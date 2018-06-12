新浪科技> 互联网 > 正文

百度地图今天抽风！网友：让我跳桥、撞墙、跳河？

百度地图今天抽风！网友：让我跳桥、撞墙、跳河？
2018年06月12日 13:26 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：南方都市报

　　今天（12日），百度地图抽风了！一大早，不少网友在微博上吐槽：百度地图语音播报和提示信息，出现大规模故障，语音提示和地图显示信息不符，很多人走错了路。

　　从网友们的反馈来看，全国多地的用户都遇到了问题，故障主要表现为地图规划的路线正确，但导航语音播报出现错误，比如导航上规划的是直线，语音提示让左转、右转或者调头。

　　左右不分，前后不分 

　　明明要右转，却让左转

　　地图显示左前方弯道

　　它告诉你往左后方转弯

　　危险地带让掉头 

　　明明是高架

　　却让掉头

　　高速上让掉头

　　撞大楼？跳河里？ 

　　总之，全程反着来

　　百度道歉了

　　因导航发生违章可申请赔付

　　今早，百度地图的官方微博的评论区也被相关吐槽“占领”，一条6月11日关于“城市图鉴”下的微博评论大部分是相关吐槽。不过中午12时许，南都君再重新查看，该条微博下已看不到一条评论。

　　上午10时21分，百度地图官方微博对“抽风”进行了回应，称对服务进行例行升级时出现故障，部分地区的部分用户使用百度地图导航时，语音播报和提示信息会出现错误。目前工程师已经加急抢修完成，服务已经恢复正常。

　　上午11时，百度方面回应南都记者称，百度地图9.5及以上版本用户可以享受导航保障服务，包括有目的地保障及交限违章保障。用户在30日内发生的导错或违章，如发生相关问题，可以于30日内在APP上完成申请，获取相应的导航保障赔付。

　　南都记者注意到，在百度地图的服务条款中介绍，百度地图服务仅供参考。“请不要以此作为您出行或行驶的唯一依据，在您出行或行驶时以实际的交通路况为准，严格遵守相关法律法规和交通规则。”

　　百度方面表示，今后将在优化用户体验上做出更多努力，同时提醒驾驶员在出行上应首先遵守交通规则，优先考虑实际路况，百度地图将会提供更优质的路线规划参考。

　　导航出错，把人带河里沟里的事不是没有，所以导航不能不信，也不能尽信，其实，车主们开车还得做到心中有数，自己认路最靠谱。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有