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共享单车免押金大势所趋 摩拜与ofo“套路”不同

共享单车免押金大势所趋 摩拜与ofo“套路”不同
2018年06月13日 03:15 证券日报
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　　原标题：共享单车免押金大势所趋摩拜与ofo“套路”不同选择性免押金

　　■本报见习记者 李乔宇 

　　继哈罗单车以及ofo后，摩拜单车亦开打“免押金”牌。

　　日前，摩拜单车宣布在全国百城开启新老用户全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。而在此之前，亦有哈罗单车推行全国范围芝麻信用免押骑行，ofo亦一度推行覆盖范围达到25个城市的芝麻信用免押金活动。有业内专家表示，共享经济的初衷是为了让用户体验到共同使用的便利，共享单车免押金大势所趋。

　　身在北京的《证券日报》记者小试了一次，分别下载了摩拜和ofo的APP，均提示须交纳押金才能骑行。这到底怎么回事？说好的免押金呢？

　　共享单车免押金“共振”

　　6月11日，摩拜方面透露，“此次摩拜免押城市大批扩容达至扬州、绍兴、龙岩等百城，涵盖广大二、三线城市，实现了半数以上运营城市的无门槛免押金。” 

　　事实上，在共享单车的市场上，免押金早已不再是新鲜事。据《证券日报》记者梳理，此前哈罗单车推行全国范围芝麻信用免押骑行，哈罗单车用户芝麻信用分在650分以上即可享有免押金福利。

　　ofo同样在免押金领域有所动作。在摩拜加码免押步伐，哈罗单车实行有条件全国免押的背景下，ofo则反其道而行之。ofo悄然取消了对多达20个城市的免押服务，仅保留上海、杭州、广州、深圳、厦门5座城市的免押金服务。

　　免押金的模式在消除用户疑虑方面起到了明显效果。有共享单车消费者对《证券日报》记者直言：“免押金对消费者来说肯定是好事。”该消费者进一步谈到，关于共享单车资金链破裂押金难退的新闻屡见不鲜，免押金可以消除押金有去无回的顾虑。亦有经历过小蓝车押金难退事件的消费者王女士坦言：“我已经形成心里阴影了，现在看到收押金的车，或者不骑，或者交了押金使用后马上退。”

　　经济学家宋清辉在接受《证券日报》记者采访时直言：“共享单车免押金大势所趋。”宋清辉进一步指出，这种趋势也说明了共享单车在朝着“共享经济”的初衷迈进。免押金模式的目的是让用户一直使用企业的产品，本质上则是为了倒逼共享出行行业催生出更便捷、更先进的交通工具，高效和安全地解决人们出行问题。共享经济的初衷是为了让用户体验到共同使用的便利，并非把一件商品通过交押金租赁的形式给用户使用。

　　地域发展式“错位”

　　尽管共享单车免押金的“套路”趋同，发展方向却有所差异。具体来看，摩拜单车此次的免押金“福利”还难以覆盖北上广深等一线城市。而ofo方面保留的5座提供免押金服务城市均为一线或准一线城市。如果说市场是摩拜单车先对二、三线城市实行免押金举措的重点考量，那么盈利或许是ofo着眼一线或准一线城市的重要因素。

　　宋清辉对《证券日报》记者表示，出现这样的差异性或许与企业的竞争策略有关。“与二、三线城市相比，一线城市的竞争压力其实相对更大。” 宋清辉表示，“二、三线城市实际上存在更广阔的市场前景，避开竞争激烈的一线城市将目光转移至二、三线城市其实不失为一个好的选择。”

　　哈罗单车亦在接受《证券日报》记者采访时坦言，在早期进入市场时，哈罗单车没有选择进入单车大战已经打成一片红海的一线城市。而当时的二、三线城市，共享单车仍是一片空白，哈罗单车的创始团队经过再三分析，认为二、三线城市短途出行市场将有巨量的长尾用户。

　　但一线城市亦有其优势，宋清辉指出，部分共享单车运营商在一线城市有庞大的用户基础，且一线城市对新鲜事物接受更快，利于业务的进一步规模化发展。

　　ofo联合创始人于信此前在接受媒体采访时坦言，ofo把覆盖的150多个城市分为三个层级：以北京、上海、广州、深圳、天津、成都为一线，六座城市总体实现盈利；三线城市约100个，6月初也已实现盈利；然而以省会城市为代表的47座二线城市，至今未能盈利。

　　但值得注意的是，除了哈罗单车全国有条件免押金外，摩拜单车亦透露了免押金布局进一步扩展的“野心”。据摩拜方面表示，此次百城免押，摩拜实现了半数以上运营城市的无门槛免押金；为了提升产品水准、给用户带来更好的骑行体验，对于什么时候可以实现全国免押？摩拜方面表示，将选择最合适的时间公布更多举措。

　　但在宋清辉看来，免押金的方式或许仅仅增加了共享单车运营商的获客机会，共享单车的当下的核心竞争力或应在于精细化管理模式的比拼。宋清辉表示，一系列的融资收购后，共享单车下半场的竞争点主要集中在比拼“质量”“效率”等方面，这也是构成共享单车核心竞争力的要素。当前，多地政府对投放共享单车的企业提出了更高的管理要求。对企业而言，若不能有效地细化运营好共享单车，或将逐渐失去市场。

　　宋清辉具体指出，事实上，和前两年粗放的经营模式相比，共享单车企业已有了一些进步，但是车辆过分占据公共空间、乱停乱放等问题依然严重。未来，共享单车企业亟需从单一的资本驱动过渡到精细化模式上去，这将会成为是行业下一步竞争的关键点。

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