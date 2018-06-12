百度地图今天抽风！网友：让我跳桥、撞墙、跳河？

来源：南方都市报

今天（12日），百度地图抽风了！一大早，不少网友在微博上吐槽：百度地图语音播报和提示信息，出现大规模故障，语音提示和地图显示信息不符，很多人走错了路。

从网友们的反馈来看，全国多地的用户都遇到了问题，故障主要表现为地图规划的路线正确，但导航语音播报出现错误，比如导航上规划的是直线，语音提示让左转、右转或者调头。

左右不分，前后不分

明明要右转，却让左转

地图显示左前方弯道

它告诉你往左后方转弯

危险地带让掉头

明明是高架

却让掉头

高速上让掉头

撞大楼？跳河里？

总之，全程反着来

百度道歉了

因导航发生违章可申请赔付

今早，百度地图的官方微博的评论区也被相关吐槽“占领”，一条6月11日关于“城市图鉴”下的微博评论大部分是相关吐槽。不过中午12时许，南都君再重新查看，该条微博下已看不到一条评论。

上午10时21分，百度地图官方微博对“抽风”进行了回应，称对服务进行例行升级时出现故障，部分地区的部分用户使用百度地图导航时，语音播报和提示信息会出现错误。目前工程师已经加急抢修完成，服务已经恢复正常。

上午11时，百度方面回应南都记者称，百度地图9.5及以上版本用户可以享受导航保障服务，包括有目的地保障及交限违章保障。用户在30日内发生的导错或违章，如发生相关问题，可以于30日内在APP上完成申请，获取相应的导航保障赔付。

南都记者注意到，在百度地图的服务条款中介绍，百度地图服务仅供参考。“请不要以此作为您出行或行驶的唯一依据，在您出行或行驶时以实际的交通路况为准，严格遵守相关法律法规和交通规则。”

百度方面表示，今后将在优化用户体验上做出更多努力，同时提醒驾驶员在出行上应首先遵守交通规则，优先考虑实际路况，百度地图将会提供更优质的路线规划参考。

导航出错，把人带河里沟里的事不是没有，所以导航不能不信，也不能尽信，其实，车主们开车还得做到心中有数，自己认路最靠谱。