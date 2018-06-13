二手车电商 后融资时代IPO还是被并购？

进入6月，二手车电商行业热火起来，资本对二手车电商的热情与日俱增。

继优信二手车在月初宣布赴美IPO之后，6月6日，收车平台车置宝传出完成8亿元人民币D轮融资的消息。同一天，线上拍卖平台天天拍车也宣布完成1亿美元的D1轮融资。在此之前，瓜子二手车于3月宣布获得8亿美元C轮融资，人人车于4月份宣布获得3亿美元新一轮投资。

二手车行业的战火在2015年点燃，势头经久未减，市场发展也日趋多元。在有限的市场空间中，先后有优信二手车、瓜子二手车、人人车、天天拍车、车置宝、大搜车等企业加入竞争。

在烧钱补贴下，二手车电商迎来爆发期，但在这背后，平台检测报告造假、消费维权难等行业问题频繁见诸报端。如今，二手车平台密集获得新一轮融资后，拿到钱后的平台还会上演“烧钱大战”吗？竞争之下行业痛点能否得到解决？

“花样”竞争：

多自诩“行业第一”，有平台营销费超营收

二手车平台的互相较劲，从它们最近的融资消息中就可以看出端倪。6月6日，车置宝宣布完成8亿元D轮融资，当天晚间，天天拍车也宣布完成了1亿美元的D1轮融资。此次融资，车置宝表示自己占据了二手车C2B领域的主要市场份额，而天天拍车也称自己是全国最大的二手车线上拍卖平台。同为二手车C2B平台，出现两个“第一”。车置宝CEO黄乐表示，“我觉得资本市场更清楚这个事情，不管是从单台车收入、交易量、转化率、成交率等，我们都是第一。”

今年一季度，二手车C2C平台人人车宣布，公司新增车源、成交量、平台营收三大核心指标均冠绝业内，成为当下汽车交易服务领域的领头羊。同为C2C平台的瓜子二手车也对外宣称，其为全国最大的二手车平台。

新京报记者注意到，不少二手车平台常引用第三方数据体现市场份额，而各家第三方数据也不尽相同。

有二手车平台甚至为此打起了官司。2017年末，因不满瓜子二手车在官网、微信、手机APP及各大网络平台广告中宣传自己“遥遥领先”、“全国领先”等用语，人人车以不正当竞争为由将瓜子网诉至法院，索赔1亿元。作为回击，瓜子二手车因认为人人车使用“买车0首付，三天包卖”等不实的宣传语，以片面性、歧义性语言进行宣传，造成相关公众误解，构成不正当竞争中的虚假宣传，将人人车诉至法院。

业内人士认为，二手车行业数据不透明，各玩家都声称自己占据主要市场，取得行业领先地位，外界也难以判断。“这个行业比较小，竞争者又多，如果不能做到行业领先，往往不能实现盈亏平衡。而各家的运营数据，都不会直接公开。对外宣称自己是行业领先，既是内部运营的目标，也是市场竞争的要求。”互联网分析师唐欣表示。

二手车平台的竞争不止于此，在广告推广方面更是不惜血本。艾瑞咨询的数据显示，二手车电商的营销大战是从2015年下半年开始的，当年的广告投放总额超过8亿元，2016年，这一数字已经达到12亿元，上涨50%。2017年下半年，瓜子二手车公布了最新广告投放规划，相关文件显示，瓜子二手车在2017年底之前陆续投放5亿元广告费用。

此次赴美申请上市的优信2016年、2017年以及2018年一季度在销售和营销上的投入分别为7.94亿元、22.03亿元以及6.33亿元，分别占同期总收入的96.2%、112.9%、以及97.5%。

乱象依旧：

交易不规范，法院曾认定平台格式条款无效

二手车电商目前要面临的，一方面是行业竞争的加剧，另一方面是部分用户对平台的抱怨。

贵州的卢先生最近在某平台上购买了一辆二手迈腾，提车之后，他觉得自己可能上当受骗了。根据4S店的检查，卢先生购买的这辆车做过全身喷漆，后门也被拆过。“这种情况比较大的可能是车尾被撞过”，卢先生表示，可是购车时车辆通过了平台评估师的检测，这是最令卢先生不满的地方。

对于为什么会去购买二手车，卢先生表示“这个比较实在”。他口中的实在是指价格低，迈腾新车的价格区间在20万-30万元，而卢先生购入这辆二手车只花费了八万六千元。

卢先生的遭遇并非个案。2016年3月，郑女士在某二手车平台签订购车合同，购买价格9万元、车辆仪表盘显示里程数4.9万公里的小汽车一辆。后郑女士将车辆送至4S店做检测，检测记录显示，该车辆实际行驶公里数在半年前已经达到9.8万公里，与车辆里程表显示数据相差较大，郑女士认为该平台存在欺诈行为。法院审理认为，该平台检测报告中的“不对真实里程数作出承诺”条款系格式条款，应认定为无效，且该二手车平台存在欺诈行为，应当赔偿原告相应损失。

二手车电商交易中的“诚信缺失、交易不规范、风险大”等问题被广为诟病。在盲目追求效率，虚假宣传等弊端频频暴露后，二手车交易面临着巨大挑战。此前北京海淀法院发布多起二手车网络交易纠纷案例，涉及二手车平台“不担责”的检测报告属格式条款被认定为无效；交付后买车人迟迟不办理过户手续等问题。

二手车具有非标性，一车一况导致了交易双方的信息不对称，一系列交易纠纷导致消费者信任度不足。

后融资时代：

拿钱或更难，平台只能IPO或并购？

易观数据显示，2017年中国二手车电商融资事件不足2016年的一半，但总融资金额超过了100亿元，达到了历史最高。艾媒的数据显示，2017年，BAT、滴滴等巨头纷纷参与了多家互联网二手车平台的融资，二手车电商全年融资额超过200亿元。

尽管两家机构的数据有些出入，至少可以说明2017年资本对二手车电商热度不减，投资额度可能开始集中。艾媒认为，目前中国二手车电商的市场竞争格局还未稳定，随着资本的大量流入，2018年中国各大网络二手车交易平台关于市场份额竞争仍会维持激烈。

2018年上半年二手车电商融资不断。3月份，瓜子二手车母公司车好多集团宣布完成8.18亿美元C轮融资。4月26日，人人车宣布获得3亿美元新一轮投资，这是人人车2016年宣布D轮融资后第二次融资。

6月6日，车置宝与天天拍车同一天宣布D轮融资。新京报记者注意到，目前大部分二手车平台已完成D轮融资。

如此多的资本入局，而二手车电商的盈利模式并不清晰。二手车交易线上渠道占比不高，仅依赖线上交易的佣金收入，很难实现盈利。

这种背景下，行业开始出现玩家退场，2017年9月，二手车C2B平台车来车往宣布公司因资金链断裂无法经营，将进入破产清算程序。

多数平台完成D轮融资后会采取哪些动作？上市或是不多的选择。5月30日，优信向纳斯达克交易所提交招股说明书，拟最多筹集5亿美元。在烧钱大战中，九成营收投入营销，两年亏损超40亿的优信或将成为中国二手车电商第一股。

“上市如果去境外，他们现在体量就够了。但其他几家这个时候都在观望优信的表现。优信表现会直接影响到他们几家的后续进程。”资深互联网观察家丁道师认为。

车置宝CEO黄乐认为，“从今年下半年到明年二手车融资很可能会异常艰难，只有有效率的公司才能拿到钱，（这种情况下）平台要么IPO，要么被并购。”

竞争新布局：

汽车金融业务成利润增长点

互联网分析师季城表示，“D轮融资后，各玩家将进入冲刺阶段，行业格局会愈加明显。”

依靠二手车交易佣金，短期内难以盈利，进入冲刺阶段的二手车电商需要找到一个能够支撑业绩的业务。随着现金贷监管政策趋紧，资金从校园流向了社会，这对二手车行业来说或许也是一大方向。

2017年，瓜子、优信等二手车电商平台陆续推出分期服务。随后，人人车、大搜车、美利、易鑫等平台也竞逐二手车市场。新京报记者注意到，2017年后各二手车平台融资用途纷纷涉及汽车金融。日前，车置宝CEO黄乐在获得D轮融资后表示，本轮融资将推动数字化金融发展。

资深互联网观察家丁道师认为，二手车电商完成融资，无非完善以下三个方面构建：技术研发、人才团队建设、金融服务。全面D轮融资后反而进一步细分，市场还会百家争鸣、百花齐放。

优信日前披露的招股书显示，2017年共帮助12.6万余辆汽车促成贷款服务，数量同比2016年增长113.6%，金额为131亿元，同比增长110.8%。业内人士分析认为，优信营业收入及毛利润大幅增长主要受益于GMV增长促成的佣金及促成车贷的佣金收入。

“布局二手车金融服务有利于网络二手车交易平台提升利润并抢占市场、建立售后、保养服务结合的生态系统、降低消费压力、促进用户购买二手车的欲望。”艾媒咨询认为，现阶段，中国部分网络二手车交易平台已经布局二手车贷款业务，而随着人们消费观念逐渐提升，未来二手车行业金融服务具有广阔的发展前景。

业内人士认为，二手车金融目前处于“粗放型”发展，规模难以做大。此外，进口关税下调、新车促销，以及政策变化将导致二手车结构变化，如一些车型环保问题导致贷款受限，都会影响二手车金融的发展。

新京报记者 陈维城 实习生 赵炜 童北晨