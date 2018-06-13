BAT回A股竟被划入这两个行业 巨头瞬间充满乡土气息

看文章前，先回答下面这个问题：

你觉得腾讯、阿里、百度（美股BIDU）属于哪个行业？

大家都知道以上三家公司是中国互联网行业的“三座大山”，合称BAT，当然属于互联网行业了。不过，根据目前市场上主流的申万行业分类，28个一级子行业并不包括互联网行业。

记者独家从申万内部人士处获悉，目前申万正在对CDR和独角兽进行行业分类，初步的方案是将腾讯、百度、网易三大互联网巨头归在传媒行业，并将阿里、京东归在商贸行业。

这就很尴尬了。因为最近几年各家互联网公司均在发力AI、大数据、云计算、无人驾驶等高技术产业，却被划分到传媒、商贸等传统的行业，这样划分真的合理吗？

腾讯被划入传媒行业阿里被划归商贸行业

我们先来看看申万传媒、商贸行业都有哪些公司？

传媒行业：万达电影、华谊兄弟、新华文轩、新华网……

商贸行业：人人乐、红旗连锁、国美通讯、永辉超市……

看上去这些公司的业务和上述互联网巨头的业务八竿子都打不着吧。尤其是最近几年互联网巨头们纷纷向高技术行业发展。

比如BAT三巨头都在押注AI：百度喊出的口号是“All in AI”；阿里成立达摩院，研究领域涵盖机器智能、智联网、金融科技等，计划三年投入1000亿元；腾讯的口号则是“AI in All”。另外，百度在无人驾驶方面的探索已经位居行业前列，阿里云计算则已成为行业领导者。

那么，申万将腾讯、百度、网易归在传媒行业，将阿里、京东归在商贸行业的理由何在呢？最终还得从这些巨头的业务收入说起。

对于腾讯、网易来说，游戏收入占据公司收入的大头。根据腾讯2017年年报，公司去年总收入人民币2377.60亿元，其中网络游戏总收入为978.83亿元，占总收入的41%。根据网易2017年财报，公司去年总收入541亿，其中游戏收入362.82亿，占总收入的67%。

目前A股的游戏公司都被纳入了传媒行业，比如游族网络、巨人网络等。

而对于百度来说，虽然公司大力发展AI、无人驾驶等高技术产业，但目前营收的主力依然是广告。根据百度2017年财报，去年百度总营收为人民币848亿元，虽然百度并没有公布广告收入的具体数据，但业内人士分析认为，目前阶段，百度单一AI产品所能带来的“真金白银”还不太明显。不过，AI技术延伸至搜索、资讯推荐、地图、语音等百度已有的各项业务中，助推产品升级，基于AI技术的信息流广告就是这一代表。

同时，据第三方机构Zenith2017年发布的《全球30大媒体主》（Top Thirty Global Media Owners）报告显示，百度成为排名前十企业中唯一一家中国公司。百度被纳入传媒行业也就说得过去了。

而对于阿里巴巴（美股BABA）来说，虽然云计算等收入增长迅猛（2018年云计算收入同比增长101%至133.90亿元），但核心业务依然是电商。2018财年阿里巴巴总收入2502.66亿元，其中电商业务收入2140.20亿元，占总收入的85.5%。同样，在京东的业务中，电商收入占据主要部分。因此，阿里、京东被划分至商贸行业。

巨头回归或产生一定“挤出效应”

当然，对于申万的分类，也有分析认为，鉴于互联网属性明显，将腾讯、百度归入计算机行业也合情合理。那么，划分这些企业的行业归属有什么意义呢。

有券商研究人士向记者表示，如果将阿里、京东归入商贸行业，那么这两大巨头CDR未来估值的天花板将低于未被归入的计算机行业，“因为A股的计算机板块估值比美股高，而商贸板块的估值溢价则不明显，如果互联网巨头的CDR被纳入计算机板块，则有利于这些巨头的估值往A股靠拢。”

据Wind资讯统计，截至6月11日收盘，在28个申万一级子行业中，商贸行业的排名居中，整体PE仅为25倍。

此外，巨头的纳入或对相应行业指数的成分股产生一定的“挤出效应”。由于这些巨头的体量较大，上述5家公司发行CDR登陆A股后，在被纳入某个A股行业指数后会对该指数的权重结构产生较大的影响。

“有不少基金是被动跟踪申万指数的，如果阿里、京东CDR被纳入商贸零售指数，那么现在的几个商贸权重股，如永辉超市等的权重可能会明显降低，未来不排除这些基金会有较大的调仓动作，因此巨头的纳入或对这些个股形成一定的‘挤出效应’。相比其他行业，商贸行业受到的影响更大。”某券商金工分析师向记者指出。