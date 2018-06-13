知乎市场升级为知乎大学 知识付费内容趋向综合化

本报记者 白杨 北京报道

近日，知乎将去年5月推出的“知乎市场”业务正式升级为“知乎大学”。这也是知乎在知识付费领域摸索了两年多后，最为重要的一次调整。

知乎副总裁、知乎大学事业部负责人张荣乐在6月11日接受21世纪经济报道记者采访时表示，以往知乎市场是在做“市场”，它打造的是消费者和生产者的连接，在内容方面可能质量不统一。而知乎大学要强调的则是“服务”，知乎会和讲者一起打磨内容，并更好的传达给消费者。

据21世纪经济报道记者了解，自2016年开始试水知识付费至今，知乎已拥有知识服务生产者约5000名，提供超过15000个知识服务产品，付费用户人次达600万。

张荣乐提出，知乎未来将聚焦于打造知识服务平台。“希望通过知乎大学，可以让内容更规范，并通过提供综合知识服务，帮助用户主动学习、进行启发式互动式讨论，最终为全社会提供普惠的知识服务。”

产品体系升级

据介绍，知乎大学的产品体系将由“课程体系”、“书的体系”和“训练营”共同组成。其中，课程体系包含Live小讲和私家课；书的体系包含知乎书店的电子书、有声书，及近期上线的“知乎·读书会”；训练营则旨在提供轻型培训服务。

内容上，知乎大学将覆盖通识知识、专业技能、兴趣爱好三大类别。张荣乐表示，这个内容体系是基于知乎过去两年的经验而做的调整。通识知识可以让大众了解世界的运作本质；专业技能可助力大众提升生活和职业技能；兴趣知识则聚焦提升大众精神生活品质。

“我们希望做到一个普惠的知识社区，面向的是所有对未来、对新领域有好奇心，以及渴望主动学习的青年群体，给他们提供综合式的一站式服务。”张荣乐说。

目前，知乎大学已覆盖音频、视频、图文等所有媒介形态。尤其是课程体系，已完成从音频到视频，从小体量到大体量、从短时分享到长期体系化的初步覆盖。

与此同时，为了更好的对知识内容进行把控，知乎大学也将讲者机制进行了提升。其中非常关键的一步是，讲者需要把内容大纲和知乎运营进行沟通，在确保讲者的内容满足一定要求后，才会开放给消费者。

比如社会学家李银河在知乎上开课，知乎会把社区里关于婚姻的问题，以及知友们讨论的问题，搜集起来一起与其进行讨论。这也会让李银河在知乎平台的讲授内容，与其在其他平台有很大区分。

一位业内人士向记者表示， 知乎作为中国目前最大的知识分享社区，已经成为很多人进行“答疑解惑”的首选平台，而且长期以来，知乎已经吸引了众多优质内容提供者入驻。这些为其开展知识付费都创造了极好的先天条件。

在今年5月召开的“第五届盐Club新知青年大会”上，知乎创始人兼CEO周源曾透露，知乎用户已经达到1.6亿，沉淀下来的回答也达1亿条。

在张荣乐看来，与其他知识付费平台相比，知乎大学具有很强的独特性，因为它是在知乎社区这片土壤生长起来的产品，它可以围绕社区里用户的提问、回答，以及优质回答者做内容生产。

据记者了解，知乎大学的内容生产者包括知乎社区各领域的优秀回答者以及专家名人等，比如国博讲解员“河森堡”、心理学博士“动机在杭州”、生活方式红人“葛巾”，以及作家马家辉、社会学家李银河、时事评论家老梁、著名主持人方宏进等。

培育知识付费习惯

推出“知乎大学”当天，知乎的“超级会员”也开始正式售卖。据悉，这个标价348元的超级会员可覆盖知乎所有付费产品，它和“读书会会员”将成为知乎大学未来的主导交易模式。

实际上，对于内容付费的模式，整个行业也都在不断摸索。据记者了解，目前除了知乎，得到、喜马拉雅等知识分享平台也都推出了各自的会员服务。

不仅如此，各家知识付费平台的产品体系，也从最初的形式各异，不约而同的转向综合化的课程体系。比如“得到”推出了精品课和大师课，喜马拉雅则上线了直播微课、大师课等。

一位知识付费领域的从业者告诉记者，提供更多元化的知识内容已经成为整个行业的发展趋势。因为大家发现，之前较为单一的知识展现形式，让用户的选择变得很少，这实际上也阻碍了平台的发展。

张荣乐表示，虽然知识服务行业已经发展了两年时间，但是从目前来看，它还是处于一个早期的状态。

“现阶段，所有的知识付费平台都有一个共同的任务就是培育用户习惯。”上述从业者表示，“虽然各家平台之间有一定的竞争关系，但大家都更想让整个市场规模发展起来，不然再好的内容，服务的都是小众用户。”

根据艾瑞发布的2018中国在线知识付费市场研究报告显示，2017年中国知识付费产业规模约49亿元，而2020年有望达到235亿元。

在这个过程中，寻找适合当下用户的知识付费模式，对于整个产业的发展将起到至关重要的作用。

张荣乐告诉记者，知乎将单次付费升级为会员模式，并不是从ARPU值或者是收入的角度去考虑，而是通过之前做的一些尝试和观察，发现用户在知乎上的搜索及浏览行为存在非常大变化。

有行业专家也向记者表达了同样的观点，其认为，用户对知识的诉求其实非常多样，他在不同的阶段关注的问题也有所不同。

但如果遇到每一个问题都付费的话，对用户来说，成本会非常高。知乎曾做过统计，在单次付费的模式下，用户最常消费的话题是考试或者应聘。但如果他们成为会员，用户关注的领域也变得更加开阔。

对于那些已经成为会员的用户，知乎也会根据他最近的搜索行为、浏览习惯，来推荐合适的付费内容，帮助他获取更全面且有用的知识。

在采访过程中，张荣乐多次强调，知乎此次升级“知乎大学”的目的并不是为了加速商业化。其透露，“知乎大学现在没有承担商业化的压力，知乎的商业化目前还是主要通过广告，而且这块业务去年和今年的增长速度都非常快。”

有研究指出，随着市场教育程度的提高，产品品质控制和用户预期管理将帮助优质知识付费产品驱逐“劣币”。但对包括知乎在内的知识付费平台而言，无论内容还是用户，都还需要进一步成长。