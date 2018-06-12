线下产品“电商定制”版配置不同 专家:未必违反法律

央广网北京6月12日消息（记者肖源 王利）据中国之声《新闻纵横》报道，随着网络购物的普及，许多消费者都会选择在线上订购商品，不管是家电、服装、数码产品，还是米面粮油酒水。在很多人看来，线上购物不仅方便，而且很多时候价格也更加诱人。一些所谓的“电商定制版”、“线上专供款”、“网络专供版”等商品，也走进了普通消费者的生活。

一周后，即将迎来电商6・18大促销活动，“相同的质量、更低的价格”、“精选大牌、低价抢购”等宣传标语，早就出现在各大电商网页的醒目位置。那么，同款产品，为何线上线下价格会存在如此大的差异？所谓的“电商定制版”又究竟有何不同，消费者真能从这些“电商专供”中得到实惠吗？

合肥市民高小姐最近准备趁着电商促销的机会，给家里换一台曲面屏电视。关注了几个品牌后，高女士发现，同样的产品，网上的售价比实体店里的价钱便宜好几千：“大概6000的机子，现在做活动好像能做到4999。线下我也看了一下，长虹跟TCL基本在7000到8000，还有上万的，65寸的。我看不出来有多大区别，虽然店里人家也会给我介绍，说什么色彩度等。总之就是讲电商跟线下的产品不一样，线上专供的（产品）线下不卖。”

便宜，自然有便宜的道理。高女士说，网上的卖家也会坦言，线上专供产品的配置和线下实体店会有些差别。

有业内人士透露，部分商品线上线下价格差异那么悬殊，并不仅仅是省去了部分经营成本那么简单：“一般电商产品的型号和线下产品的型号，二者字母是有区别的。就家电来说，里面的一些零部件是有区别的，功能上也会有一些区别。比如现在有的冰箱有速冷冻技术，但线上有的冰箱没有这款技术，而这个技术的价值其实很高。”

这位业内人士坦言，线上线下产品的定价、配置有差别，这几乎是目前行业内普遍的做法。“在线上不管是购家电还是购其它任何商品，其实大家心里应该都明白‘一分钱一分货’。”

一位在网络上经营电脑数码产品的卖家也说，线上线下的产品价格有差异，很重要的原因在于相应的配置有区别。

其实，线上线下两种货的情况，并不止发生在家电、数码产品这些领域，在食品、服装领域也有类似的状况。一位经营服装的电商接受记者采访时说，同样的服装，在网上比线下要便宜许多，因为货的质量“有点不一样”：“采购的时候，因为在成本上要控制一下，不然在网上去竞争，竞争不过别人家，但网上价格要低，在用料上就会选稍微有点瑕疵的，但不影响整体质量，还是符合国家标准的。”

今年315期间，浙江宁波市场监督管理局和宁波市消保委通过线上线下不同渠道，购买了40组对比样品，委托宁波出入境检验检疫局做了检测。结果发现：虽然这些“电商专供”产品符合国家强制标准，但为数不少的电器商品比线下的同类产品少了一些电器元件。宁波市消保委秘书长毛高蔚在接受记者采访时说，这次比对实验分析研究了线上和线下同款产品的价格、质量以及二者之间的关系。通过实验和数据分析，成人服装的质量和价格确实存在一定的关系，成人服装价格差异最大，质量差异也最大。功能性服装的差价最小，质量差异也最小。其次是鞋类和电器，差价适中，质量略有差异。而且很多企业为了避免消费者比价，对线上商品的规格、型号作了调整，让它们看起来是同一款服装，但质量上其实存在差异。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，一般而言，所谓“电商定制”类的商品，如果产品质量合格，没有虚假宣传，且事先以明示的方式告知消费者，那么，这是不违反法律的强制性规定的。朱巍建议，遇到类似的情况，消费者应当积极与店家沟通协商，必要时，可以行使消费者权益保护法赋予消费者的合法正当权利。如果消费者网购产品，按照消费者权益保护法的规定，可以索要并保留小票，有凭证才可以维权。另外，消费者应该仔细查看所购买商品的型号，千万不要出现误导消费的情况。在与商家沟通的过程中，要保留好相关的聊天记录。如果商家存在虚假宣传，这也属于一种欺诈。此外，消费者还享有七天无理由退货的权利，所以只要在七天以内，消费者都可以退货。