航旅纵横想通过选座做社交 得先考虑用户隐私问题

相关新闻：航旅纵横App社交功能引争议 用户选座时能看他人信息

来源：界面

文 | 唐俊TJ

6月11日，名为《航旅纵横，正在把你的私密信息暴露给陌生人！》的文章称，用户众多的航旅类APP航旅纵横的选座功能可以查看其它乘客的历史飞行地点及频率，这一功能引起了一些用户对于隐私的担忧。

这是航旅纵横刚推出的“虚拟客舱功能”。在App Store中，航旅纵横APP 6月5日的版本更新提到，新增了“可查看同机人主页”功能。

界面新闻记者通过一位航旅纵横的用户查看了此功能。这位乘客5月份曾从成都飞往丽江，在航旅纵横APP中进行了选座。选座页面上，点击其它已选的座位，下方会出现“Ta的个人主页”，点击进去可查看该用户的飞行热力图。

地图上显示，用户足迹踏过的地方，都会在地图上点亮，去过次数越多，圆圈越大。从图中可以看出，该趟航班3D座位的这位用户主要在成都活动，去过广东、广西、上海、北京、陕西、甘肃、云南等地。

航旅纵横官方微信号在6月4日的推送中提到了这项功能（下图）。

航旅纵横官方微信截图

推文中提到，同机乘客可以在选座页面进行群聊，还可以点击用户主页进行私聊，同时能为其他乘客添加个性化标签。

某位乘客的标签

一些网友对此表示不满，认为航旅纵横没有经过用户同意就允许了其他乘客查看自己的飞行信息，还允许其他乘客对自己打标签、向自己发私信聊天。

在航旅纵横的官方QQ群里也有类似的抱怨，但客服并未正面回答，只是表示在个人中心可以关闭这项功能。

不过此关闭入口比较隐蔽，需要点击个人中心-头像-右上角编辑，才能看到关闭页面。在用户更新APP后，隐私设置的这两个选项默认是开启状态，并且没有提示用户新增了这项功能。

航旅纵横是中国民航信息网络股份有限公司推出的一款基于出行的移动服务产品，用户可通过其APP关注航班动态，查询机场情况，对部分航空公司的航班进行选座。用户在接受《用户协议》和《隐私声明》后方可注册成功，航旅纵横通过身份证号码或其他证件号提取用户的历史和未来飞行行程。

就在发布这项新功能的4天前，航旅纵横更新了《用户协议》和《隐私声明》。

于5月31日生效的最新版《隐私声明》中提到：“我们可通过您提供的信息对您的行为偏好等进行用户画像，便于为您提供更加个性便捷的服务。”其中还提到，“除本隐私声明未载明或本隐私声明的更新未能首先通知您的情况下，您的个人信息将不会用于其他目的。”

11日晚间，航旅纵横官网微信发文回应，称开发这个功能的目的是为了在“沉闷单调的客舱之下，帮助大家开启有温度的飞行”，并强调了其展示的不是个人的真实身份信息，均为头像、昵称、标签等可编辑的信息，用户可以自行编辑掌握。

但除了提到的昵称、标签等可编辑的信息，航旅纵横还展示了用户的飞行热力图，这在隐私声明中被认为是敏感信息。

《隐私声明》中提到：您的特殊个人信息，例如您的行程轨迹、位置信息，被认为是个人敏感信息， “航旅纵横”将征得您的同意，并对您的个人敏感信息严格保护，您同意这些个人敏感信息将按照本声明所阐明的目的和方式来进行处理。

北京昶盛律所主任宋云鹏认为，此功能是否侵犯旅客个人隐私，主要在于该APP是否之前明确告知旅客并征得旅客明确的同意，然后才公开这些信息的。如果该APP发布的个人信息，旅客事先并不知情，在没有事先明确、充分的提示下就被公开了，那么旅客个人隐私就涉嫌被侵犯了。

有用户在航旅纵横的微信文章后留言，提到应该默认设置为不开启以及提示不明显的问题，航旅纵横的回复默认了这些问题的存在。

航旅纵横此次的新功能直指出行社交，机上WiFi的出现为其未来的发展提供了技术支撑，但目前效果并不如人意。

此前滴滴顺风车通过给乘客打标签带上了社交的属性，司机可以通过标签选择乘客接单。不过在一位空姐乘顺风车遇害后，这项功能进行了调整，只允许添加官方推荐的标签。

航旅纵横目前也允许用户对别的乘客打标签，这样一来，乘客在选座时可以通过标签特性来选择邻座的乘客。

有用户支持这项功能，认为在飞机上认识朋友未尝不可；也有用户对此担忧。

“这不像是陌陌一样的陌生人社交，毕竟我不知道对方人在哪。现在是我在飞机上看到了这个人，然后可以根据座位号查看他/她的飞行信息，或者跟他/她聊天，对隐私和安全我都很担心。”一位网友评论道。

航旅纵横表示，后期会进行完善和改进。