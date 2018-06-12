全食被亚马逊收购一年后还卖得不错 竞争对手们急了

来源：界面

文 | 杨立赟

距去年6月亚马逊公司收购美国高端食品超市全食（Whole Foods）已满一年，二者的合并正在促使美国的食品行业重塑生鲜食品的的销售方式。

2017年6月，亚马逊以137亿美元的价格收购全食，当年8月完成收购。此后，全食的商品在亚马逊网站上销售，一些全食超市设置了亚马逊快递柜，还为亚马逊的高级会员（Prime）提供10%的折扣。

根据人工智能公司Thasos的数据分析，被亚马逊收购之后，全食的客流量每个季度都增长了大约3％。而此前，全食有两年时间发生滞销。这项分析是通过手机的定位数据来判断整体趋势。

客流量的提高，意味着销量也可能随之提高。在Thasos的分析中，全食的竞争对手Trader Joe’s和Sprouts的顾客最渴望尝试全食的商品，这两家超市有8%的顾客也去逛了全市超市，因为全食在并入亚马逊之后，发生了大减价活动。

去年，亚马逊宣布收购全食的当日，同时宣布全美460家全食超市的蔬菜水果全线大减价，其竞争对手克罗格（Kroger）、好市多（Costco）和沃尔玛的股价应声下跌。而今年5月开始，全食超市又宣布给亚马逊高级会员提供10％的折扣，这一优惠政策将适用于整个商店的数百种产品。亚马逊还在部分城市提供免费的两小时送货服务。

有分析师表示，这一举措将有助于收集关于购物者偏好的数据。

被亚马逊收购之后，全食的客流量每个季度都增长了大约3％。

全食的销售增长带动了其下游公司的增长。其主要分销商美国自然食品公司（United Natural Foods Inc.）去年获得了一大批生意，而公司净销售额在今年截至4月28日的最新一个财报季度增长了12%，其中全食业务板块净销售额增长了24%，是整体的两倍。

自然食品公司称，在这一财报季度中，全食的销售额接近10亿美元，高于去年同期约8亿美元的销售额。

迫于全食从亚马逊那里增长起来的销售和配送能力以及其他原因，零售商、供应商，生产商和食品产业链上上下下的利益相关者，都已开始从根本上改变销售策略。

McGuireWoods律师事务所的食品和饮料律师Angela Spivey在接受《华尔街日报》采访时说，全食和亚马逊的结合一直在“从头到脚重塑食品行业”。他需要为客户提供建议，如何快速改变包装和市场营销策略，以便能夠在亚马逊和全食上销售。 也有行业顾问称，许多食品制造商正在重新设计产品包装和配方，目标是线上的重复购买，而非冲动购买。

贝恩咨询公司的合伙人Steve Caine说，连锁超市加快了对在线支付和配送服务的投资，有一些将计划提前到两年至三年的时间，而不是原先计划的5－7年。

几十家超市与网上杂货店配送公司Instacart达成了合作。克罗格、沃尔玛和塔吉（Target）都加强了对电商的收购，预计将有更多的技术投资。这些连锁店放缓了门店增长，为技术部署了数百万美元的资金。

克罗格与英国在线零售商Ocado于上个月达成协议，将通过建造由机器人运营的仓库来提高其递送业务，从而增添与亚马逊竞争的筹码；Ocado股价因此大涨。

路透社在报道中称，美国零售行业由沃尔玛和克罗格主导，但在去年夏季由于亚马逊收购全食超市，促使超市业者竞相在送货上门方面追赶亚马逊。

其实相较于克罗格，全食的店铺数量只有它的五分之一，只是美国8000亿美元食品零售市场的一小部分。而全食的顾客平均家庭年收入超过7万美元，此前全食还因为商品价格高昂而被戏称为“全薪”。克罗格和其他大型传统连锁店的高管表示，过去一年他们的销售额没有出现大幅下降，因为他们迎合了主流购物者，与全食的目标用户几乎没有重叠。