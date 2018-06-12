互联网跨境电商贸易：网购时代的“网上丝绸之路”

市民在河南郑州郑欧班列进口商品展示中心购物。新华社记者 朱 祥摄

跨境电商连接网上丝绸之路

2000年前，一条丝绸之路从当时的长安出发，向西延展，连接了整个欧亚大陆。鉴古知今。今天，中国的跨境电商也已经率先出发，搭建起一条网上丝绸之路，将中国企业的优质商品向全世界出售，同时把国外的优质商品引入中国，为商人们开启了互联网跨境贸易的大门。

跨境电子商务，是“网购”时代向境外扩散的一种表现形式，被称为“网上丝绸之路”。今天，传统的与现代的通商渠道，正纷纷与互联网结合，实现了“互联网+”的再创业，跨境电子商务就是在这样的背景下诞生。

“一带一路”是世界上跨度最大、最具发展潜力的经济合作地带。这些沿线各国地区间将实现优势互补、资源有效整合，扩大彼此间的经贸合作。跨境电商有望凭着全球化、网络化、便捷、直接等优势，成为国内外贸发展新的增长点，从而对贸易畅通、资金融通、民心相通起到非常重要的作用。

2018中国国际电子商务博览会上的中外客商。龚献明摄（人民视觉）

“买全球” “卖全球”

“您的快递到了。”伴随着快递小哥的敲门声，北京的韩先生收到了他在跨境电商平台上购买的来自厄瓜多尔的白虾。手指一点，线上下单，足不出户，快递送货上门，韩先生连连感叹：“几个小时就送到了，还是国外的特色商品，真是方便啊！”

随着跨境电商的发展，智利的车厘子、墨西哥的牛油果、阿根廷的红虾、菲律宾的芒果干……这些原本距离遥远的外国食物如今不再“稀奇”，它们成为中国进口商品中的“爆款”，越来越频繁地出现在中国人的餐桌上。

除了食物，世界各国的特色产品，如斯里兰卡的锡兰红茶、尼泊尔的菩提手串、埃及的棉制品、捷克的水晶制品、缅甸的翡翠玉石、保加利亚的玫瑰精油等等，现在都能在跨境电商的平台上方便买到。

仅在京东平台上，就有超过50个“一带一路”沿线国家的商品通过电商走进了中国。同时，中国商品也在源源不断销往俄罗斯、乌克兰、波兰、泰国、埃及、沙特阿拉伯等54个“一带一路” 沿线国家。

电子商务研究中心发布的《2017年度中国出口跨境电商发展报告》显示，中国跨境电商发展势头正盛，出口仍占主导地位。2017年，中国出口跨境电商交易规模为6.3万亿元，同比增长14.5%，出口跨境电商卖家品类主要分布在3C电子产品、服装服饰、家居园艺、户外用品、健康美容、鞋帽箱包等。目前中国跨境电商平台迅速发展，主要有B2B类和B2C类两种。前者如阿里巴巴国际站、TOOCLE3.0（生意宝）、中国制造网、大龙网、敦煌网等；后者则有全球速卖通、eBay、亚马逊、兰亭集势、米兰网、跨境通等。这些平台成为中国和全球商家的中介，有效促进了资源的全球流通。

“在数字经济红利下，跨境电商绝不只是商品买卖，而是新型的服务贸易，是数字化贸易的典型体现。所以跨境电子商务的产业生态，未来将是数字经济在全球化领域最重要的支撑。”在今年5月召开的第二届全球跨境电子商务高峰会上，阿里巴巴集团副总裁邢悦这样描述中国乃至全球跨境电商的未来。她说，当前，中国跨境电商的产业生态，已是全球化贸易领域的重要支撑。大量的中国网企在帮助“一带一路”沿线国家铺设基础设施，这包括物流、普惠式金融等。到2020年，中国的跨境电商有望能服务全球20亿消费者。

曾经，中国古代四大发明——指南针、火药、造纸术和印刷术，推动了世界科技和文明的进步。如今，高铁、支付宝、共享单车和网购被称作中国的“新四大发明”。而跨境电商作为“新四大发明”中的一种新模式的电子商务，不仅极大地便利了人们的生活，也颠覆了传统的供应链，正在塑造全新的世界贸易体系。

1682亿元，这是去年“双十一”全球狂欢节创下的交易额的新纪录。这其中离不开跨境电商的贡献。根据阿里巴巴的数据，有225个国家和地区的人们参与了这场狂欢，共产生8.12亿物流订单，而当天售出的商品覆盖到全球52大核心商圈、超100万商家。通过跨境电商平台，消费者和商家真正实现了“买全球、卖全球”。

5月21日，“长安号”中欧班列首开跨境电商物流专列。新华社记者 李一博摄

新渠道 新平台

“如果你去俄罗斯、西班牙、荷兰这几个国家，在当地随便找几个人问，每两个人中就有一个人知道阿里巴巴速卖通。”阿里巴巴速卖通原总经理沈涤凡自信地对同事说。沈涤凡的自信源于跨境电商的巨大成就。

2017年4月，成立7年的速卖通全球海外买家数累计突破1亿。速卖通的第1亿个买家是一位来自智利的女孩，她在速卖通为自己的父亲购买了一块手表作为礼物，价值约260元人民币。“一亿用户是什么概念？每16个人中就有一个在我们的电商平台上买过东西。而且这1亿只是账户数，有不少家庭一家人共用一个账户，实际的用户数应该更多。”

跨境电商为中国中小企业提供了方便快捷“走出去”的平台。

“中国制造的产品不差，但过去这些中小企业没有能力去接触海外的消费者，有些一两百人的团队，几乎没能力把品牌销往海外，但现在通过电商平台可以很容易接触到海外的消费者。”沈涤凡表示。

这一点，敦煌网创始人兼CEO王树彤深有体会。创立于2004年的敦煌网是一家B2B跨境电商平台。目前，敦煌网的业务范围覆盖了“一带一路”沿线全部国家，订单量排名前十的国家有俄罗斯、印度、以色列、新加坡、土耳其等等。王树彤介绍，中国的手机和配件，电子产品，黑科技、新奇特产品，包括VR设备、无人机、平衡车、电动车等很受欢迎。

而阿里巴巴速卖通的触角也几乎覆盖了“一带一路”中的全部国家，在俄罗斯、西班牙、乌克兰、马尔代夫等“一带一路”的沿线国家，培养了大批“洋粉丝”。在俄罗斯，甚至还诞生了“淘戈利克”，意思是“淘宝控”。

跨境电商体系打破了时空、地域、语言、文化等界限，更为“一带一路”带来无限的可能性。

以俄罗斯为例，电商体系改变了过去的海关报关系统。曾经在俄罗斯，一个包裹从下单到收件需要60天。所有的商品入关要先到莫斯科，再从莫斯科分拣发到其他地区，物流效率极其缓慢，当地消费者一度联名给政府写信抱怨。在今天，得益于海关大数据对接，大包裹无需各个开包检查，哪个包裹装着什么商品、价值几何一目了然。从中国销往俄罗斯的商品，均直接在当地分拣入关。

除了把国外的优质商品引入中国的同时，中国的跨境电商也在为中国中小企业出海创造更多的机会。

“这几年，一些劳动密集型的制造业会向成本更低的地区转移，这个趋势不可扭转。”沈涤凡认为，跨境电商是中国机会所在，它为中小企业提供了转型的平台，让那些具备一定制造能力，具备自己设计能力的企业可以直接接触海外消费者，了解消费者的需求。

位于智利首都圣地亚哥的智利邮政物流中心，工作人员分拣来自中国的包裹。 豪尔赫摄（新华社发）

新标准 新模式

在跨境电商海外发展的过程中，有一个有意思的现象：大多数“一带一路”沿线国家对于中国的电商表现出了巨大的兴趣，他们最迫切的合作意愿并非是获得更多的本地商品出口，而是渴望学习中国发展电商的经验。

Kee lim女士是一位巴布亚新几内亚的咖啡零售商。2016年3月的一天，她在一场由中国电商举办的跨境电商培训课上，光着脚激动地喊了起来：“非常感谢中国企业给她打开了一扇全新的窗户。我从此知道了，通过互联网的方式，可以将咖啡卖到全球，可以越过层层的渠道商，直接接触到终端消费者，拿到很好的利润来改善生活，能够有钱去买自己喜欢的鞋子。”

“相比于单向的商品出口，许多国家对中国怎么做电商更感兴趣，我们与各国接触时，每个政府都有很有意思的问题，问阿里巴巴怎么帮助中小企业跨境交易。”沈涤凡对此评价称。

另一个突出的例子是土耳其。2017年5月4日，敦煌网与土耳其商会及商品交易所联合会共同在京发起DHgate-eWSF项目，敦煌网将为土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚等周边国家中小企业搭建电商平台，帮助实现线上交易。

“我记得签约的时候，土耳其一位市长一手拿着PAD，一手拿着土耳其出土的文物。他说，作为历史上商贸大国，土耳其非常清楚互联网时代贸易的新机会已经来临了，他们在摩拳擦掌准备前瞻历史机遇。曾经土耳其在古丝绸之路时的商贸非常繁荣兴旺，但是他们错失了中间200年的工业时代，但这个时代不能再错过了，他们要像中国一样抓住机遇，振兴昔日的辉煌。”王树彤说。

中国的跨境电商模式不仅走出去传播，更吸引了许多海外华人回到中国“取经”，学习研究中国电商的成功经验。

2018年6月1日下午，来自20多个国家的海外华文媒体代表团来到位于北京市亦庄的京东集团总部调研。作为一家中国的互联网公司，2017年7月，京东入榜《财富》全球500强，位列第261位。近年来，京东其先进的物流系统和运营理念，正在逐渐走出国门。京东也正在以一个电商的平台身份连接起“网上丝绸之路”。

13公斤重的无人机Y1专门为农村地区送货，已经在清华大学、中国人民大学等学校投入使用的2代智能配送车，规模宏大的无人仓库和工作井然有序的智能搬运机器人AGV……建立在人工智能基础上的京东物流将中国社会化物流成本降低了70%，社会化物流效率提高了2倍以上。其运送的大件和中小件包裹覆盖100%的中国大陆行政区县，自营配送覆盖中国 99% 的人口。

“我对京东的乡村物流非常感兴趣。”意大利的《欧华联合时报》总编辑吴敏对本报记者说，“以前我们把报纸送到乡村，成本太高，也很难寄达。现在使用无人机配送这样一种方式，不但解决了农村快递的‘最后一公里’的问题，还大大降低了报纸的运输成本。”

中东网络电视台台长曲小兵认为：“中国的电子产品、科技产品代表着中国智造的实力，这些产品也是在中东国家颇受欢迎的中国产品之一。中国商品物美价廉的优势，注定会支撑中国品牌在海外市场的崛起。因此，各大品牌借助京东这样的平台抱团出海，更有胜算。”

对此，王树彤认为：“‘一带一路’沿线国家可以在中国跨境电商经验的基础上出发，不用从零开始。这体现了中国合作共享、互利共赢的精神。”

本报记者 杨俊峰 叶 子

制图：潘旭涛