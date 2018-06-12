被指泄露隐私的航旅纵横 为什么要做社交化尝试？

在被质疑“擅自公开用户信息”后，航旅纵横致歉表示已将虚拟个人主页设为默认关闭状态。但寻找中国创客发现，它并未关闭与同机舱乘客的私聊功能。

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本文为寻找中国创客原创

记者 / 薛星星 实习生 / 李钟豪

编辑 / 魏佳

航旅类App航旅纵横因为最近上线的“虚拟客舱功能”而被推向风口浪尖。通过这个功能，用户可以查看同舱乘客的历史飞行地点及频率等信息，还可以与同舱乘客私聊，引发公众关于隐私泄漏问题的担忧。

微博 质疑航旅纵横的

航旅纵横今日下午回应称，此功能是目前正在部分航线测试的新功能，展示的不是个人的真实身份信息，头像、昵称、标签等均为可编辑的信息，标签由用户自行添加，热力图进行了虚化处理。

航旅纵横表示，目前已将虚拟个人主页设为默认关闭状态，产品后续将会进一步改进。

关于网上对于航旅纵横向社交化转型的质疑，今日晚间，航旅纵横独家回应寻找中国创客称，“我们并不是要做社交，而是希望在用户在线模式下，探索服务创新的可能。”

“我们不是要做社交”

苹果App Store的软件历史更新记录显示，航旅纵横在一周前软件更新中，加入了“可查看同机人主页”的信息，将其形容为“志同道合好结伴”。

事件引发关注后，6月11日，航旅纵横官方微信号发表文章《怎么办？我们上头条了》，文章中表示，“虚拟客舱功能”设计的初衷，就是因为听到了大量用户的呼声，“为了帮助大家开启有温度的飞行”。

航旅纵横微信公号文章截图

在航旅纵横App内的选座入口，用户可以进入开启一键群聊模式，与同机舱的乘客聊天。寻找中国创客体验发现，用户选择座位后，聊天界面就会自动弹出相关信息：“我刚刚预约了座位xx……期待坐在邻座的你哦。”

在选座界面，点击已被选定的座位，可以在屏幕右下角跳转至选择该座位的用户的个人主页，个人主页上显示了用户的头像、标签及飞行热力图等信息。个人页面下方，还可以点击私聊直接与对方聊天。

标签包括年龄、星座、常选座位等信息，甚至还包括了常住地。飞行热力图则显示了用户的历史飞行地点及频率等隐私信息。

在被质疑“擅自公开用户信息”后，航旅纵横今天下午发布回应致歉，表示已将虚拟个人主页设为默认关闭状态。而此前该页面默认为开启。

航旅纵横官方声明

不过，寻找中国创客发现，航旅纵横并未关闭与同机舱乘客的私聊功能。航旅纵横方面解释，个人主页信息默认关闭后，私聊不会涉及到用户隐私的问题。

今日晚间，航旅纵横独家回应寻找中国创客称，虚拟客舱是从上周才开始测试的，核心思路是想探索当机舱中的用户都在线的情况下出行服务能够有哪些创新，提升之前实现效率较低或无法满足的需求。

“比如很快我们会上线一键换座的功能，通过用户的线上沟通，解决用户只能选择在机上沟通换座的尴尬。”航旅纵横方面在采访中说。

网上有人调侃称，中国的所有App都怀揣着一个社交梦，从打车软件到航旅软件，莫不如此。航旅纵横向寻找中国创客否认，“我们并不是要做社交，而是希望在用户在线模式下，探索服务创新的可能。”

国企走出的互联网公司

工商信息显示，航旅纵横的主体公司为中航信移动科技有限公司，成立于2014年5月，注册资本6000万人民币，法人代表为薄满辉，中国民航信息股份有限公司持股100%。

中国民航信息股份有限公司是中国民航信息集团旗下的子公司，是隶属于国务院国资委管理的中央企业，属于航空运输旅游业信息技术和商务服务提供商。中国民航信息集团是全球第三大GDS（航空旅游分销系统提供商），拥有全球最大的BSP数据处理中心。

AppStore上航旅纵横的信息

这也是航旅纵横与其他航班管家、飞常准等航空出行的第三方服务平台最大的不同，它是掌握航班数据源头的中国民航信息集团公司（简称“中航信”）直接孵化的航班信息产品。

2011年，航旅纵横App正式上架，2012年上半年，团队正式组建完成，2014年8月，负责航旅纵横的“移动事务工作组”正式独立，中航信投资6000万成立“中航信移动科技有限公司”，航旅纵横产品线正式开始独立运营。

用户通过绑定自己的身份证信息，就可以获取自己的航班信息，而无需手动添加。航旅纵横通过对碎片化的航班信息进行整合，让用户可以在一个App得到自己需要的所有信息。

薄满辉在此前接受采访时称，“国企是有优势，但我们没有垄断资源。”他表示，“我们确实有一些体制方面的优势，比如由于身处产业链的重要环节对行业理解较深，再如经过体制的系统训练做事很规范，更容易给合作者以安全感。”

以让航旅纵横一炮而红的“前序航班”功能为例。“前序航班”即在一天之内，一架班机在执行当前航班之前所执行的飞行任务信息，而这一信息可以让旅客在出家门之前就能对自己的航班是否会延误作出判断，相较于对起落时间的预测，这条信息对旅客本身的时间安排更有用。航旅纵横提前竞品一年做出了这个功能。

公开信息显示，2012年苹果Passbook功能推出时，航旅纵横几天之内就进行了快速适配，开发了二维码登机牌功能，并因此被App Store推荐，助推用户数量突破百万。航旅纵横方面在采访中称，目前用户量已经超过5000万。

App的增值服务只有接送机

在此前的一次采访中，薄满辉称“互联网的商业模式一定是转移支付，所谓‘羊毛出在狗身上，让猪买单’。”还表示航旅纵横在相当长的一段时间内不会做机票销售，因为这不是用户的痛点。

事实上，相较于其他几家航旅类服务平台，航旅纵横在商业化上的进展可谓是缓慢，至今仍然只提供信息服务，尚未介入到交易端。App内也未看到有明显的广告服务，公开信息中唯一查到的是同神州专车合作的接送机业务，甚至连酒店预订等服务也未提供。

航旅纵横APP

航旅纵横在采访中表示：“航旅纵横目前还处于发展初期，我们在不断的进行产品和技术创新来夯实基础，为未来发展打下更好的基础。”

对比另一家航旅类服务平台航班管家，App内提供了机票预订、签证、酒店预订、电商服务等多种业务。

而在此之前，国内多家航空公司接连叫停了第三方值机服务。

图 / 视觉中国

今年4月18日，中国南方航空官网发布公告称，已发函要求第三方网络平台停止为南航旅客办理选座、值机业务，并强调南航未任何第三方网络平台开展相关业务，未授权平台缺乏有效信息监管，可能存在旅客个人隐私泄漏和会员账户被盗用等风险。 随后，航旅纵横宣布下线南航值机功能。

截至5月17日，包括中国国际航空、海南航空、中国东方航空等公司在内的四大航空公司都相继在官网发布公告，表示将清理未授权的第三方值机业务。

图 / 视觉中国

对于航旅纵横来说，这并不算得上是一个好消息。截至目前，航旅纵横仍然以提供信息服务为主，尚未进行大规模的商业化尝试。

因此有分析认为，此次航旅纵横在社交化方面的尝试或许是在主营业务之外谋求的新的业务布局。