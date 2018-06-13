原标题：优爱腾角逐世界杯流量风口 优酷先发优势能否维持

■本报见习记者 陈 炜

俄罗斯世界杯的揭幕赛虽然还未打响，但赛场外各网站平台间的流量混战，早已呈现出硝烟弥漫的态势。作为“优爱腾”中率先拿到赛事直播权的一方，优酷似乎成为了这场交锋中暂时的领先者。

在业界看来，优酷的此番动作，颇有些逆转的意味。3天谈判拿到版权，不足20天完成招商，紧密的时间表下，优酷宣称将对标“双十一”，举阿里集团整体之力打出一套“组合拳”。

但值得注意的是，有业内人士向记者表示，世界杯之所以能够成为流量风口，不仅在于直播权限本身，围绕赛事的讨论、周边资讯、热点营销甚至短视频花絮都有可能成为焦点。

在此背景下，优酷如何维持先发优势，在世界杯热度过后，将海量涌入的新用户进行留存，仍是个值得探讨的话题。

6月10日，阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东在接受包括《证券日报》记者在内的小范围媒体采访时表示，“进军体育领域是优酷深思熟虑之后的一个决定”，绝不是头脑发热买了世界杯版权。

他提到，7月份会公布优酷体育其他方面的后续规划，包括体育内容版权。同时，会对整个体育产业与阿里巴巴的结合，进行整体思考。

世界杯直播不受影响

5月底，优酷“突然”宣布拿下世界杯新媒体直播权，成为了舆论的焦点。具体来看，优酷拿下了世界杯包括赛事直播、视频点播与赛场花絮等多项权益。而这也是中国主流互联网视频平台，第一次拿到世界杯直播权。

但值得注意的是，近日一则被广泛传播的广电总局新规，再次让优酷站上了风口浪尖。

该消息显示，广电总局对世界杯赛事直播重新进行了明确和通知，根据互联网电视管理181号文件对于直播业务的管理要求，2018年世界杯比赛不允许在互联网电视平台上进行赛事的直播和延时播出，只能在赛事结束后提供比赛点播服务，否则都属于违规。

这无疑使得外界对刚宣布入局的优酷产生担忧，其世界杯之路是否会因此生出新的变数，成为热门话题。

对此，杨伟东向《证券日报》记者表示，所谓的“181号文件”的规定其实早就有，优酷方面在与央视签署合同前就知道该文件的存在，但对于自身的世界杯部署没有任何影响。

有业内人士向记者解释，上述规定针对的是OTT互联网电视，意在保护世界杯赛事版权，避免OTT（智能电视和电视盒子）硬件厂商打擦边球盗播，对通过央视拿到网络直播权的优酷和咪咕并不产生影响。

广告商积极合作

对不少体育爱好者来说，优酷能拿下世界杯，是有些意料之外的事情。毕竟在体育内容上，腾讯、PPTV等平台具有传统的领先优势。

有不愿具名的分析人士向记者表示，虽然视频市场上“优爱腾”呈三足鼎立之势，但在体育板块，优酷的优势并不明显，不仅从未布局过大型体育赛事，优质的体育版权也寥寥无几。

具体来看，腾讯手握NBA、温网、环法、意甲、法甲等精英IP。而PPTV也拥有西甲、英超、亚冠等赛事的版权。因此，上述人士认为，优酷此次突出重围，或将使得视频市场格局产生新的波澜。

杨伟东此前在接受《证券日报》记者采访时表示，“有竞争对手，我们不是出价最高的一方，但最终能拿下播放权，是因为一方面，我们是对这次合作最渴望、最有诚意的一方；另一方面，这次不单单是一个赛事播出，而是利用阿里集团的内容生态与世界杯、足球产生化学反应”。

他坦言，优酷体育进入体育就是一个小学生，不管对优酷还是阿里来讲，都是学习之旅。

但对于此次世界杯新媒体版权的价格，优酷方面并未给出具体的数字，杨伟东表示，因为与央视签合同有保密协议，出于对合作伙伴的尊重，以及合同的条约精神，因此不会透露具体金额。

而对于此次世界杯的招商情况，阿里巴巴集团CMO兼阿里妈妈总裁董本洪向记者表示，品牌广告主想合作的意愿非常强，在对所有营销有价值的资源进行梳理后，公司在最短时间内向品牌商家进行了推荐，得到了很好的市场反馈。

布局体育产业

事实上，在业内看来，优酷此次拿下世界杯，不仅弥补了阿里大文娱在体育上的短板，同时，体育产业作为稀缺且忠诚度很高的优质资源，将帮助优酷以体育为切入点，撬动其他板块联动，成为其大文娱战略中的重要一环。

杨伟东一再强调，绝不是因为头脑发热而买了世界杯版权。这只是优酷体育的开始，最终还是要思考阿里巴巴进入体育产业，到底能给中国体育产业带来什么增量和不同。

“不希望用户这次像潮水般涌来看世界杯以后，7月份结束也像潮水般的退去。因此，整个优酷体育对于体育的投入会是持续的。”据他表述，一方面，后续优酷将基于足球和世界杯进行精细化运营。另一方面，希望剧、综、影、漫能承接部分新入用户在娱乐方面的消费，通过足球“进来”看到优酷其他的内容。

事实上，杨伟东提到，此次备战世界杯，与双十一对比，有一个共同点，就是全集团动员。但是动员方法不同，这次不是为了卖东西，不是以商家商品转化销售为原则设计的，而是一切以如何让用户到优酷看世界杯直播为中心，驱动所有生态支持优酷。

据了解，包括UC、土豆、虾米音乐、大麦、淘宝、天猫、支付宝、口碑、饿了么、盒马、飞猪、高德等阿里生态中近30个业务将围绕世界杯主题联动。

“发动整个集团所有的资源，根据每个事业群的业务特性、用户属性对优酷用户体验进行升级”，杨伟东提到，所以中心点是优酷，外面围绕所有事业群对优酷的体验做提升。