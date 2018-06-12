媒体评航旅纵横社交功能：旅客更需要清净和信息安全

澎湃特约评论员 陈城

在诸多的交通出行应用工具App中，航旅纵横、飞常准等民航类App，一直是旅客搭乘民航出行的好帮手。这类应用工具能够关联用户个体的航班信息，提供正晚点消息、机场天气、航班值机等实用功能，因而颇受旅客青睐。但在近日，航旅纵横App产品升级，开通了社交聊天和用户标签设定等功能之后，再度引发争议。

其实，这不是航旅纵横App第一次开通社交功能，早在其2015年的版本中，也曾有过名为“纵横友人”的通过关联通讯录，来查看通讯录好友中排名的类社交化功能。而这一次新功能的推出引发争议，并非是网友无端生疑。

“空姐网约车遇害”案件的“余温”尚未散去，关于应用工具App是否应该社交化、标签化的讨论也仍在继续。在这一背景下，航旅纵横App产品的社交化升级，将App是否应该社交化、标签化的问题再次推向了风口浪尖。这必然会引起公众对该产品焦虑。

根据某民航自媒体的实际使用发现，旅客从自己的座位号点击进去，可以看到该航班执行飞机的座位图，座位是否有人，一目了然，且整个界面变成了一种类似群聊天室的场景，大家均可自由发言。当然，如果只是一个互动场景，倒也无伤大雅。但点击某一座位，便会出现那名乘客的个人主页，个人主页上包含了用户名（真名或网名）、用户头像（真人头像或其他），并可通过航班历史热力图，推断其家庭所在城市，以及其经常去的城市等等属于用户个人的隐私信息。此外，在个人主页上，还有诸如飞行达人、偏爱某航、喜欢靠窗、星座等个人标签信息。

这么多的信息，细细思考还真是令人恐慌。对于有足够分析能力的个人或组织而言，以上标签乃至主页信息，已经足够推断出该旅客的经济条件、工作背景等等更深层次的隐私信息，可以用于其他用途。即便这些信息不足于影响个人生活，那么也有一个疑问，旅客愿意公布这些内容吗？消费者是不是“被社交”了？

6月11日晚，航旅纵横App通过其官方微信回应了这一事件。其回应称，“新功能设计的初衷，就是因为听到了大量用户的呼声”，并列举了多条。如“终于在北京安家了，今年想接爸妈来北京过年，可是他们年纪大了，还是第一次坐飞机，要是飞机上认识一个人可以帮忙照看下该多好呀”。此外，还声称，“用户展示的不是个人的真实身份信息，均为头像、昵称、标签等可编辑的信息；同时用户可根据自己的意愿自行选择开启或者关闭，点击头像右上角即可进行设置。”

且不说这些呼声是否真实，即便功能设计出于好心及可编辑、可关闭，其也同样理亏。其一，新功能上线，实为默认所有用户开通，并未及时告知。其二，用户可以选择关闭的设置，隐藏较深，非常用此软件旅客并不易发现。其三，即便个人主页所有信息可编辑，那也是在用户发现问题之后，在默认所有用户开通的情况下，航旅纵横App是并不会征求用户是否要编辑的意见。简而言之，这已经侵犯了用户的隐私权和选择权。

将应用工具产品社交化，是行业的一个趋势，但并不等于说可以不尊重用户选择。对于社交工具而言，尊重用户意愿，才是根本守则。当越来越多人反感“被社交”、打打扰，航旅纵横的这一创新业务，显然会让用户重新思考、“用脚投票”。

此外，在航旅纵横App发布声明并未正视用户隐私问题之时，还有一个更深层次的问题值得思考。航旅纵横，是央企中国民航信息集团公司（以下简称中航信）所开发的产品，而中航信，是中国民航唯一的数据服务公司。要知道，除春秋航空之外的中国大陆所有航空公司均使用中航信的数据服务，包括机票销售、离港、订座系统等。也就是说，无论你是否使用航旅纵横App，你的个人信息均会存储于中航信的数据服务系统里。

在这一数据服务没有第三方竞争的前提下，是否促成了航旅纵横在垄断服务下的“店大欺客”呢？有一个新闻或许值得注意：近年来，各地不断曝出“航班取消”短信引发的诈骗案，涉及国内多家航空公司，警方介入调查后也暂无下文。而知情人士称，航空公司等各方对这个系统的滥用以及缺乏监控，有可能是引发大规模短信诈骗案的源头。