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Facebook隐私问题细节：平台跟踪设备“操作和行为”

Facebook隐私问题细节：平台跟踪设备“操作和行为”
2018年06月12日 09:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月12日上午消息，Facebook CEO马克·扎克伯格今年4月在美国参众两院接受了来自议员的公开质询，但当时留下了几个无法回避的问题有待回复。现在，Facebook对来自两个参议院委员会的书面问题作了500页的回答，尽管其中一些回应可能会导致更多的质询。

　　在这些文件中，Facebook以一种谨慎的语气回答了有关剑桥分析（Cambridge Analytica）丑闻、广告定位、适度政策等问题，并对该公司的政策和做法进行了有些肤浅但广泛的审视。从设计上看，这些文件似乎并没有提供什么新的线索——许多问题的答案是指向其已公开的政策，或者公司之前提供的答案。

　　对Facebook宽泛但肤浅的审视

　　扎克伯格本人的证词已经被高度润色，书面问题也已经达到了完美无瑕。在回答一些最尖锐的问题时，该公司给出的回答模糊了问题。例如，Facebook在回应一个关于广告如何被用来排斥某类特定人群的问题时，它解释说，公司的定位并不是基于“种族”，而是基于“多元文化亲和力”的目标——这仍然是一个有争议的说法。

　　“影子档案”是Facebook采取的一项争议性做法：它们会关注那些“非用户”（例如没有注册就访问Facebook的游客等用户），而这成为扎克伯格的听证会上的最具爆炸性的话题之一；在“影子档案”问题上，该公司表示，它不会为“非用户”用户创建个人档案，但承认Facebook可能会借此机会展示一些通用广告（这些广告的目标群体较为大众）——这些广告无关这些访客的个人癖好；或者展示其它一些广告，以鼓励这些“非用户”注册Facebook。

　　公告原文这样说：“Facebook会自动记录用户登录帐号的IP地址。用户可以通过我们的信息下载工具下载他们登录帐号的IP地址列表，以及其它与他们的帐号相关的信息——不过这个列表不会包含所有的历史IP地址，因为它们会因一个保留计划被删除。”

　　此外，Facebook确实提供了更多关于平台收集的数据类型的信息，而且其信息收集的范围可能会让一些人感到惊讶。该公司指出，它会跟踪设备的“操作和行为”，包括“一个窗口是位于前景还是后景，该窗口中是否有鼠标移动（这有助于区分人类和机器人）”。设备信号、设置和“唯一标识符”也会被跟踪。

　　Facebook还谈了其它一些扎克伯格听证会中需要后续跟进的问题。在听证会上，扎克伯格很难说出一个竞争者的名字，但在撰写这篇文章时，他滔滔不绝地点出了一系列竞争对手，如Snapchat、YouTube、Twitter、Pinterest、Vimeo等——不过，这些服务充其量也只是Facebook体验的部分替代品。

　　设备型号、设置及“唯一标识符”被跟踪

　　当被问及Facebook是否会将欧洲的《通用数据保护条例》（GDPR）隐私保护延伸到美国时，扎克伯格也同样动摇了。在这份公告中，该公司声称，“作为GDPR监管下的一部分，Facebook所启用的一些操作和设置选项可以为全世界的用户所使用。”

　　其他书面问题则偏离了隐私问题的轨道。在扎克伯格听证会上，参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）问了一系列有关“反政治保守派，歧视政治保守派”的问题，并且在后来跟进了数十页与此相关的、详细到离谱的问题：“《GQ》杂志的作者纳撒尼尔·弗里德曼表示，泰勒·斯威夫特为杂志九月所摄的封面是充斥着仇恨言论的封面。Facebook同意吗？”该公司对其仇恨言论政策做出了粗略笼统的回应。

　　在Facebook花了两个月的时间做出这些回应后，围绕着Facebook的数据共享政策，更多的问题出现了。就在上周，《纽约时报》的一篇报道称，该平台与60多家设备制造商共享了用户数据，此外还有一个软件漏洞可能导致1400万用户的Facebook私密帖子可以被公开查看。所有这些不断出现的负面新闻都表明了一点：Facebook解决问题的努力正被其不断涌现的丑闻所压制。(青卡)

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