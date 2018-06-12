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把小游戏关了 该上班了

把小游戏关了 该上班了
2018年06月12日 08:58 PingWest
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　　现在的微信小游戏已经度过了外界对其存在价值的质疑期，而这也代表着用户对其将进入爱恨交织的状态。

　　现在上地铁，原来一众低头看小说、视频的人，有一部分已经转为玩《跳一跳》《欢乐球球》等微信小游戏了，而车站、饭店等菜期间更是如此，甚至有有那么一部分人，甚至一群人，即便和朋友在一起的时间，也聚精会神在玩微信小游戏上。

　　但是这种接受所带来的另一个情况就是耗时。本来是等餐的，结果变成了边吃边玩；本来是朋友聚会的，变成心得分享会；本来是睡前放松，结果一直到电量提醒才发现已经凌晨2点了。

　　如果说之前的话题是“群聊毁于小游戏”的话，那下一个话题可以就是“睡眠毁于小游戏”了。

　　有人说微信小游戏就像当年《QQ农场》一样，消耗了我们大量的时间，无论白天还是晚上。但PingWest品玩觉得二者还是有区别的，比如最基本的，《QQ农场》是让人睡不踏实，而微信小游戏是让人忘记睡觉。

　　而二者更核心的区别在于，它们满足用户的差异。微信小游戏不是从用户欲望出发，而是从用户需求切入的。

　　满足

　　说到微信小游戏的风靡，必然和它目前的游戏风格撇不开关系。

　　就目前的微信小游戏热门列表，首先它们共同的特点就是上手容易。无论是《跳一跳》还是《海盗来了》，他们的上手难度极低，简单引导就可以让人熟悉规则。相对来说《斗地主》可能是这里学习成本最高的了，但还被多年的线下教育拉低了难度。

数据来自：阿拉丁指数数据来自：阿拉丁指数

　　其次，它们能满足一定的成就感。或有关卡，或有排行榜，最次也要能够回分享炫耀，最终这些设计诱使人激起对关卡的挑战欲望、对分数的攀比心理等等，让人想要不断的玩下去。

　　而除了游戏类型外，微信小游戏能够这么快风靡用户的另一个原因，则很可能和其适用场景有关。

　可以有一个面对自己，最个人的时刻。——张小龙

　　微信小游戏最常见的场景中，无论是等车还是等桌，无论是地铁还是睡前，亦或者只想一个人想静静，这些都可以说是碎片时间。

　　在这部分碎片时间里，大多数人会习惯性的想找个简单的事来打发时间、放空脑子，然后好投入到下一个环节想要做的事情当中——比如上车、吃饭、工作、睡觉。

　　这种时候按照以往，那就是新闻、小说、视频、游戏的天下。然而做这些事多少都需要一些前提条件，或网络成本，或时间成本，而且这些其实还是需要一定思考行为的。比如在地铁里网络会导致这几类都不好用，而如果提前缓存，这里还是绕不开缓存时间和网络问题。

图片来自清浅自安图片来自清浅自安

　　但微信小游戏不同，因为本身特性，就像张小龙总是强调的“一触即达”，随时想玩，点开即玩，基本有一点网络连接，甚至完全离线都可以，而且还无需安装——这点也是微信小游戏最大的优势之一。

　　一方面游戏上手容易放手难，另一方面击中用户需求痛点，微信小游戏可以说是精准的定位到了用户需求，让人爱不释手。

　　而就目前这个趋势来说，最初是作为微信小程序展现形式之一而生的微信小游戏，很可能负担起微信生态当中独当一面的体系——娱乐。

　　生态

　　游戏，又可以看作是娱乐，这是微信生态中一直所欠缺的。

　　现在的微信，已经构建出了社交、资讯、支付、工具这四大体系，恰巧缺少了娱乐。而微信小游戏的出现，正好满足了这个需求。虽然微信内部有游戏中心，但这是一个出口，游戏并不在微信之内，所以借助微信小程序而诞生的微信小游戏正好补足了娱乐这一空缺。

　　并且，微信小游戏在补足这个空缺的同时，迅速的就证明了自身的价值。

　　根据4月27日微信公布的数据，目前已经有数款微信小游戏总用户过亿，并且其中多款微信小游戏单月Android流水收入超千万。

　　这里只说Android，是因为内购仅仅在Android平台上线了，至于iOS目前正在沟通中。

　　这对于开发周期短的微信小游戏来说，游戏团队月度能有这个流水可以说非常可观了。并且在这个数据发布的前一天，微信还推出了激励式视频广告，相信在微信下一次分享出来的数据中，iOS平台的潜力也将被呈现出来。

　　如此迅速的开始商业化难免让人觉得有些操之过急，但这是微信不得不为的事，这是历史进程中所必须经历的。

　　一个平台想要搭建成功，大量的内容是必不可少的。虽然目前腾讯互娱（IEG）方面可以为微信提供支持，但这不是长久之计，以微信的野望，必须像公众号那样吸引更多的开发者主动入驻并产生内容才行。而和之前的公众号不同，即便微信小游戏已经将开发成本尽可能的拉低了，但是其成本依然高过内容媒体很多。

　　因此，只有尽早的向企业、个人开发者展示出平台的变现能力，让开发者看到真正的盈利，外界才能被成功吸引，尝试入驻。为此微信宣布每月前50万元Android内购流水，微信不从中不分成。而点击广告分成则是单日10万元以内流水，微信和开发者五五分账，超过10万元的部分，则开发者与微信三七分账。

　　并且为了促进开发者收入，微信还尽可能的在不违反小程序规则的同时，一方面不断明确广告、分享规则，另一方面不断拓展开发者可利用的运营形式。比如微信在打压过广告和分享滥用后，目前正在鼓励“将玩法和广告结合”和“排行榜PK”形式的广告和分享，与此同时微信还进一步的开放了游戏圈接口，让开发者可以进行社区运营。

　　吸引更多的开发者入驻，开发者产生数量更多、类型更丰富的游戏，游戏吸引并沉淀更多的用户，用户进一步推高微信小游戏整体收入。

　　如果不出意外，微信小游戏将会进入这样一个正循环当中。而在这个循环之外，微信小游戏还将进一步的拉动微信小程序的增长，促进微信小程序生态的建立。

　小游戏的推出大获成功，令小程序生态系统整体受益。——腾讯2018第一季度业绩报告

　　这当然没问题，毕竟应用程序和游戏的关系也是包含与被包含的。据微信6月初公布的信息，小游戏上线200天以来，已有超过千款小游戏上架了，这一数字在四月底还停留在300左右。

　　未来，微信小游戏帮助微信小游戏获得认可，让微信生态更加完善的同时，它所带来的收入和用户量也将变得不容忽视，最终它将会和微信中其他功能一同构筑微信生态。

　　行文至此，我们说回最初的“通宵小游戏”问题当中。微信也已经关注并试图解决这个问题，比如官方推出了《小游戏防沉迷文档》，开发者在接入该功能后，根据用户的在线时长是否超过健康值，会建议用户适度休息，合理分配游戏时间。

　　最后PingWest品玩还是要提醒大家“适度游戏益脑，过度游戏伤身，合理安排时间，享受健康生活”，不要睡前一局小游戏，玩到直接去上班。

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