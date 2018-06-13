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Uber申请新专利：自研发AI系统检测乘客是否醉酒

Uber申请新专利：自研发AI系统检测乘客是否醉酒
2018年06月13日 02:37 TechWeb
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　　据科技网站The Verge报道，针对醉酒乘客，目前Uber正在研发一种人工智能解决方案，新系统通过研判用户的行为确定其清醒程度，并为之提供相应的服务，目前Uber已经为该解决方案申请了专利。

　　如果你跟一个喝醉的陌生人拼车，那么这段旅程绝对闹心、恼火甚至是恶心。现在，对于甄别乘客或者拼车人员是否喝醉了，司机们也别无他法，不过，人工智能或许能够提供一个解决方案。

　　根据Uber一项最新的专利申请，Uber已经提出了一种基于人工智能的醉酒行为检测的解决方案，在醉酒乘客进入汽车后座之前采取行动。据了解，这项系统是由Uber信任与安全部门于2016年开始研发，专利申请也刚刚公之于众。系统可以检测某特定日期用户使用Uber App的方式，比如用户打字的速度、或打多少个拼音、按键的精准程度、乘客走路的速度以及用户拿起或放下手机的方式等诸多内容。

　　那些泡完酒吧想要打车回家，极有可能无法正确打出自己的家庭地址，或者快速走路。这些因素都将被加入到Uber的算法之中，此外还有打车时间以及地点等因素。半夜打车，而且上车地点在酒吧附近，针对这样的订单，订单会发出乘客清醒程度的警示。

　　根据专利申请材料，人工智能系统将认定乘客的醉酒程度，并最终决定行程。如果乘客喝的酩酊大醉，那么司机将会提前收到通知，或者系统会告诉司机可以晚点到达接送地点，这样喝醉的客人会有充足的时间抵达上车地点。根据乘客的清醒程度，喝醉的乘客将会接受到经过训练或者老练司机的服务，以更好的处理醉酒订单，当然，系统也会拒绝某些醉酒人员使用拼车服务。

　　Uber表示，系统的目的是在不拒绝醉酒乘客的用车需求的同时，尽量让部分深夜订单不再糟糕。显然，那些非常注重车内卫生、开着崭新闪亮汽车的司机们并不愿意搭载一名醉酒的乘客，而且他们还有可能呕吐在车上。但是，如果系统彻底拒绝了这些醉酒乘客，他们可能会选择酒驾，或者其他交通方式，而这可能会产生其他的交通危险情况。

　　当然，Uber发布该系统或还有另一方面的考量。据报道，在过去4年里，总共有100多起关于Uber司机的虐待与暴力指控。而根据法院信息，这些案件的一大共同之处便是：暴力时间发生时，受害者们不是深度醉酒就是已经昏厥过去了。而Uber的人工智能系统当然也是对司机们的一种震慑，而醉酒乘客们也可以更安全的被陪送回家。

　　对于上述报道，Uber拒绝评论。不过，这项服务依旧是一项新生服务，目前仅处于专利申请阶段。如果服务真的在APP中推行，醉酒的客人将会被更好的处理。不过，那些选择拼车的乘客们或不得不继续忍受同行人员中有人醉酒了……

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