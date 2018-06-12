直击|Booking CEO将担任携程董事会观察员

新浪科技讯 6月11日上午消息，携程今日宣布将与Booking Holdings加强战略合作关系。旗下Booking.com首席执行官Gillian Tans将成为Booking Holdings在携程董事会的观察员。

在此之前，此职位由Booking.com的亚太区总经理担任。

携程表示，将和Booking.com继续共享两家公司的酒店库存，为客人在全球范围内提供更广泛的有价格竞争力的产品。

在此次聘任Gillian担任董事会观察员之前，携程宣布了和Booking Holdings旗下另外一家在线餐饮预订公司OpenTable达成合作。通过与OpenTable的战略合作，携程的用户将可以直接预定OpenTable平台上北美地区的餐厅。

携程CEO孙洁表示：“我们期待Booking Holdings和携程这两家全球旅行平台持续深化合作关系。我相信集双方的资源，我们将为全球旅行者带来更多的创新和价值。”

Booking.com首席执行官Gillian Tans表示：“自2012年起，我们和携程的合作一直卓有成效。携程是我们推动全球旅游发展的理想合作伙伴。我很荣幸作为Booking Holdings的代表担任携程董事会的观察员。”

Booking Holdings此前名为Priceline Group，是全球最大的在线旅游集团。旗下六个主要品牌包括：Booking.com，priceline.com，KAYAK，agoda.com，Rentalcars.com以及OpenTable。(张俊)