CDR第一股“渐浮水面”：小米A股或募资320亿元

21世纪经济报道 白杨 北京报道

6月11日凌晨，中国证监会披露了小米CDR（中国存托凭证）招股书，这距离CDR相关文件的发布仅仅过去四天。

6月7日凌晨，证监会发布了《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等9份规章及规范性文件，对CDR的发行、上市、交易、信息披露制度等进行了明确要求。

在外界看来，上述文件的发布意味着酝酿半年已久的CDR发行工作将进入实质性阶段。据证监会官网6月8日披露，6月7日新规发布当天，小米就向证监会提交了CDR发行的申请，并得到受理。

而随着招股书的发布，小米离CDR第一股的距离也越来越近，与此同时，CDR具体实施的相关细节也开始逐渐浮出水面。一位行业分析师告诉21世纪经济报道记者，尽管小米此次并没有透露太多关于具体发行的信息，但是，作为首份CDR招股书，其在诸多内容上仍将对行业具有很大的参考价值。

CDR募资320亿元

证监会披露的小米招股书显示，小米CDR拟在上海证券交易所上市，向存托机构发行的是B类普通股，由中信证券作为保荐机构。同时，小米明确提出将以中国境内证券交易所为主上市地，并与港交所同步发行上市。

对于外界较为关心的CDR发行数量、发行价等信息，招股书并未披露，但有媒体援引接近小米人士的消息称，小米计划融资100亿美元，其中发行CDR约为50亿美元，且发行数量或不超过总股本数的7%。

有券商人士就此消息向记者表示，若按A股募资50亿美元（约合320亿元人民币）、7%股本来算，小米的估值或在710亿美元左右，这与之前传出的约800亿美元估值有所差距。此前，有消息人士称，投资人给出的小米估值普遍在750亿至850亿美元之间。

对于A股募集资金的用途，小米提出其中30%将用于研发核心自主产品；30%用于扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务等主要行业的生态链；40%用于全球扩张。

而在发行价方面，招股书显示，小米计划采用市场化询价方式，综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。

上述券商人士告诉记者，目前来看，因为小米属于尚未境外上市的试点企业，所以其在CDR定价上大概率会与港股IPO保持一致。但是，该人士进一步说道，与发行价相比，未来CDR与港股之间究竟是何种关系，尤其是在股价上，二者以什么样的方式互通，才是外界最期望了解的核心问题。

记者了解到，小米在招股书中承诺，将确保存托凭证持有人实际享有与境外基础股票持有人相当权益的承诺。具体实现方式是，CDR持有人可以通过存托人实际享有资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等公司其他B类普通股股东依法享有的权利。

但根据证监会发布的CDR新规，CDR与境外发行的存量基础股票原则上暂不安排相互转换。小米在招股书的风险提示中也指出，由于CDR和港股之间不能直接转换或代替，而二者之间拥有不同的交易规则、交易机制和特点，且投资者基础存在较大差异，所以CDR价格和港股价格可能并不相同，但相互之间可能会产生一定的影响。

同时，小米认为，CDR属于市场创新产品，中国境内资本市场尚无先例，其未来的交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。而且，由于公司同步申请在中国香港发行股份并上市，未来仍可能发行新的股份，所以CDR持有人的权益或被进一步稀释。

一季度营收344亿元

5月3日，小米向港交所提交的IPO招股书已经公布，而此次发布的CDR招股书中，除了与CDR相关的信息外，小米还更新了部分最新内容。

招股书显示，2018年第一季度，小米的营业收入344.12亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为10.38亿元。而2015年至2017年期间，小米的营收分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元，扣非后的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元。

值得注意的是，若不扣除非经常性损益，小米第一季度的净利润则为-70.27亿元。小米方面对此表示，这主要是由于可转换可赎回优先股会计处理造成，公司可转换可赎回优先股按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算，公司估值不断上升导致优先股公允价值相应上升，使得一季度形成公允价值变动损失100.71亿元。

但记者注意到，因为A股和港股在信息披露规则上有所差异，所以二者的数据也存在不同。比如按照港股的规则，小米一季度经调整经营净利润则为16.99亿元，比A股的10.38亿元净利润要高。

一位证券专家告诉记者，A股和港股的这部分差异，主要体现在股权支付费用算不算非经常性损益，以及要不要扣除理财产品投资收益和政府补助等。根据小米的CDR招股书，截至2018年3月31日，小米累计未弥补亏损为1352亿元，其中主要是由可转换可赎回优先股的公允价值变动导致。

此外，招股书还显示，小米一季度互联网服务收入为32.31亿元，毛利21.19亿元，毛利率达到了65.58%，毛利占比也达到40%。同时，小米IoT和生活消费产品收入在一季度达到76.97亿元，而该部分业务2017年全年的收入为234.48亿元。

据披露，小米IoT平台已连接1亿台设备（不包括智能手机及笔记本电脑），若以联网设备数量口径统计，小米占全球消费物联网市场份额为1.9%，亚马逊和苹果分别为1.2%和1%。而此前港股招股书披露的数据显示，截至2017年底，小米占全球消费物联网市场份额为1.7%，亚马逊和苹果均为0.9%。

截至目前，小米境外控股子公司37家，境内控股子公司71家，直接持有股份或权益的参股公司共213家。

在CDR还在酝酿阶段时就有消息称，第一批CDR名单已确定：先是小米，随后百度、阿里巴巴、京东、腾讯、网易、携程、舜宇光学将陆续推出。虽然该消息未经官方正式公布，但6月11日下午，在小米的CDR招股书披露后，百度将接力小米成为第二家发行CDR的企业的消息迅速传开。据称，百度已经选定华泰证券和中信证券作为发行CDR的保荐机构。

虽然百度作为已经在美股上市的公司，其发行CDR的具体情况与小米应该会有较大差异，但是，这并不妨碍小米成为其他企业的试金石。按照目前比较可靠的消息，小米或将于7月16日在上交所发行CDR，然后7月17日在港交所进行IPO。小米成功拉开了CDR的序幕，接下来，将让投资者拭目以待它的敲钟时刻。