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软银领投企业数据存储公司Cohesity 2.5亿美元融资

软银领投企业数据存储公司Cohesity 2.5亿美元融资
2018年06月12日 07:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月12日早间消息，软银旗下Vision Fund领投了Cohesity总额2.5亿美元的融资，帮助这家加州数据存储公司向全球拓展业务。

　　参与本轮融资的还包括思科投资、惠普企业公司、摩根士丹利扩张资本和红杉资本。Cohesity此后的融资总额达到4.1亿美元，超过过去18个月美国其他所有D轮融资的金额。该公司还表示，这也成为软银第二次投资一家专注于企业软件领域的创业公司。

　　该公司目前的估值并未披露，但今年4月有报道显示其估值可能达到9亿美元左右。

　　创立于2013年的Cohesity通过聚合二级数据来简化公司数据管理（包括备份和分析），并把公共云、私有云或存储硬件中的信息连接起来。该公司还与戴尔和CommVault等公司展开竞争。

　　Cohesity表示，他们将使用这笔投资促进其国际化扩张，解决一个每年花费企业600亿美元的问题。

　　该公司CEO摩西特·阿隆（Mohit Aron）之前还曾经创办过另外一家企业软件公司Nutanix，并于2016年上市。

　　Vision Fund的体量达到1000亿美元，主要投资科技公司，Uber、英伟达和DoorDash等公司都获得其支持。(樵夫)

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