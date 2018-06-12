人民日报：外卖送餐拼快更要拼安全

广西南宁交警与企业合作破解外卖配送交通违法难题外卖送餐 拼快更要拼安全

人民日报 本报记者 刘佳华

广西南宁市长湖立交桥下，一间不大的平房里，20多名外卖配送员坐成几排，两名交警正讲解注意事项。而后，配送员在手中的《交通安全事前信用承诺书》上，签下名字。承诺书一式三份，其中一份由交警部门留存。

当下，外卖送餐越来越多，配送员骑行不规范也带来各种安全隐患，日前，公安部出台《关于警企共治创新外卖行业电动自行车交通违法治理工作的通知》，部署各地公安交管部门加强警社合作、警企共治。

南宁市交警与外卖企业合作，实施准入培训、信用惩戒和制定文明骑行公约等具体措施，试图破解外卖骑行交通违法难题。规定施行以来，效果如何，有哪些经验值得借鉴？

外卖违规骑行常发

配送员屡罚屡犯，亟待加强规范管理

中午，正值外卖订单高峰期，配送员小李手里有7个订单，取餐的店里顾客很多，出餐慢，客户着急，小李也着急。取餐后为了尽快送到，他只好开足马力，一骑绝尘。电动车骑得飞快不说，小李和他的同事们还边骑行边看手机，手动“抢单”，一旦平台发布新订单，谁抢到算谁的，送得快，抢得多，赚钱自然也多。

一个中午，小李逆行一次，违规变道了两次，停放也不太注意位置，曾经，这是“小李”们的工作常态。

“南宁的电动车数量多，下班高峰期很拥挤，一次我下班骑车回家，旁边一辆外卖电动车骑得飞快，可能嫌非机动车车道堵，还一下子窜到了机动车道上，差点被后面开来的一辆汽车撞上，特别危险。”南宁市民黄先生回忆当时的情景，不免为外卖配送员捏了一把汗。

外卖配送员守法意识、安全意识参差不齐，闯红灯、逆行、违反标志标线指示、随意变更车道、乱停放等现象屡屡发生，外卖送餐交通安全问题已成为城市治理的痛点。

南宁市交警支队一大队副大队长莫民超说：“有一次我在路口巡查，看到有位外卖配送员逆行，立即拦住他进行教育处罚。一查记录才发现，这段时间他已经因为交通违法被处罚5次了，每次都是简单接受了半小时学习教育。因为违规成本较低，他屡教不改。”

外卖骑行同样关乎企业形象，配送员的服装和车尾送餐箱都印有外卖企业标识，如果扰乱交通秩序也会损害企业形象。因此，外卖送餐企业也需要加强规范管理。

警企联合信用惩戒

将制定外卖配送员安全记分管理办法

2018年4月，南宁市公安局交警支队与外卖企业美团外卖正式签订战略合作协议，联合实施准入培训、信用惩戒等12项具体措施，规范和加强外卖送餐电动车的通行管理。

“我们建立三级沟通协调机制：交警支队与美团外卖南宁专送渠道团队对接、交警大队与片区配送站对接、交警中队岗组与企业维护岗对接，明确各层级的对接负责人，通过印发通讯录、建立微信群等方式沟通协调。” 南宁市公安局交警支队副支队长罗义学介绍。

同时，各层级定期相互通报情况，实时响应需求，提高双方沟通协调和处置问题的效率。南宁交警支队秩序科长梁宇新说，微信群是一个微型协作平台，同时，还是一个宣传平台，近期交通管理重点、突出的交通违法和安全事故案例、需要宣教的文明出行要求等，都会通过微信群传递到每一个站点和外卖配送员。“我们双方会定期交换配送员、配送车辆的交通违法和事故等数据，企业会提供骑行送餐的热力图分析，通过在线交互和实时推送，及时发现隐患，迅速整治乱象。”梁宇新说。

合作协议中还明确：“凡在南宁片区申请成为美团外卖配送员的，需先做出配送期间遵守道路交通安全法律法规的事前信用承诺，并经联合审核，方可准入。”通过审核后，“准配送员”还要以交通安全志愿者身份参与一次路口执勤，才能成为正式配送员。

对于配送员的交通违法行为，交警处理完，企业也要处理，实施联合惩戒，并将其纳入社会信用体系。“肇事逃逸扣36分，逆向行驶扣12分……”在企业的安全记分管理办法初稿中，机动车违规与处罚措施挂钩，分数扣光则会被拉黑辞退，分数偏低则需参加交通安全学习。目前，警企双方正在讨论制定最终稿。

信息互通促管理升级

交警精准整治，企业合理调度，推动行业自律

“骑车路过之前站过岗的交通路口，就能想起当时自己也在那儿指挥过交通。”配送员梁守宇说，“在路口体验站岗执勤后，从交警的角度更能体会违法行为的严重性。”

南宁交警七大队中队长洪基清说：“我们跟辖区的配送站点建立联系后，管理和宣传教育针对性更强。”平日里，交警会定期对配送员进行交通安全培训教育。平台也会给外卖配送员100%推送交警部门制作的电动车安全规范课件。每日晨会，配送站还会进行交通安全骑行宣教。“现在辖区的外卖电动车交通违法行为少了一大半。”洪基清说。

在警企合作中，双方也尝试相互提供便利服务支持。南宁市青秀区某购物中心地处繁华商业街区，每逢用餐时间，外卖电动车就蜂拥而至，购物中心不允许外卖电动车在门前停放，配送员为了尽快取餐送餐，经常把电动车停在非机动车道上，既干扰交通秩序，也增加安全风险。了解这一情况后，南宁交警居中协调，促成购物中心与外卖企业协商。不久前，购物中心设置了两个停放点共60个车位，专门供外卖电动车停放，问题得到妥善解决。

通过警方的及时反馈，企业内部管理也不断升级。现在，美团外卖升级智能调度体系，精准派单，逐步取消“平均送达时长”等考核指标，改变了“有单赶紧抢、送餐拼命骑”的局面，同时正在试点配送员蓝牙耳机接单模式，避免配送员骑行时操作手机带来危险。

据了解，南宁交警正在与饿了么等多家外卖企业积极沟通，努力将警企合作拓展为警方与整个外卖行业合作。同时，交警还联合企业共同制定了外卖电动自行车配送员文明骑行公约，号召外卖行业企业参与公约履行，共同推动形成行业自律。

南宁市公安局交警支队支队长蒋卫红说：“解决交通安全问题，不能只靠交警强力整治，必须树立共建共治共享新理念，多角度、多层次强化警社合作、警企共治，实现监管部门的依法治理与行业、企业自律管理相结合。”