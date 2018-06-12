咪咕与微博推出“MW”计划 打造“世界杯名嘴联盟”

2018年世界杯即将拉开帷幕。6月12日下午， 咪咕与微博共同发布“MW计划”，双方将在世界杯赛事短视频、自制节目、互动玩法的传播推广方面展开合作。与此同时，双方还将联动多位足球名嘴、MCN机构等KOL成立“世界杯名嘴联盟” ，为用户提供最专业、最全面、最纯粹、最多样的世界杯解说。

“MW计划”的命名灵感来自足球运动中经典的“MW”阵型。这一阵型堪称世界足球阵型之王，最大特点就是攻守平衡，可变性强，很多现在盛行的阵型和打法都是由“MW”阵型演变发展而来。而此次咪咕和微博选用“MW计划”这个名字，既是对足球运动的致敬，也源自双方企业名称的首字母，同时也蕴含着双方希望像“MW”阵型一样，为广大用户带来一次革命性的世界杯体验的愿景。

最专业解说阵容，打造世界杯名嘴联盟

此前，6月8日咪咕视频宣布，国内最受欢迎的足球解说员之一、具有英超百科全书之称的詹俊，将搭档职业生涯近60年、被球迷称为“李指导”的李元魁，组成最默契的忘年组合，加盟咪咕视频为球迷解说2018世界杯；随后，在6月9日和6月10日，咪咕视频分别推出两位粤语解说大咖丁伟杰、江忠德，以及被球迷戏称为“被足球解说耽误的相声演员”、五大联赛解说悍将李欣和战术分析专家刘越。6月11日，咪咕视频再次放出大招，一口气推出了李博、王鹏、董平生、史正涵、杜大江、何帅、陈羊、马骞等八位地方名嘴，组成“八大菜系”，烹制了一道“舌尖上的世界杯”。

当天，咪咕视频在发布会现场宣布，资深足球节目评论员张路以及资深媒体人、体育主持人颜强也将加盟咪咕视频，为广大球迷解说本届世界杯。

至此，加盟咪咕视频世界杯解说的名嘴大咖已扩大至20余位，几乎占据了国内足球解说界的半壁江山。据了解，咪咕视频的解说阵容共有28位名嘴大咖，他们将搭配不同风格的组合解说64场赛事，共计在咪咕视频上形成125个解说场次，广大球迷可以针对相同场次选择自己喜欢的解说。与此同时，这些名嘴们也都会在微博上参与网友的互动、发布独家内容。这也意味着用户拥有更多选择，可以享受到咪咕视频和微博所提供的“私人订制”专属化服务。

除了专业解说团队之外，咪咕与微博还将联动MCN机构、足球名嘴等KOL成立“世界杯名嘴联盟”，超过百位活跃在微博上的名嘴大V将通过前方直播、定制短视频节目、独家解读等方式向球迷们第一时间播报世界杯赛前幕后的实时内容和花絮，以及赛后的精彩盘点和解读。世界杯期间，咪咕与微博将邀请明星、名人、KOL参加拍摄咪咕自制短视频节目，呈现给广大球迷和微博用户，进一步扩大“世界杯名嘴联盟”的影响力和参与度。

强强联手，“MW”计划开启360度互动观赛体验

在本次合作发布会之前，咪咕与微博都先后成为了央视世界杯官方合作伙伴。5月22日，咪咕宣布正式成为2018央视世界杯新媒体及电信传输渠道指定官方合作伙伴，广大用户可以通过咪咕视频手机客户端和PC客户端观看全部64场世界杯赛事的直播和点播内容；同时还可以通过家庭视频产品“魔百和”收看64场央视世界杯赛事高清内容。

6月5日，央视@CCTV5 官方微博宣布，将通过微博矩阵发布世界杯相关赛事视频和自制节目内容，并与微博联合推出一系列线上活动，通过轻松有趣的互动玩法帮助用户培养猜球、看球、聊球的习惯，提升社交媒体用户对于世界杯的关注度和参与度。6月11日，双方再次宣布达成官方合作。

在此之前，FIFA官方也于3月12日正式宣布进驻微博，将在今年的世界杯期间通过官方账号、球队账号及球员个人微博矩阵，为中国球迷和微博用户奉上更精彩的独家内容。

在双方与央视、FIFA合作的基础之上，咪咕与微博强强联手发布“MW”计划，发挥彼此在内容和用户层面的优势，在世界杯赛事短视频、自制节目、互动玩法的传播推广方面展开合作，整合双方优质资源，扩大世界杯内容在新媒体和社交媒体上的覆盖规模。

在短视频、自制IP、社交互动等领域，咪咕将与微博展开深度合作，通过@咪咕视频 @咪咕 @咪咕体育等微博账号矩阵发布世界杯精彩内容，以及十余档由咪咕自制及联合出品的世界杯特色节目。拥有强大内容资源优势的咪咕将联合微博为此次世界杯带来独特的互动玩法，与广大用户一起看世界杯、聊世界杯、玩转世界杯。用户可以实时参与聊天互动，并为喜欢的球队及球员投票，竞猜比赛结果和冠军归属。

此外，咪咕将会把《侏罗纪世界2》等热门IP与世界杯结合起来，360度、全方位、沉浸式的为广大用户带来更丰富、更全面、更高质量的互动观赛体验。

看世界杯高清直播上咪咕视频，参与微博话题互动玩转世界杯。本次合作，意味着咪咕与微博将在世界杯赛事期间充分发挥社交媒体平台优势，联动更多头部内容账号参与到世界杯的传播、讨论和互动中，通过优质内容的产出进一步扩大世界杯赛事的受众规模和影响力，打造一场集权威、实时、趣味、互动于一体的社交世界杯盛宴。