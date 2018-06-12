刚实行一个多月已名存实亡 共享停车真就那么难？

来源：科技日报

柴米油盐酱醋茶，开门七件事。如今，又多了一件事，还是一件犯难的事，那就是停车。尤其是生活在大城市的人们，无论是上班下班还是出门办事，开车“一位难求”经常令人头疼。

北京为解决这一难题，出台了《北京市机动车停车条例》（简称《条例》），于今年3月30日获北京市人大常委会表决通过，5月1日起正式施行。这是北京首部停车治理的地方性法规，其最打眼之处就是首提“共享停车”概念，即“推进单位或者个人开展停车泊位有偿错时共享”。

然而，“共享停车”刚刚实行一个多月，记者在调查中却发现，曾经是共享停车位试点的一些社区，如今“名存实亡”。很多“共享车位”的字迹已经模糊不清，停车场内空置的共享停车位已经被车主上了地锁，有的甚至有两把地锁。“共享停车”真就那么难？究竟难在哪儿？难题是否能破解？

不可能一夜之间实现完美“共享”

“《条例》鼓励有偿、错时，共享、利用停车泊位，将公共建筑的机动车停车设施向社会开放，以缓解停车难问题。从宏观上讲，这些措施对有效配置停车泊位资源的供给非常有利，是好事。”6月10日，同济大学交通运输工程学院教授张轮在接受科技日报记者采访时说。

然而，张轮表示，从微观上说，《条例》之所以难实施，有管理细节的控制、激励机制的设计、公共产品服务的规划等一系列的技术问题，以及来自管理部门和百姓的心理接受程度、理解差异、风险评估等非技术因素，并非一纸法令就能让停车泊位在一夜间实现完美“共享”，肯定会有个发展、完善和接受的过程。

张轮分析，目前难以实施的原因是多方面的：技术方面，有找不到停车泊位、通车计时不精准的问题；管理方面，有借方由于种种原因超时使用，而泊位车主反而无法停车的矛盾；心理方面，则存在对新鲜事物接受程度不一样等情况；再就是对共享车位所获收益的不敏感，很多车位拥有者不愿意为这点“小钱”给自己增添麻烦。

一位共享车位的车主就表示，共享车位每小时收费6元，其中车主可分得六成的收益，也就是3.6元，一个月他通过共享停车最多挣60多元，小区每个车位每月的租金是180元，共享停车的收入对他来说并没有什么吸引力。

张轮认为，尽管原因众多，但最关键的问题，还是要在进行市场调节和收益激励的同时，加强宣传和教育推广，增强市民对公共利益的理解，以及对社会公共治理进行有效参与的意识，号召单位和个人从加强公共资源的治理、提高城市管理水平、帮助别人排忧解难这个高度来认识“共享车位”，让车位拥有者充分认识体会自己既是奉献者，也是受益者。

至于“共享停车”能否推广下去，张轮表示，还要研究在一些细节问题上，是否能找到比较有效的解决方案，但这一缓解大城市停车难的思路还是值得肯定的。

借鉴他山之石盘活资源存量

有专家表示，在欧洲，有很多城市也曾遇到过停车难的问题，事实上，停车难是世界各大城市正在面临的问题。这些城市都在不断寻求因地制宜的解决办法，寻找一条适应不同城市特点的停车之“道”，英国伦敦便是典型一例。

张轮介绍，在伦敦，利用网站或者手机应用提前安排停车已经是不少人的习惯。“共享车位”的模式让停车位的资源提供和停车需求之间得到了共享和信息对称，车位存量得以有效盘活。作为拥有伦敦城中固定私家车位的居民区业主，可以将其车位的地理位置和可以短暂租借的时间发布在网上，通过共享闲置的停车位资源获得经济补贴。需要停车的车主们只需动动手指，通过网络支付，即可按时段、按日、按月，或是按过夜不过夜等多种组合，预约到机场、车站以及指定地点附近的车位。

他山之石可以攻玉。电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾坦言，目前，北京共享停车在使用过程中较为突出的问题，是停车位资源的合理分配问题。由于共享停车的停车位多属于现有资源，有着固定的归属，资源调配起来要复杂很多。因此，他建议，要解决此问题，首先需要一套行业标准化服务规范，明确车位权属、收益分配、超时停车处罚等关键问题。此外，就是技术服务要跟上用户需求，能对每个停车位进行高效精准的调配。

“除了共享停车，国际上解决停车难还有一些空间和土地综合利用开发的案例。当然，任何政策和方案的实施，都是有其特定的地域和历史的约束，以后可行的现在不一定可行；一个地方可行的，换个地方也不一定可行。解决停车难问题，也需要因事因地制宜。”张轮强调。

技术和非技术两种办法共同发力

陈礼腾认为，共享停车是较为典型的共享经济，尽管目前存在诸多问题导致其发展不顺利，但相信随着技术不断进步与制度的不断规范，共享停车会迎来不错的发展。

“解决方案也需要通过技术和非技术两条路径共同完成。”张轮说，技术路径，主要是解决共享泊车不方便的问题，可以通过GPS的使用，以及停车APP功能的优化，进行共享车位的“精细化”管理。同时，可以借鉴采用国外常见的“代客泊车”来提高管理服务水平，在可以提供这种服务的地域，通过车路通信技术或者动态信息板进行路径诱导等，从而实现高效精确的共享停车管理。

而非技术路径，则主要是解决不愿意共享的问题。张轮建议，可以依赖制度设计，比如，除了经济收益的激励，还可以设计一种类似于公民义务献血的制度，出借次数多的车位拥有者，在自己需要使用车位时，优先得到车位的可能性更大，使用共享车位的“级别”也高；还可以进行定价策略的优化，通过动态价格来分配车位、优化利用率等。

专家认为，共享停车作为一个新兴的概念，在移动互联网发展渐已成熟及物联网建设全面推进的大背景下，已具备发展基础；从需求来看，也具备市场。共享停车如果进一步提高普及度，可以在一定程度上缓解停车压力，但根治停车难的问题仍需从顶层规划方面着手，包括合理的城建规划与停车场位置选取及空间利用设计等。

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多措并举 精心管理城市停车

对于停车场、停车行为的管理，伦敦有十分严格、细致的法律条文。仅对于停车场建设和停车管理，除了可以参考一直沿用且不断更新升级的《交通和停车的一体化管理细则》之外，还有街道停车、非街道公共区域停车等多种管理条例。

伦敦对于停车场以及停车位的规划和建设也有严格的设计和建设标准。对于公共停车、残疾人车位、宾馆和娱乐场所、办公区域、应急停车、货物装卸、超市配送等，均有指导性的车位面积和人均车位数的设计标准。在城市交通管理以及街道设计的过程中，也都有精细的交通区划、临时停车港湾的设计和建设指导性建议。

“不仅如此，伦敦还积极鼓励公共交通出行，以减少对小汽车的依赖和使用。”张轮说，目前，伦敦拥有世界上最为发达的公共交通基础设施和服务体系。地铁四通八达，路面公共巴士运行密度大、服务水平高，黑色宽敞的出租车更是这个城市一道靓丽的风景。

在城市周边，有很多的公共停车场P+R设施，停车定价便宜，和市中心的停车费拉开差距，鼓励出行者将私家车或者摩托停在郊外，然后换乘公共交通方式出行。

再就是收取拥堵费，以及对所有车位全部开放招租等，通过利用经济杠杆对有限的空间进行调节。作为世界上最早实现拥挤收费的城市，开车进到伦敦市中心收费区需要支付每天11.5英镑的费用。原则上街道上不允许停车，但是，在一些特定的时间段，街道会开放，来服务附近的居民和旅游者。