据的做法导致Facebook陷入麻烦，之前有一名外部开发者将数百万人的信息提供给政治咨询公司剑桥分析。苹果曾经因为此事和其它过错而批评Facebook，并宣布更新隐私政策以提振其用户数据保护方面的声誉。但这家iPhone制造商最近的规则调整并未引发太多关注。

苹果在6月4日举行年度开发者大会时发布了很多新的信息，包括通过新的控制措施来限制网络浏览追踪行为。但该公司并未公开提及《App Store审核指南》已经禁止开发者使用其收集的iPhone信息建立数据库。他们还禁止第三方分享和销售这一数据库。

iPhone联系人列表中包含朋友、家人或同事的电话号码、电子邮箱和资料照片。(樵夫)