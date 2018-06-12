周鸿祎等50余位网络代表人士齐聚中央统战部

来源：微信号“统战新语（tongzhanxinyu）”

“芒种至，盛夏始。网络人士齐聚京，学研网络强国事。”

6月11日，中央统战部召开网络代表人士座谈会，50余名互联网企业和组织负责人、新媒体和自媒体平台负责人、网络大V、网络作家，共同学习习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，畅谈体会、展望未来。

习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调——

信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇，必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇。

构建网上网下同心圆，更好凝聚社会共识，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

习近平总书记的重要讲话，科学分析了信息化变革给我们带来的机遇和挑战，高度概括了党的十八大以来网信事业的历史性成就，深入阐述了网络强国战略思想，思想深邃、内涵丰富，是建设网络强国、数字中国、智慧社会的行动指南，在互联网行业引起热烈反响和广泛关注。中央统战部及时组织网络代表人士学习贯彻全国网络安全和信息化工作会议精神，是统一战线贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步凝聚思想共识，汇聚人心力量，构建网上网下同心圆的重要举措。

会议强调，要认真学习领会习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，特别是要全面深刻领会总书记关于我国网络安全和信息化工作面临形势和使命的重大判断，关于做好网络意识形态工作的重要论述，关于构建网上网下同心圆的重要要求，关于建设网络强国的战略思想等。

会议提出，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进一步加强网络人士统战工作，充分发挥网络人士的优势作用，为建设网络强国贡献智慧和力量。希望广大网络人士——

坚定政治立场，努力做中国特色社会主义事业的优秀建设者；

积极创新创造，努力做我国经济高质量发展的有力推动者；

勇担社会责任，努力做社会主义核心价值观的模范践行者；

坚持正面发声，努力做网络社会正能量的积极传播者，努力在新时代新征程中展示更大作为、做出更大贡献。

与会网络人士尽敞心扉，畅谈心得感受，分享从业体会，积极建言献策。大家纷纷表示，这既是一次头脑“充电”，更是一次思想“升华”，在深受激励的同时，更应勇于承担时代赋予的责任使命，在习近平总书记网络强国战略思想指导下，不断增进思想共识，团结凝聚广大网民，共筑网上网下同心圆。

网络安全从“信息安全”时代已经进入了“大安全”时代。在这个时代，没有网络安全就没有国家安全，更无法建成网络强国。我们要树立正确的网络安全观，采用网络安全新战略、新做法，积极发展网络安全产业，共同打造网络大安全生态。

——周鸿祎（全国政协委员、360公司创始人兼首席执行官）

核心技术是国之重器。网络人士需知真正的核心技术是花钱买不来、市场换不到的，实现核心技术突破必须走自主创新之路。我们一定要争这口气，增强抓核心技术的紧迫感和使命感，用卧薪尝胆的恒心和毅力，在技术、产业、生态、政策上共同发力，突破技术和生态的难关。

——谈剑峰（全国政协委员，上海众人网络安全技术有限公司创始人）

作为中国较早的房地产互联网信息平台企业，我们将注重推动信息领域核心技术的突破，发挥自身专业房地产数据优势，及时反映房地产市场变化，以实际行动落实构建网络安全能力体系、建设网络强国的重大战略思想。

——莫天全（全国政协委员、房天下控股有限公司创始人）

所有的网络文学创作者，能够取得一点成绩都要感谢这个伟大的时代。生当此时，是我们的幸运！同时也要认识到，越是高频的发展速度，越需要规范的治理，越是受众庞大的市场，越需要战略思想的引领。网络文学方兴未艾，只有加强安全管理、培育新型文化业态、确保网络作者原动力，才能实现习总书记积极寄望的文学从高原到高峰的伟大进程，推进中国特色社会主义文化的繁荣昌盛。

——蒋胜男（全国人大代表、网络作家）

知乎的创立、成长和发展，都离不开这个伟大的时代。我们要感恩时代，作为网络平台的管理者，继续本着对社会负责、对人民负责的态度，加强网络内容建设，做强网上正面宣传，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间；我们要回馈时代，在政府部门的指导下，发挥企业优势，找准扶贫和教育的结合点，通过知识分享推动“知识普惠”，积极为全面建成小康社会做出贡献。

——周源（知乎创始人兼首席执行官）

媒体的价值观时刻影响着受众，我们清醒地意识到，新时代对网络新闻信息工作提出了更高的要求，所有具有媒体属性的互联网企业及其从业者，必须加强自律，始终把价值观放在首位，积极传递有价值、有意义的正面内容，共同培育积极健康、向上向善的网络文化。

——李武（蓝鲸财经创始人）

作为拥有570万粉丝的微博博主，我深知自己的责任重大，会时刻以捍卫社会价值观、传递正能量为己任，在信息传播中既要有态度，又要有温度，既要当好网络民意的发声筒和代言人，也要当好政策法规的宣讲者和传播机，为构建网上网下同心圆尽自己的一份力。

——孟令悦（北京市人大代表、微博博主）

我们运营的新媒体品牌在全网拥有4000万用户，“影响越大，责任越大”，在网络强国的道路上，作为互联网社会的参与者，我们身上承载着“严格自我管理、弘扬网络正能量”的责任；作为从事对外文化交流的新媒体，我们肩负着“讲好中国故事、传播好中国声音”的使命，我们会继续努力，在建设网络强国的道路上尽我们微薄之力。

——徐申（微博@英国报姐联合创始人）