51Talk第一财季净营收2.6亿 同比增长64.6%

新浪科技讯 北京时间6月12日下午消息，51Talk（NYSE：COE）今日发布2018年第一财季财报。财报显示，51Talk第一财季净营收人民币2.626亿元，同比增长64.6%。按非通用美国会计标准（Non-GAAP）计算，51Talk净亏损为人民币1.061亿元（约合1690万美元）。

2018年第一财季财务和运营要点

- 净营收人民币2.626亿元，去年同期为1.595亿元，同比增长64.6%；

- 现金收入人民币3.553亿元，去年同期为3.251亿元，同比增长9.3%；

- 毛利率64.6%，去年同期为65.7%；

- 现金收入中K-12占比达到83.8%，2017年第一财季该占比为68.7%；

- 按非通用美国会计标准（Non-GAAP）计算，净亏损为人民币1.061亿元（约合1690万美元）。

2018年第一财季财务业绩

净营收

净营收为人民币2.626亿元（约合4190万美元），去年同期为1.595亿元，同比增长64.6%。增长主要来源于活跃学生数目的增加，其次也由于每个活跃学生的平均净营收的增加。本财季活跃学生数为19.08万人，较去年同期的13.45万人增长41.8%。

营收成本

营收成本为人民币9290万元（约合1480万美元），去年同期为5480万元，同比增长69.7%。增长主要由于老师教授付费课程数量增加导致的支付教师总费用的增加。

毛利和毛利率

毛利为人民币1.696亿元（约合2700万美元），去年同期为1.048亿元，同比增长61.9%。

毛利率为64.6%，去年同期为65.7%。

运营费用

总运营费用为人民币2.802亿元（约合4470万美元），去年同期为2.45亿元，同比增长14.3%，增长主要来源于销售费用、研发费用及管理费用的增长。

销售费用为人民币1.716亿元（约合2740万美元），去年同期为1.461亿元，同比增长17.5%。增长主要由于品牌推广费用的增加，而公司从2018年1月1日开始应用的新会计准则对销售人员相关费用有670万元减少的影响，部分抵消了整体的费用增加。除去股权激励相关费用的non-GAAP销售费用为人民币1.704亿元（约合2720万美元），去年同期为1.449亿元，同比增长17.6%。

研发费用为人民币5220万元（约合830万美元），去年同期为5060万元，同比增长3.2%。增长主要由于为加强技术平台和扩展课程产品而对研发人员相关费用的增加，以及技术服务费用的增加，股权激励相关费用的减少抵消了部分影响。除去股权激励相关费用的non-GAAP研发费用为人民币5070万元（约合810万美元），去年同期为4550万元，同比增长11.5%。

管理费用为人民币5640万元（约合900万美元），去年同期为4840万元，同比增长16.5%。增长主要由于为支持业务规模扩大增加的相关人员费用增加，以及作为一家上市公司所需的合规和报告责任费用的增加，股权激励相关费用的减少抵消了部分影响。除去股权激励相关费用的non-GAAP管理费用为人民币5260万元（840万美元），去年同期为4160万元，同比增长26.4%。

运营亏损

运营亏损为人民币1.105亿元（约合1760万美元），去年同期亏损1.403亿元。

Non-GAAP运营亏损为人民币1.04亿元（约合1660万美元），去年同期亏损1.272亿元。

净亏损

净亏损为人民币1.127亿元（约合1800万美元），去年同期亏损1.4亿元。

Non-GAAP净亏损为人民币1.061亿元（约合1690万美元），去年同期亏损1.269亿元。

归属于普通股股东的每股ADS（美国存托股份）基本和摊薄亏损均为人民币5.55元（约合0.90美元），去年同期均为7.05元。每ADS代表15股A类普通股。

Non-GAAP归属于普通股股东的每股ADS基本和摊薄亏损均为人民币5.25元（约合0.90美元），去年同期均为6.30元。

资产负债表

截至2018年3月31日，公司持有现金和现金等价物，定期存款以及短期投资共计人民币5.49亿元（约合8750万美元），截至2017年12月31日为6.234亿元。

截至2018年3月31日，公司递延收入（包括流动和非流动部分）共计人民币12.748亿元（约合2.032亿美元），截至2017年12月31日为12.018亿元。