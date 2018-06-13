借道世纪华通回A 盛大游戏欲复制巨人网络？

本报记者 饶守春 北京报道

历经四年波折后，昔日“游戏龙头”盛大游戏正式迈出回归A股的实质性一步。

6月11日晚间，世纪华通（002602.SZ）公告，公司拟从12日开始停牌，筹划收购盛跃网络科技（上海）有限公司（下称“盛跃网络”）100%股权。

作为中概股回归A股的又一案例，盛大游戏若成功上市，其估值情况也被外界关注。去年6月，腾讯曾以近30亿元战略入股盛大游戏，获得其约11.83%股份，由此计算后者估值约为250亿元。

6月12日，世纪华通与盛大游戏双方以重组属于静默期未由，拒绝就此次重组事宜发表看法。不过业内人士认为，盛大游戏在A股的上市一直为预期中的事情，对世纪华通而言，将从业务与资本双方面助力公司未来发展。

坎坷回A路

经历漫长的等待后，盛大游戏注入世纪华通一事，正式宣布拉开帷幕。

世纪华通公告，上市公司筹划收购盛跃网络100%股权，并争取在7月12日之前披露符合法律法规的重大资产重组预案或报告书。本次重组的独立财务顾问为长江证券。

21世纪经济报道记者了解到，世纪华通已与盛跃网络控股股东上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）（下称“曜瞿如”）签署了《重大资产重组意向书》，曜瞿如目前持有盛跃网络78.167%股权。

天眼查信息显示，曜瞿如为浙江华通控股集团有限公司（下称“华通集团”）旗下企业，华通集团则是世纪华通的第一大股东。

在华通集团成为盛大游戏控股股东之前，盛大游戏曾为了回归A股经历了一段颇为复杂坎坷的过程。

2009年9月，盛大游戏曾在纳斯达克成功上市，并募资10亿美元，成为当年纳斯达克最大规模的IPO。

但上市不久，盛大游戏股价即跌破发行价，并最终在2014年1月底宣布私有化。但这一决定随之吸引了各路资本的加入，私有化财团更是先后6次变更，整个过程颇为波折。

2016年5月，华通集团开始介入盛大游戏的私有化中，后者的私有化财团成员由此形成九大股东平台，三大派系——中绒集团方、华通集团方和银泰集团方。

私有化财团的频繁变更，也引发了围绕盛大游戏股权的连番诉讼，尤以世纪华通与*ST中绒（000982.SZ），双方一度你来我往互不相让。

但最终*ST中绒选择了退出。2017年1月*ST中绒公告称，中绒集团已与华通集团签署了股权转让协议，拟将控制下的盛大游戏47.92%股份转让给后者。由此，华通集团彼时即持有盛大游戏逾9成股权，并在此后继续收购，完成了全资控股，也为目前的注入世纪华通铺平了道路。

21世纪经济报道记者了解到，此次盛大游戏注入世纪华通，早已是计划中的事项。在世纪华通2017年年报中，今年主要经营计划之一，即是推动盛大游戏的重组上市。

在去年结束股权纷争时，世纪华通与盛大游戏彼时的其他股东作出协议，如果不能提出股权收购要求，那么华通集团等方应在未来12个月内将所持的盛大游戏股权转让给其它不存在关联关系的第三方。

“并购盛大游戏更重要在于实现融合，在业务层面、架构层面以及资本层面进行整合。”对于此次重组，世纪华通CEO王佶此前表示。

估值猜想

“目前来看，虽然中概股回A政策还不明朗，但盛大游戏与世纪华通都属于华通集团旗下公司，重组后能避免大股东变更的情况，不会涉及借壳，这也许会给交易提供一个很好的契机。”6月12日，一位长期关注世纪华通的上海某券商分析师说。

随着借道世纪华通登陆A股迈出实质性一步，盛大游戏估值问题也被格外关注。

21世纪经济报道记者了解到，2015年4月拆分VIE结构时，盛大游戏曾与凯德集团及其子公司签署了私有化协议，后者以每股3.55亿美元的价格收购前者，由此估值达19亿美元。

尽管盛大游戏近年来一直处于股权纷争的混乱之中，但公司估值却并没有出现滑坡。

天眼查数据显示，2017年6月，“腾讯系”旗下的林芝腾讯科技有限公司以29.85亿元入股盛跃网络，从而持有其11.83%股权。

以此计算，盛大游戏最新估值达到252.32亿元，较2015年拆分VIE架构时的估值正好翻倍。

这一情况的出现，也许一定程度与盛大游戏2016年业绩的高涨有关。据盛大游戏2016年财报显示，盛大游戏未经审计营收38.6亿元，营收净增长率17.6%；净利润16.2亿元，较2015年增长了113%。

此前，盛大游戏相关负责人曾表示，2016年的业绩是公司有史以来的新高，这也证明私有化和股权纷争并未影响到公司实质的经营层面。

一位接近盛大游戏人士对21世纪经济报道记者表示，相比2016年，盛大游戏2017年的净利润再度实现了同比增长。据悉，这一数字可能超过20亿元。

世纪华通方面表示，此次重组过程中，为保障上市公司和股东利益，将对盛大游戏设置业绩承诺及补偿安排，具体内容由交易相关方另行签署协议约定。

这意味着，盛大游戏当下的估值，也有望再出现一定程度的增长。

若以同样从美股私有化回归的巨人网络（002558.SZ）为参照标准，其最新市盈率为37.4倍，市值484亿元，对应的去年底归母净利润则为12.9亿元。更早前的2017年3月31日，巨人网络市盈率一度达到139倍，市值达到1485亿元。

由此，即使以巨人网络最新的市盈率作对比，以公司2016年的净利润为计算基础，盛大游戏的估值也有望超过500亿元。

不过，目前世纪华通的市盈率并不低，为48.8倍，对应去年底的净利润为7.83亿元，最新市值474亿元。

正因此，天风证券传媒行业分析师文浩预测，若盛大游戏并购成功，则世纪华通体量将有望达到812亿元（其中盛大游戏估值300亿元），2018-2019年的净利润则为37亿元和45亿元。（编辑：巫燕玲）