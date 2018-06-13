A站受黑客攻击 近千万条用户数据外泄

来源：DoNews互娱（记者 刘胜军）

弹幕视频网AcFun公告称，因网站受黑客攻击，已有近千万条用户数据外泄，目前已报警处理，希望用户及时修改密码。

公告称，用户数据泄露的数量达近千万条，原因是遭到黑客攻击。泄露的数据主要包括用户ID、昵称、加密储存的密码等。

A站表示，本次事件的根本原因在于公司没有把AcFun做得足够安全，为此，官方向用户道歉，并将马上提升用户数据安全保障能力。

目前，A站已联合内部和外部的技术专家成立了安全专项组，排查问题并升级了系统安全等级。此后，公司将对AcFun服务做全面系统加固，实现技术架构和安全体系的升级。

此前，AcFun曾在2017年7月7日升级改造用户账号系统，在当日之后有过登陆行为的用户账号受加密算法保护。因此如果用户在2017年7月7日之后一直未登录过AcFun，密码加密强度不是最高级别，则需要尽快修改密码。

6月5日，快手正式收购中文在线所持A站股权，对A站估值约10.37亿元，较此前中文在线投资A站时的18.5亿元估值下降近8亿元。同日，A站发出了官方招聘公告，新招员工数量超过200人，技术人员占比最高。（完）