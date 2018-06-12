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消息称比特大陆或纳斯达克IPO：仅用5年就成独角兽

消息称比特大陆或纳斯达克IPO：仅用5年就成独角兽
2018年06月11日 22:00 新浪科技综合
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　　金融虎讯 6月11日消息，今年5月，得益于政策红利，新三板企业矿机生产商嘉楠耘智向港交所递交IPO，冲击区块链上市第一股。受此消息影响，作为行业第一大矿机生产商Bitmain比特大陆的上市动态也受到投资者的普遍关注。日前，金融虎从内部人士处得到消息，Bitmain比特大陆更倾向于在纳斯达克上市，但并未说明原因。

　　分析人士称，技术上比特大陆在AI芯片研发能力较强，同时美国市场开放度更高，对该类型公司来说包容性更强，估值也会更高，因此比特大陆选择纳斯达克也属正常。但比特大陆若此次选择美国纳斯达克进行IPO，监管是否能够放行也将成为最大的疑问。

　　据了解，比特大陆近年来一直长期投入AI芯片的研发，目前已经具备量产芯片的条件。有报道称，预计今年年底，比特大陆会推出用于人工智能加速的硬件（类似于谷歌的TPU）。

　　此外，还有市场消息称，比特大陆（Bitmain）正在与红杉等知名基金进行120亿美元估值的Pre-IPO轮融资，融资规模为4亿美元，将于本月内交割。2017年第三季度，比特大陆曾被传获得红杉资本和IDG的 5000万美元投资。另据智通财经消息显示，比特大陆将于今年9月在港交所交表，并于年底前正式上市，预计市值可达300～400亿美元。向比特大陆方面求证上述消息，对方表示暂无公开回应。

　　今年5月13日，Bitmain比特大陆联合创始人吴忌寒在接受彭博社采访时透露，他的公司在美国的比特币采矿业务有巨大的扩张计划。2018年4月13日，这家矿业公司还宣布，已获准在美国建立加密货币采矿业务。吴忌寒表示，比特币（BTC）和Litecoin （LTC）在过去一年经历了大量增长，这也符合加密货币市场的强劲表现。

　　公开资料显示，比特大陆的利润一直在增长，2017年销售额达到143亿元人民币，成为了比特币产业链上的隐形帝国。在中国十大集成电路设计公司中，比特大陆收入名列次席，仅次于华为海思。为了达到同等规模的营收，芯片业巨头英伟达花费了25年时间，比特大陆仅用了5年时间，是名符其实的独角兽。

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