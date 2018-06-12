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《每日经济新闻》记者获悉，部分北京地区的互金平台近日收到了北京市网贷整治办关于严格执行“双降”的通知。通知指出，辖区各网贷机构不得增长业务规模、不得新增不合规业务、存量违规业务必须压降、资金端门店必须逐步关停、资产端门店数量应予以控制。

原标题：北京网贷整治办：网贷机构不得增长业务规模 整改不合规者将上负面清单

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《每日经济新闻》记者获悉，部分北京地区的互金平台近日收到了北京市网贷整治办关于严格执行“双降”的通知。通知指出，辖区各网贷机构不得增长业务规模、不得新增不合规业务、存量违规业务必须压降、资金端门店必须逐步关停、资产端门店数量应予以控制。相较此前印发的《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》（以下简称119号文）中“不合规业务要逐步压降至零,不得新增不合规业务”的要求更加严格。

北京市网贷整治办表示，对于不整改或不按规定进行整改的网贷机构，将视情节采取列入拟处罚名单、列入负面清单，甚至予以取缔等措施。

网贷之家研究院院长于百程表示，各地都在贯彻执行“双降”政策，不过，在执行过程中，特别是在控制规模增长上，各地尺度不一。此次北京监管方再次强调“双降”规定，可能意味着将从严执行。特别是对过去不合规业务化解不利，平台规模大幅增长的平台，将成为后续整治的重点。此外，北京监管方要求平台的资产端门店数量应予以控制，意味着后续对资产端的合规性也要引起重视。

存量违规业务必须压降

事实上，早在去年，央行等十七部门联合印发的119号文中就明确提出了关于“化解存量、严控增量”的监管要求，即整改期间,从业机构存量不合规业务要逐步压降至零,不得新增不合规业务。2017年8月，各区纳入互联网金融风险专项整治的网贷机构都提交整改承诺书：承诺控制业务规模，不得新增不合规业务，妥善化解存量不合规业务。

但是根据近几个月统计的数据，有部分网贷机构业务规模在持续增长，有些甚至在加速增长。因此，北京市网贷整治办于6月12日向辖内平台下发通知，并再次重申，辖区各网贷机构不得增长业务规模、不得新增不合规业务、存量违规业务必须压降、资金端门店必须逐步关停、资产端门店数量应予以控制。

网贷之家数据显示，从贷款余额规模来看，自去年8月底到今年5月底，北京网贷行业贷款余额增长了22.6%，广东增长了21%，上海增长了13.3%，北京网贷行业贷款余额的增幅超过了广东和上海。从成交量来看，自去年8月底到今年5月底，北京网贷行业月成交量基本维持在去年8月的水平，而上海和广东则呈逐月下降状态。

一位网贷业内人士告诉《每日经济新闻》记者，这次规定更加严格了，监管要求项目增多而且更具体。从平台自身来说，监管信号再次提醒平台要规范运营，加强平台的自律性。从行业来看，监管更加趋严，有利于加速行业的优胜劣汰，这会让行业做得更加规范。总体来看，监管趋严有利于创造更好的投资环境，树立投资者对行业的投资信心，整体来说是好事。

银湖网CEO郭辉认为，此次通知在119号文基础上对合规业务增量也有了限制，这将在很长一段时间影响北京地区甚至全国的行业总体成交量，同时还能清理行业一些钻空子的企业开展“换汤不换药”的不合规业务，使得这些所谓“创新”无法立脚，为行业健康发展、有序备案验收提供基础。

不按规定整改将挨罚

此前发布的119号文还提到，各省领导小组要切实承担第一责任人职责,统一组织本地区清理整顿工作,采取有效措施确保整治期间辖内互联网金融从业机构数量及业务规模双降；对于跨省从业机构，机构总部注册地省级领导小组要将处置工作意见通报分支机构所在地省级领导小组,共同做好风险处置工作。

值得一提的是，对于不整改或不按规定进行整改的网贷机构，北京市网贷整治办表示，将视情节采取列入拟处罚名单、列入负面清单，甚至予以取缔等措施。相比119号文中“一经发现新增不合规业务,各省领导小组办公室(或各省领导小组指定部门)须立即叫停并严肃处理”的应对措施，更加具体、严格。

在91科技集团董事长、CEO许泽玮看来，“双降”是强监管的具体表现，意味着未来一段时间里，清理整顿下的强监管将成为互联网金融领域里的主旋律。强监管对于互联网金融行业而言更多的是利好，是在净化整体的业态环境，去泡沫、去膨胀、去乱象，维护金融稳定，符合国家金融安全的大局。在强监管的情况下，整个行业才能有比较稳定的发展。

郭辉认为，纵观金融监管的态度，从2017年年中以来一直贯穿的是严监管思路。发布比119号文更为严格的指导意见，对于警示行业继续合规整改有极大意义。

许泽玮向《每日经济新闻》记者表示，强监管必定会让一些不合规的平台逐渐被清理整顿，会让市场有所降温。但是从长期看，建立完善有效的监管体系是为了保护百姓“钱袋子”的安全，是我国网络借贷发展走向规范成熟的必要举措。