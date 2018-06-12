东南亚移动出行市场大战打响 阿里腾讯身影闪现其中

移动出行资本大战 在东南亚打响。

东南亚市场孕育着巨大的出行市场潜力，这一人口超过6亿的市场，移动出行市场规模预计到2025年将达到250亿美元。而这当中，更大的机遇在于构建从移动出行到金融支付的生态圈闭环。

在中国移动出行市场被滴滴一统天下后，资本开始涌入6亿多人口的东南亚市场。

东南亚的移动出行和数字支付市场，就好像数年前的中国，存在巨大潜力。领跑格局也将在这一两年内奠定。

继新加坡移动出行公司Grab以16亿美元收购了Uber东南亚业务后，东南亚人口大国印尼移动出行公司Go-Jek也宣布将斥资5亿美元进军新加坡、越南、泰国和菲律宾市场。最新消息称，Go-Jek投资人还将为该公司提供至少10亿美元抢占市场份额。

今年2月，Go-Jek获得了来自谷歌、贝莱德参与的总计15亿美元的新一轮融资，其中也包括来自腾讯和淡马锡的投资。有消息人士称，阿里巴巴和蚂蚁金服也曾与Go-Jek接洽，不过最终投资未果，公司转而投资了印尼的媒体公司Emtek。

Go-Jek和Grab趋于白热化的竞争背后也是中国两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴的竞争。双方在共同投资了滴滴出行后，战火又蔓延到了东南亚。Grab去年获得了来自滴滴、软银超过20亿美元融资，意味着滴滴背后的阿里巴巴和蚂蚁金服得以将其盈利丰厚的支付业务推向东南亚市场；而Go-Jek则是腾讯在东南亚的第一笔投资，Go-Jek的目标是希望在东南亚打造像美国的谷歌或者中国的微信那样的生态圈。

而收购了Uber后的Grab也在向新加坡以外的东南亚市场激进地扩张，公司近期宣布在印尼市场投资7亿美元全面建立本土化运营团队。Grab还新成立了投资基金GrabVenture投资东南亚创新公司。

Grab总裁MingMaa向笔者表示：“东南亚市场是最适合做移动出行的市场，我们会投入大量资本，竞争对我们来说是好事。”

东南亚市场孕育着巨大的出行市场潜力，这一人口超过6亿的市场，移动出行市场规模预计到2025年将达到250亿美元。而这当中，更大的机遇在于构建从移动出行到金融支付的生态圈闭环。

为此，Go-Jek和Grab都已做好布局。两家公司已经不仅限于移动出行服务，而是希望建立一个全方位掌控用户每日生活必需的数字化平台，包括交通、送餐、物流和支付等服务。

作为生活服务平台中最重要的一环，支付接口是兵家必争之地。Go-Jek率先在印尼推出了GoPay，Grab率先在新加坡推出了GrabPay，它们都想让自己的支付方式一统整个东南亚市场。为此，Grab还斥资近1亿美元收购了印尼的支付服务Kudo。

未来，Grab还有望借力滴滴，为出行东南亚的中国游客提供出行服务。Maa对笔者表示：“我们拥有巨大的用户数据，能够为用户提供更好的个性化体验，也能更好地服务出行东南亚的中国游客。”

而对比数年前的中国市场，东南亚市场在数字化和金融科技领域的发展有着非常强的地域性。这个市场最显著的特征是私家车少；公共交通不发达；人口密度大。

此外，区域内各个国家的本地化属性非常明显，比如新加坡与印尼市场的差别，可能像亚洲与美国的差别那样大。而在数字支付领域，东南亚国家普遍面临的挑战是信用卡普及率低。

正是因为这些特点，令Uber这样的“外来和尚难念经”，也令蚂蚁金服这样的公司要进入东南亚市场就必须与本地公司合作。这也给了像Grab这样的公司机会。

目前Grab和Go-Jek都已经成为了估值几十亿美元的独角兽，但笔者认为，烧钱大战的结局很可能像中国当年滴滴和快的的合并，打架并不能解决问题。

相信Uber和滴滴即将上市也会燃起资本市场的热情，东南亚或许即将崛起一个新的百亿美元量级的独角兽。（钱童心）