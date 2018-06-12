直击|Airbnb再对日本民宿新政表态:将投超3000万美元

新浪科技讯 6月12日晚间消息，针对日前的日本民宿新政，Airbnb爱彼迎再次表态称，已经制定了“日本2020”计划，未来几个月将会在一系列战略举措上投入超过三千万美元，以支持日本房东和房客。

去年开始，日本启动房屋共享领域的立法工作。根据新法，房东如果要继续在平台上出租房源，必须在6月15日之前完成房源注册，并将注册备案号码标记在房源展示页面上。不过6月1日，日本政府突然发布紧急通知，要求所有短租平台取消截至当日未添加备案号码房源的尚未入住的预订——正处在申请登记流程中的房东也不能例外。

此前，爱彼迎方面已经紧急启动了日本旅行响应计划，包括设立1000万美元房客专项支持基金等。

今日，爱彼迎再次发布声明称，对于自6月1日起在爱彼迎日本平台上完成注册的房东，将赠予一张价值100美元的礼金券，可用于未来旅行。

此外，爱彼迎制定了“日本2020”计划。在接下来的几个月，将会在一系列战略举措上投入超过三千万美元，以支持房东、房客以及整个社区。

爱彼迎方面公布的工作措施包括：

面向日本60个城市进行房东培训和招募。未来六个月，爱彼迎团队将针对新房东招募和老房东培训，在日本的60多个城市陆续举办培训；

主动联系每一位房东。将继续主动与每一位未完成房源注册的房东进行电话沟通，在他们申请登记注册的过程中提供辅导和一对一协助；

房东支持服务。将与专业领域的公司合作，为房东提供辅导、法律咨询及其他服务，帮助他们完成必需的复杂注册流程，从而使得他们能够继续与游客分享居住空间。

价值数百万美元的营销项目。未来数月，将斥资数百万美元进行营销推广活动，鼓励更多的人们在日本选择成为爱彼迎的房东和房客。

一站式平台。正在拓展合作伙伴网络，从而让房东得到更多支持，比如保洁和钥匙交接服务等；

与房地产伙伴建立战略合作关系。专供游客预订的假期租赁房屋经常会空置数周乃至数月。将与合作伙伴一起，使这些房屋在爱彼迎平台上线，让它们得以充分利用。

空置房屋倡议。日本有数百万的空置房屋，它们可用于为来自世界各地的旅行者提供独特、地道的住宿场所。在未来数月，将开展项目和建立合作，使得这些房屋不再空置的同时，还能为房客创造体验。

振兴日本乡村。2017年，奈良吉野杉之家在爱彼迎的帮助下顺利开张，并成为了首家同时兼具社区中心与房源功能的场所。未来五年，会继续支持100个兼具社区中心与房源功能的类似乡村社区；

爱彼迎音乐会系列。在未来数月内，将在日本各个社区发起超过20场免费的爱彼迎音乐会。

凝聚社区。将与东京、大阪、京都和北海道这四个主要市场中的房东推荐俱乐部开展合作，定期举办活动，以帮助现有和潜在的房东们了解爱彼迎，包括如何使用爱彼迎平台去旅行和做房东。

爱彼迎在声明最后表示，日本民宿新法的实施将使行业经历一个调整期，但仍将会对爱彼迎在日本的发展充满期待。（张俊）