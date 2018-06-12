直击|抖音日活破1.5亿 否认流量增长对微信依赖强

新浪科技讯 6月12日下午消息，今日，抖音公布了最新的用户数据，截至目前，抖音国内日活用户破1.5亿，月活用户超过3亿，春节期间，抖音日活用户数从4000万上升到近7000万。

在内容方面，据介绍，去年8月以前，抖音最受欢迎的内容以歌舞和手法运镜为主，内容占比超过50%；现在，音乐、舞蹈、美食、动物、运动、亲子、旅行等类别内容占比均在5%左右。

否认抖音流量增长对微信依赖强

在接受媒体采访被问到抖音是否已经面临增长天花板时，抖音市场总经理支颖表示，目前没有丝毫放缓的趋势，抖音增长动力为自然动力，来自亲朋好友之间的口口相传。

对于目前抖音在微信上无法正常观看，抖音方面表示，要纠正外界一个看法——抖音流量增长对微信的依赖是非常强的，实际上，抖音自增长占比很高，未来也将来自靠用户喜欢而带来的自发增长。“那我们为何要和腾讯竞争公开化，是因为过去有1000万的用户在微信上做分享，现在这样对用户的伤害非常大。”

如何引导青少年价值观

此前，曾有对抖音的质疑文章中指出抖音没有价值，抖音方面回应称，抖音上有很多有乐趣和正能量的内容，如果没有价值是不能达到今天的体量。

据介绍，目前抖音是产品、技术、运营达成一致的价值观，审核是人工+机器审核，审核规范和标准非常严格，要遵循社会公序良俗，而非低俗、博眼球、拜金的内容。另外抖音方面表示，现在已经有超过500万家政府、媒体机构入驻，也在鼓励弘扬传统文化等。

抖音方面表示，抖音在4月已经上线了反沉迷功能正式上线。据该功能主要有两个主要功能：1、当用户连续使用90分钟后，正在播放的短视频上会出现一行文字，提醒用户注意。2、2小时时间锁，由用户设定密码开启，一旦单日使用时长累计达到2小时，系统将自动锁定，用户需要重新输入密码才能继续使用。据介绍，该功能需要用户主动开启。

未大规模签约红人

另外，近日有传言称，“抖音签约所有20万粉丝以上创作者”，不允许创作者到其他平台发展，今日抖音再次辟谣称，从未大规模签约红人。

此前有用户爆料称，抖音要将所有20万粉丝以上的视频达人全部签约到自己公司旗下，发底薪。该用户表示“不签约估计以后想涨粉就很难，而且是全网全平台独家经纪约，不允许达人和另外任何一家机构签约。”

随后抖音声明称，抖音方面从无此类政策，创作者是抖音重要的组成部分，一直以来我们都坚持开放合作互利共赢的态度，也与大量创作者、创作机构保持有各种形式、良好的合作关系，请大家不要轻信谣言。

另外，抖音市场总经理支颖表示，在流量方面，无论是MCN还是内部创作者，抖音都一视同仁，不会有意控制流量，也没有主动地培养红人。

抖音的商业化

在商业化方面，抖音方面透露说，去年9月抖音开始尝试商业化，现在对品牌广告主的吸引力非常大。

此前抖音部分用户可以使用购物车功能，在看短时频的过程中点击黄色的购物车按钮，就会弹出淘宝推荐链接，点“去看看”，就可以跳转到手机淘宝。

对此，抖音方面回应称，购物车还在测试阶段，未来可能会开放。(宵寒)