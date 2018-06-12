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评论：每个App都想做社交，可能是一场灾难

评论：每个App都想做社交，可能是一场灾难
2018年06月12日 07:49 浙江在线
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　　来源：浙江在线 

　　作者：评论员 魏英杰

　　昨天有一个公号曝光，从知名航旅类App航旅纵横可以看到其他乘客个人信息和特征标签，比如住在哪里、经常到哪里去，一目了然，而且还能够向对方打招呼、私信等，俨然成为一款交友工具。

　　这款App颇为流行，很多人可能已经有所留意，只是没放心上而已。实际上，航旅纵横也不是刚引进社交功能， 2013年初的一篇网上文章介绍，这款App还支持查找同乘或者机场周边的友人，进行在线交流，末了还意味深长来一句“你懂的”。所以，这问题现在又被人拿来说，背后或许有别的什么原因。

　　当然，这也可能是受滴滴顺风车空姐遇难风波的影响。在这起事件中，许多人才意识到，顺风车支持司乘互相评价的标签功能，不仅是一种社交方式，而且可能暴露乘客隐私，由此带来安全隐患。换言之，平时大家可能都觉得这没什么问题，只有出现风险事故了，才引起人们的重视。

　　何止航旅纵横如此，正如这个公号所说的，感觉中国的每一个App都有一个社交梦。这么说当然是夸张了，但可以说，许多App确实都有这种企图。在外卖App上，可以分享自己今天点了什么；在订票App上，不小心就被拉进了同城旅游群，还给你安排了导游；在读书App上，还可以互相评价甚至私聊……在这个互联网时代，你做的每一件事都留存痕迹，都可能被其他人看在眼里，个人空间越来越逼仄，几乎无处可逃。

　　但自己分享个人信息是一回事，App、平台介入其中，未经允许就公开个人信息，又是另外一回事。一样是公开个人信息，二者却有天壤之别，这中间隔着两座山，一座山叫知情权，另一座山叫选择权。也就是说，我可以自己主动公开个人信息，但你不能在我不知情的情况，未经允许就把我的隐私给公开了、出卖了。

　　尊重个人隐私和个体选择权，是一种现代文明。虽然受无孔不入的网络技术影响，个人隐私观念及其表现形式都发生了很大变化，比如许多人已经不再那么在乎个人隐私的曝光，但个人隐私保护的底线还在，而且受到法律保护。

　　前阵子，百度创始人李彦宏说过一句大实话，中国人对隐私问题没有那么敏感，愿意用隐私换取便利和收益。但他仍然不敢说，因为这样，互联网公司就可以胡作非为。他提到了一个原则，如果“他（用户）也愿意，我们就会去做”。这句话反过来说就是，如果用户不愿意，互联网公司就不能做。这就是个人隐私保护的底线所在。

　　包括航旅纵横在内的许多App的一大弊病就在于，他们把用户数据公开并且社交化之前，并没有明确征求过用户同意，也没有给用户说不的选择。这篇公号文章指出，找遍了这款App的每个角落，都没有找到可以隐藏自己的功能。有时候，哪怕你删除了App都没有用，因为用户数据仍然会被保留在服务器上，成为“大数据”的一部分。这意味着，只要注册过某款App，一个人的隐私信息就会一直被“登记在案”。这样会有什么后果，可想而知。如果每个App都想切入社交领域，这将会是一场灾难。

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