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和腾讯“杠上”的抖音 日活已经1.5亿

和腾讯“杠上”的抖音 日活已经1.5亿
2018年06月13日 06:11 第一财经日报
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　　赵陈婷

　　[按照抖音的官方表述，春节期间，抖音的每日活跃用户数经历了一轮“暴涨”，由不到4000万上升到了接近7000万。]

　　短视频势头凶猛一度让抖音威胁论甚嚣尘上。不过，抖音首次公布的用户数据同样惊人。

　　6月12日，抖音首次对外公布了自己的用户数据：截至目前，抖音国内的日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。

　　3亿月活用户是什么概念？

　　微博财报披露的数据是，截至今年3月，微博月活跃用户数已增至4.11亿，成为全球第7家活跃用户规模突破4亿的社交产品。

　　而其他六款为Facebook、Messenger、WhatsApp、Instagram、微信、QQ。

　　腾讯最新的财报数据显示，截至2018年3月底，微信及WeChat合并月活跃账户达10.4亿，QQ月活跃账户数达到8.05亿。

　　今年4月，抖音官方曾宣布，目前包括抖音的海外版TikTok和musical.ly在内的抖音全系海外产品月活跃用户已经过亿。

　　应用市场研究公司SensorTower数据显示，今年一季度，抖音海外版TikTok的AppStore全球下载量达4580万次，超越Facebook、Instagram、YouTube等成为全球下载量最高的iOS应用。

　　5月初，今日头条创始人兼CEO张一鸣在朋友圈晒抖音TikTok在苹果商店下载排名全球第一，顺便还和腾讯董事会主席兼CEO马化腾来了一场“口水仗”。

　　接下来一个月里，今日头条、抖音频频称受到微信、QQ空间等腾讯产品封杀，腾讯展示了被动防守的姿态。

　　6月1日，公关、口水仗升级为法律战争。腾讯公告称起诉今日头条涉及商业诋毁及不正当竞争；今日头条次日随即发布公告称对腾讯发起诉讼，称腾讯涉及不正当竞争。

　　每一场口水仗、官司战都能回归到商业利益上。

　　今日头条核心产品信息流、短视频获取的不仅是用户，更是不断增长的用户使用时长，而目前占用用户时间最多的App来自腾讯的微信。

　　媒体人罗振宇曾提出“国民总时间”概念，意思是时间会成为商业的终极战场，用户在某一款产品花费更多时间，就必然会抢夺另一款产品时间。

　　而这背后，业界最普遍的说法是，抖音的强大正在不断挑衅腾讯的底线，因为抖音成功让腾讯在社交和内容领域都感受到了威胁。

　　对于主动起诉腾讯，抖音这次给出的理由是，腾讯伤害了抖音用户的体验。“抖音上每天有接近1000万的用户在微信上分享自己的短视频，腾讯禁止抖音用户在微信上分享很大伤害了这部分用户的体验。”

　　除此之外，抖音还强调用户增长更多来自于微信的平台其实是一种误读，抖音更多是凭借自身增长。

　　值得一提的是，抖音用户数的爆发其实是在今年春节期间。

　　按照抖音的官方表述，春节期间，抖音的每日活跃用户数经历了一轮“暴涨”，由不到4000万上升到了接近7000万。

　　“主要是因为春节让大量一二线城市用户迁徙到三四线城市，进而把抖音从一二线城市带到了三四线城市。”抖音市场总经理支颖在接受包括第一财经在内的媒体采访时表示，春节期间用户的流动和自发推广，让更多用户知道并且喜爱上了抖音这款产品。

　　据支颖介绍，根据事后的市场调查，超过四分之一的用户是通过亲朋好友了解到抖音的，亲友之间的社交传播是用户了解抖音最主要的来源。

　　同期抖音还披露了最新用户画像，最为显著的变化体现在年龄结构。随着用户规模的迅速扩大，抖音核心用户年龄有着明显的提升，目前用户年龄以24到30岁用户为主，占比约过40%。

　　对于抖音的用户天花板，支颖认为目前抖音在用户增速上没有看到放缓的趋势，至少天花板还不在公司考虑范围之内。

　　随着用户的快速增长，抖音另一个显著的变化体现在内容层面。据了解，抖音去年8月以前，平台上最受欢迎的内容以歌舞为主。如今，按照其官方说法，站内受欢迎的内容更加多元均衡，涵盖19个大类，包括音乐、舞蹈、美食、动物、运动、亲子、旅行等类别。

　　全球化是抖音母公司字节跳动2018年的关键词。今年3月，公司创始人兼CEO张一鸣在清华大学透露，希望在三年内，全球用户占比达到50%。

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