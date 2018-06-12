超八成网友遭遇网购信息泄露 对平台信息保护不满意

超八成网友遭遇网购信息泄露 对网购平台信息保护不满意

中新网6月12日电 日前，京东商城用户吴先生账号下冒出多笔非本人消费的“陌生订单”，引发媒体关注。这让网购中“用户信息隐私泄露”的顽疾再次浮出水面，触动了众多网友的敏感神经。在中新网发起的消费者网购调查中，超过80%的网友表示有过网购信息被泄露的经历，有一半的网友对所使用的网购平台信息保护程度不满意。

中新网微信调查数据图

不久前，京东商城用户吴先生向媒体反应，自己的京东账号在一周内突然增加多笔订单，而这些订单都非他本人消费。令人感到诧异的是，订单信息中，每笔订单的收货人和联系人，吴先生都不曾相识。为此，中新网发起消费者网购小调查，信息泄露下的网购你怕了吗？

中新网微信调查数据图

截止到6月11日12时，中新网PC端调查结果显示，有88.9%的网友在电商平台购物过程中，有过网购信息被泄露的经历。中新网官方微信的调查数据显示，有596位网友遭遇过网购信息泄露，占投票人数比例的71%。

信息被泄露后，一些上门推销、诈骗电话短信、垃圾邮件、神秘包裹等不请自来。调查显示，其中最困扰网友的是诈骗电话和短信。中新网PC端与微信端均有超过70%的网友表示诈骗电话、短信是自己信息被泄露后，最困扰自己的事情。而此前中国银联就曾利用大数据分析向社会发布安全提醒，电信诈骗案、盗窃银行卡、非法套现、冒用他人银行卡、网络消费诈骗等，其中超过90%是由于个人信息泄露引致，已成为犯罪主要源头。

中新网PC端调查数据图

个人信息在传输、存储、挖掘、分享的过程中存在太多环节。在网友眼中，网购信息在哪些环节容易被泄露呢？调查显示，排在第一位的是网购平台订单信息被不法窃取，其次是快递物流信息泄露。中新网PC端有72.2%的网友认为网购平台订单信息被不法窃取是信息泄露的一大原因。在中新网微信端有46%的网友将票投给了网购平台订单信息被不法窃取，34%的网友投票给快递物流信息泄露。值得关注的是，在中新网PC端与微信端的调查数据均表明，只有不足6%的网友认为是自身原因导致的网购信息被泄露。

中新网PC端调查数据图

你对目前使用的网络购物平台信任吗？调查显示，选择“完全信任，经常使用”的网友占比还不足15%。有超过70%的网友表示对自己使用的网购平台“一般信任，谨慎使用”。那么，网友对所使用的网络购物平台的信息保护程度是否满意呢？调查显示，只有不足10%的网友将票投给了满意。中新网PC端仅有5.6%的网友表示满意，微信端网友表示满意的比例为9%。与之形成鲜明对比的是，中新网PC端有50%的网友明确表示，对使用的网络购物平台的信息保护程度不满意，44.4%的网友认为一般。在中新网微信端，65%的网友认为所使用的网络购物平台的信息保护程度一般。

保护个人信息不被泄露，现行的网购平台系统中哪些方面需要改进呢？调查显示，网站内部数据信息库的安全与快递单上的个人信息保护成为网友关注度最高的两个方面。中新网PC端调查数据显示，超过60%的网友认为网站内部数据信息库的安全需要改进，二成网友认为快递单上的个人信息需要加强保护。此外，中新网微信端18%的网友认为电商从业人员职业素养需要提升。