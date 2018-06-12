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完美世界与Valve合作 Steam将“正式”进入中国

完美世界与Valve合作 Steam将“正式”进入中国
2018年06月12日 08:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月12日上午消息，完美世界旗下全资公司与Valve Corporation签署授权协议，将建立Steam中国，并将共同推进其上线、推广及游戏产品的引进。

　　据完美世界透露，在6月11日，完美世界子公司完美世界征奇（上海）多媒体科技有限公司及完美世界游戏有限责任公司与Valve公司签署了授权协议，以建立Steam中国。

　　据协议内容，完美世界在中国大陆地区建立、运营及推广Steam中国，而Valve为Steam中国的上线及运营提供软件授权及相关技术支持，同时授权完美世界在Steam中国的推广中使用其商标及相关宣传资料。

　　完美世界负责将Steam海外游戏产品引进至Steam 中国并进行本地化等相关工作，同时负责推荐及支持中国游戏产品在Steam中国的 发行及运营。

　　在结算方式上，协议约定完美世界以现金支付约定金额的预付款，该款项可用于抵扣未来运营期间产生的、应支付给Valve的授权款。

　　Valve公司成立于1996年，是全球知名游戏开发商，其开发的游戏代表作品有《半条命（Half-Life）》、《反恐精英:全球攻势（CS:GO）》、《刀塔（DOTA 2）》等。其中，完美世界下属子公司为《DOTA 2》和《CS:GO》的中国区独家代理商。

　　而Valve公司旗下的Steam是目前全球最大的PC端综合性数字发行平台之一，玩家可以在该平台购买、下载、讨论、上传和分享游戏和其他游戏相关产品。迄今为止，Steam为全球玩家提供了超过2万款来自不同国家和地区游戏公司的游戏产品，在全球范围内聚集了大量用户。

　　完美世界表示，公司本次与Valve公司再度合作，进一步巩固了完美世界与世界知名游戏厂商的全球伙伴关系。通过搭建Steam中国，公司引入全球优秀游戏，进一步完善公司游戏产业链的布局。（李楠）

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