北京监管再念网贷“双降紧箍咒” 头部平台影响较大

来源：北京商报

北京监管再念网贷“双降紧箍咒”

北京市网贷监管进一步升级。6月12日，北京商报记者获悉，北京网贷监管部门发布通知称，根据《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》（以下简称《通知》），机构数量及业务规模应双降，但根据近几个月统计的数据，有部分网贷机构业务规模在持续增长，有些甚至在加速增长。监管机构再次强调辖区网贷机构不得增长业务规模，不得新增不合规业务。在分析人士看来，此时重申“双降”要求，对于行业可持续发展而言是有必要的，但“双降”对本来有较强竞争优势的网贷平台发展非常不利。

监管重申“双降紧箍咒”

北京商报记者注意到，北京网贷监管部门发布的本次通知内容并非新规范文件，而是对此前监管规定的再次强调与重申。北京网贷监管部门指出，2017年8月，北京市各区纳入互联网金融风险专项整治的网贷机构都提交整改承诺书，承诺控制业务规模，不得新增不合规业务，妥善化解存量不合规业务。但根据近几个月统计的数据，有部分网贷机构业务规模在持续增长，有些甚至在加速增长。

北京网贷监管部门再次强调，辖区各网贷机构不得增长业务规模、不得新增不合规业务、存量违规业务必须压降、资金端门店必须逐步关停、资产端门店数量应予以控制。对于不整改或不按规定进行整改的网贷机构，将视情节采取列入拟处罚名单、列入负面清单，甚至予以取缔等措施。

多家北京地区网贷平台向北京商报记者证实了该消息。一家网贷平台相关负责人对记者表示，“很早监管就有实施双降的意图，此次是落了实锤，未来对于网贷平台来说越来越不好做了”。

对于监管此次动作，苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言分析认为，实体经济仍处于去杠杆阶段，持牌金融机构的资金抽离会在特定行业形成比较大的信贷融资缺口，一些P2P平台将之视为市场机遇，在大力填补缺口。

中国银行法学研究会理事肖飒也表示，网贷备案推迟，P2P行业前景不明朗，有些网贷平台急于冲量，试图到海外上市。而“双降”无疑给了这些企业一个警示，告知其控制业务规模，不得新增不合规业务，让企业注意控制风险，减少对社会的不利影响。

头部平台影响较大

事实上，此前多地区已下达过有关“双降”的重要信号，不过，在各地流传“双降”要求前，全国性的规定已经存在。2017年6月28日央行等十七部门联合印发了《通知》。根据监管要求，整改计划应承诺不新增不合规业务。监管层同时强调，“各省领导小组要切实承担第一责任人职责，采取有效措施确保整治期间辖内互联网金融从业机构数量及业务规模双降”。

网贷之家统计数据显示，截至2018年5月底，北京市正常运营的网贷平台共有366家，北京网贷平台贷款余额达4786.49亿元。从贷款余额规模来看，自去年8月底到今年5月底，北京网贷行业贷款余额增长了22.6%，广东增长了21%，上海增长了13.3%，北京网贷行业贷款余额的增幅超过了广东和上海。

有平台人士坦言，目前网贷平台盈利的不多，如果不扩张规模，很多平台都难以承受。麻袋研究院研究总监路南认为，“双降”对本来有较强竞争优势的头部平台发展非常不利。网贷是信息中介，盈利模式是按交易量收取服务费用，所以非常依赖规模增长。

“从另一个角度看，目前只有北京等极少数地区要求双降，而网贷是全国业务，业务没有地域限制，在备案前跑马圈地的当下，这些地区的平台在竞争中处于非常不利的处境，但一些小平台为了备案已经双降，此次不会造成太大的影响。”路南补充道。

或出现资金站岗问题

平台不再扩张，现有存量也要下降，势必会给投资人造成一定的影响，但使P2P行业与宏观层面的去杠杆趋势保持一致，对于行业可持续发展和投资者资金安全而言，都是有必要的，可以防范很多潜在的风险与隐患。

薛洪言强调，考虑到合规经营与备案直接挂钩，“双降”政策在执行层面会得到比较好的落地，对网贷平台而言，需要调整资产结构，压缩资产总量，规模进一步下降。传递到投资端，资产荒的现象可能会进一步加剧，不排除出现短期投资者资金站岗现象。

业内资深分析人士认为，对于投资人而言，“双降”的实施净化了市场，减少了“错误选项”，有利于保护投资人的财产权。就目前的形势而言，网贷平台平衡增速与获客最好的方式是能找到更精准的营销渠道，在有限的增长范围内获取和留存更优质的投资人。

路南表示，“对投资人来说，北京地区王道监管从严，心理上更加放心，不过，由于业务规模不得增长，投资北京地区的优质平台也变得不容易。”

北京商报记者 崔启斌 宋亦桐/文 宋媛媛/制表

监管压降网贷业务规模

2017年6月

央行等十七部门联合印发《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》 ，对网贷机构数量及业务规模作出限制

2017年8月

北京网贷监管部门要求：网贷机构不得新增不合规业务、要妥善化解存量不合规业务

2018年6月

北京网贷监管部门重申：不得增长业务规模、不得新增不合规业务、存量违规业务必须压降、资金端门店必须逐步关停、资产端门店数量应予以控制