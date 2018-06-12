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CDR行业分类搞晕券商？阿里最头疼？

CDR行业分类搞晕券商？阿里最头疼？
2018年06月12日 10:59 每日经济新闻
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　　原标题：独家！CDR行业分类搞晕券商？阿里最头疼？申万：腾讯百度网易或进传媒指数！

　　文/王海慜

　　随着小米《公开发行存托凭证招股说明书》的揭晓，首单CDR正式落地已越来越近。

　　未来还会有哪些CDR能落地？目前市场预期的符合发行CDR条件的大致为阿里、腾讯等公司，那么如何对这几家巨头进行准确的行业分类呢？据火山君（微信公众号：huoshan5188）了解，目前申万初步的方案是将腾讯、百度、网易三大巨头都归在传媒行业，将阿里、京东归在商贸行业。鉴于这些巨头的体量较大，在被纳入某个A股行业指数后会对该指数的权重结构产生较大的影响，因此这一以往并不受重视的问题，如今却引发了市场的高度关注。

　　申万的行业分类引热议

　　随着小米集团6月11日发布《公开发行存托凭证招股说明书》，首单CDR正式落地已越来越近。而目前市场主流观点认为，首批能够成功发行CDR的公司除了小米外，还有腾讯、阿里、百度、京东、网易这5家巨头。

　　那么未来上述5家公司发行CDR登陆A股后，该如何进行准确的行业分类呢？而且由于这些巨头的体量较大，在被纳入某个A股行业指数后会对该指数的权重结构产生较大的影响。

　　目前市场上主流的行业分类包括证监会行业分类和申万行业分类。其中申万行业指数已形成较为广泛的影响力。目前申万行业指数包括28个一级子行业，103个二级子行业，227个三级子行业。一级子行业包括计算机、传媒、商业贸易、医药生物等，但并不包括互联网行业。

　　火山君（微信公众号：huoshan5188）从申万内部人士独家获悉，目前申万正在对CDR和独角兽进行行业分类，初步的方案是将腾讯、百度、网易三大互联网巨头归在传媒行业，并将阿里、京东归在商贸行业。因此，有了腾讯、百度、网易三大互联网巨头加入，未来A股传媒行业的“江湖地位”有望明显提升。

　　不过这些互联网巨头各项业务涉及众多，如何进行准确分类是一个颇费思量的问题。对于申万上述分类，有机构人士就提出疑问“为何不把腾讯、百度归在计算机行业？”

　　对此，申万方面给出的解释是，腾讯、网易目前游戏业务占比较高，而目前A股的游戏公司都被纳入了传媒行业。而百度则较为依赖广告业务，所以具备较强的传媒行业属性。阿里归入商贸行业则是看其主业所在。

　　或产生一定“挤出效应”

　　对于申万的分类，也有分析认为，鉴于互联网属性明显，将腾讯、百度归入计算机行业也合情合理。相比腾讯、百度的行业分类问题，火山君（微信公众号：huoshan5188）注意到，目前市场对将阿里归入商贸行业的分歧较大。阿里除了是电商巨头外，其在云计算等领域的业务规模也位居行业前列。

　　有券商研究人士向火山君表示，如果将阿里、京东归入商贸行业，那么这两大巨头CDR未来估值的天花板将低于未被归入的计算机行业，“因为A股的计算机板块估值比美股高，而商贸板块的估值溢价则不明显，如果互联网巨头的CDR被纳入计算机板块，则有利于这些巨头的估值往A股靠拢。”

　　据Wind资讯统计，截至6月11日收盘，在28个申万一级子行业中，商贸行业的排名居中，整体PE仅为25倍。

　　此外，巨头的纳入或对相应行业指数的成分股产生一定的“挤出效应”。“有不少基金是被动跟踪申万指数的，如果阿里、京东CDR被纳入商贸零售指数，那么现在的几个商贸权重股，如永辉超市等的权重可能会明显降低，未来不排除这些基金会有较大的调仓动作，因此巨头的纳入或对这些个股形成一定的‘挤出效应’。相比其他行业，商贸行业受到的影响更大。”某券商金工分析师向火山君（微信公众号：huoshan5188）指出。

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