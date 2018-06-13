掌趣科技减持减到没有实控人

掌趣科技的第二大股东华谊兄弟减持套现总额超26亿元 供图/视觉中国

随着掌趣科技董事长刘惠城以7.19亿元交易总对价受让原控股股东、实际控制人姚文彬所持有的1.4亿股份，掌趣科技已变更为一家无控股股东和实际控制人的上市公司。截至昨天收盘，掌趣科技的股价为4.62元，微涨0.43%，已创出2013年6月以来最低价。如果一个投资者持有掌趣科技10000股，从2015年5月21日持有到昨天收盘，意味着他将亏损八成。

事件

控股股东转让1.4亿股份

6月11日，掌趣科技发布《关于控股股东协议转让公司股份完成过户暨实际控制人发生变更》公告，公司董事长刘惠城以7.19亿元交易总对价受让原控股股东、实际控制人姚文彬所持有的1.4亿股掌趣科技股份（占公司总股本5.08%），过户手续已办理完毕。市场注意到，本次股份转让完成后，姚文彬持有公司6.98%的股份；刘惠城持有公司6.07%的股份。值得关注的是，姚文彬已在2016年先后辞去董事长总经理职位。掌趣科技变更为一家无控股股东和实际控制人的上市公司。

当然市场不乏唱多者，唱多者认为，刘惠城于2017年12月15日担任掌趣科技董事长，此次增持则被看作是上市公司战略锚定的积极信号，一方面股权结构调整将有效带动、夯实公司研发转型，实现对市场变化趋势的快速响应；另一方面说明管理层看好行业及公司未来发展前景，对公司业务可持续发展充满信心。

关注

大股东减持套现60多亿

掌趣科技2012年登陆创业板。市场称，自其上市以来，掌趣科技就开启了并购列车，资本动作超40余次，其主营业务仿佛从游戏开发转型为“并购重组”。与之对应的则是，掌趣科技股价飙升，总市值曾达500亿以上。同时，大股东和管理层疯狂减持，已经套现了60多亿。

市场注意到，掌趣科技上市之前华谊兄弟以1.5亿增资，上市后占公司15.73%股份，位列第二大股东。一年限售期刚过，华谊兄弟就开始了大规模减持，在2016年表现得更加疯狂，一举将持股数降至5%以下。公开消息称，华谊兄弟减持次数超10次，套现总额超26亿元。

公司高管姚文彬、叶颖涛、宋海波、邓攀等多次减持。据媒体统计，2015年以来，掌趣科技大股东、管理层合计套现超过60亿元。其中，姚文彬一人套现20亿。新任董事长刘惠城曾在2017年三季度减持3464万股，持股比例由2.24%降至0.99%。

针对投资者所关心的分红，公开数据显示，掌趣科技上市以来共有7次分红，累计分红金额为2.22亿元。

聚焦

掌趣科技商誉高达54亿

市场发现，掌趣科技除了股东和高管疯狂减持套现，公司管理层也极不稳定。2017年10月至今年2月四个月内，多名董事以及高管离职，含董秘李好胜、董事长邓攀、总经理胡斌、独立董事姜照东以及副总高嵩。

市场对掌趣科技的财务指标分析认为，近五年平均毛利率为57%，平均净利率在39%，资产负债率仅约为18%，账面现金充足，经营活动现金流稳健，确实是创业板相当不错的标的；但是为什么持续3年跌跌不休呢？

公司的隐患在于巨大的商誉。公司2017年年报显示，当年实现营收17.68亿元，同比下降4.66%；净利为2.64亿元，同比下降48%。业绩变动主要受公司研发成本增加较大且自研重点游戏产品上线时间有所推迟，因被投资公司业绩开展情况及估值变动产生的商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备及因业绩承诺未完成产生的业绩补偿等原因影响。

市场惊呼，比起业绩下降更可怕的是高达54亿的商誉，占公司总资产的54.55%，这都是在公司历次并购中累计起来的。

文/本报记者 刘慎良