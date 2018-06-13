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盛大游戏借壳渐进 中概股归途艰难

盛大游戏借壳渐进 中概股归途艰难
2018年06月13日 07:20 21世纪经济报道
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　　本报记者 周松清 重庆报道

　　在三六零（601360.SH）之后，又一家中概股回归终于要落定了。

　　6月11日晚间，世纪华通（002602.SZ）发布公告，拟收购盛跃网络科技（上海）有限公司（下称“盛跃网络”）100%股权。公司股票自6月12日开市时起停牌，承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年7月12日前披露重大资产重组预案（或报告书）。

　　这则公告也暗示了盛大游戏耗时四年之久的回归A股终于迎来尾声，同时，在此前三六零回归被叫停的中概股借壳回归A股通道或许将迎来开闸。

　　尽管目前CDR推进如火如荼，但是市值2000亿元的硬性要求把一众中概股均挡在了门外，更多意欲回归的中概股仍只有私有化回归之路。

　　6月12日，一位北京资深投行人士对21世纪经济报道记者表示：“现在推进CDR是首要任务，但是普通的中概股也搭不上这首班车，对定位和行业有严格要求，会有科技创新咨询委员会进行评选。”

　　中概股回归难

　　和如火如荼的CDR不同，盛大游戏是和三六零一样私有化并借壳回归A股的。

　　公开资料显示，盛大游戏是全球领先网络游戏开发商、运营商和发行商， 2009年9月，盛大游戏登陆纳斯达克，募资10亿美元，成为当年纳斯达克最大的IPO。

　　早在2014年1月盛大游戏宣布私有化，欲回归A股，而这条路一走就是四年之久。

　　与盛大游戏回归一样，其他中概股回归之路也不太平。

　　作为中概股回归第一股分众传媒回归也耗时长达六年之久。2010年分众传媒还是拆除VIE构架，直到2015年9月，分众传媒才随后借壳七喜控股得行。

　　相对而言，三六零的回归A股算得上快的了。

　　2015年6月，奇虎360宣布公司启动私有化。2016年7月15日，宣布私有化交易完成，从美国纽交所退市。到2017年11月2日，江南嘉捷突发公告，三六零将借壳上市。其仅仅用了两年时间。

　　在360回归同批，曾有数家中概股纷纷举起回归的大旗，但最终都因各方面原由而失败告终，尤其是国内有关上市政策的严监管，更让其望而却步。

　　中概股的回归话题在360借壳后一度冷却。

　　私有化仍是主渠道

　　虽然自3月以来，有关CDR发行是趋势愈演愈烈，然而回归A股对于普通中概股而言依然可望不可即。

　　按照有关CDR试点意见要求，要通过发行CDR方式回归A股的境外上市的大型红筹企业，必须满足市值不低于2000亿元人民币；尚未在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币，或者营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。

　　21世纪经济报道记者统计数据显示，国内在美上市的中概股一共有103家，而从总市值来看，截至6月12日仅有11家达到2000亿元的CDR发行要求。同时剔除已经在A股或者港股有上市公司的中字头，则仅剩下阿里巴巴百度京东网易四家能够发行CDR。

　　而其中，在2016年前后，共有23家中概股正在进行私有化，包括聚美优品陌陌欢聚时代等，不过上述三家中概股均先后撤回了其私有化。

　　6月12日，一位港股资本市场人士对21世纪经济报道记者表示：“普通中概股想回A股，还是只能通过私有化渠道，但是A股无论借壳还是IPO时间跨度长难度大，审核门槛之高，不是一般企业耗得起。另外一方面，中概股要私有化也需要大量资金。”（编辑：罗诺）

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