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直击|传美团将赴港IPO融资60亿美元 官方不予置评

直击|传美团将赴港IPO融资60亿美元 官方不予置评
2018年06月12日 17:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月12日下午消息，今日有消息称美团点评计划本月提交60亿美元香港IPO申请。美团点评方面回应称，对市场传言不予置评。

　　据彭博社援引其中一位知情人士说法称，美团考虑出售约10%的股份，以免稀释股权，这是香港交易所的最低要求。

　　同时，该名知情人士表示，美团拟定的目标估值为600亿美元左右，不过估值和筹资目标不会出现在初步的上市申请文件中。

　　知情人士称，若在6月份提出初步申请，那么美团的实际上市时间可能在10月左右。

　　彭博社称，此次IPO申请若能落地，将是香港今年以来第二笔金额达几十亿美元的科技创业公司IPO。

　　今年5月就有媒体报道称，美团点评将于6月22日港交所交表，9月底港股上市。美团点评方面当时对此表示不予置评。

　　此前路透社就报道称，知情人士消息称，美团点评已选择美银美林、高盛摩根士丹利，为赴港IPO做准备，预计最早今年晚些时候完成上市。

　　不过据财新4月报道，有市场消息人士称，美团点评启动新一轮30亿美元融资，估值400亿美元，而原定的IPO时间表将延后。

　　当时针对启动融资的消息，美团点评向新浪科技回应称为不实消息，但关于IPO时间延后一事美团点评未予回应。

　　今年美团在打车领域与滴滴开启正面对决，同时滴滴也在外卖业务上与美团掀起补贴大战。日前，美团还将摩拜单车收入囊中，其中还包括摩拜的债务。目前这三块业务都处于急需大量资金投入。(张俊)

美团IPO香港
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