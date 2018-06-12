猩便利获蚂蚁金服 数亿元投资

乐琰

曾经获得3.8亿元巨额融资，也曾经被传开始裁员的无人值守货架品牌猩便利又有新动作了。

第一财经记者6月11日从猩便利获悉，该公司获得蚂蚁金服数亿元战略投资，其他老股东悉数跟投。

谈及具体此次蚂蚁金服对猩便利的投资金额，猩便利方面向第一财经记者表示，本次猩便利获得蚂蚁金服的战略投资，包括资金和相关资源，规模在数亿元人民币，具体金额现阶段暂不方便透露。

第一财经了解到，除了资金之外，蚂蚁金服还将向猩便利提供两大技术支持：生物识别和信用消费体系。这两项技术都会融入到“猩+”智能货柜的整体设计里，并运用于整个购物流程之中。

所谓“猩+”是猩便利对于开放式货柜的升级迭代方案，目的是为了更优的成本和效率，猩便利是围绕办公室白领群体的需求，以无人零售终端的形式切入办公室消费场景。“猩+”智能柜是封闭的，其之前的货柜更多的是开放式的。

猩便利方面表示，“猩+”智能柜通过运用扫码验证、机器视觉等技术，用户扫码之后，完成购物支付流程。货柜中的商品平常处于封闭保管状态，既有效控制了货损，又最大限度地保障了食品安全。机器视觉和生物识别技术的运用，则极大地提升了用户购物的流畅度，更便捷，真正实现“即拿即走”。因此本次升级，从硬件上进行智能升级的同时，也优化了用户的购物流程，使整个过程更为顺畅，并为用户节省了时间。

第一财经记者采访获悉，猩便利成立4个月时，已布局了1万多个便利架触点，辐射一线和二线城市。该公司目前的业态包括便利店和便利架，单纯从便利架产品矩阵来看，在原有开放式货架和冷柜的基础上叠加升级了智能货柜。所有终端数据在打通的基础上形成有机协同，通过技术迭代，便利架的智能化和线上化程度更高，能构建起以数据打通的协同体系。

谈及布局实体门店等业务，猩便利表示，其在上海的10家门店目前运营稳健。门店对于猩便利要构建的整个平台体系来说，是非常关键的节点，所以猩便利一直在投入很大的精力把门店做好。

有部分业内人士认为，无人零售的智能化迭代，是新零售是高度在线化的零售模式，智能终端可以最大程度地实现实时在线，打通用户数据和商品数据，提高效率，且自助式服务符合年轻消费者的趋势。蚂蚁金服此次投资猩便利充分证明了近一年来猩便利对近场消费新场景探索的价值。

但也有业者认为，猩便利或其他类似的无人零售业态采取的是“日补货、周上新、千架千面”的标准，这就意味着需要强大的后台供应链和物流体系支持。这类业态走的是重资产模式——采取自建仓储物流体系，并耗资巨大进行IT系统投入。如果再加强生鲜业务，则投入都很高。所以尽管获得巨额融资，但其实“烧钱”也非常快。

“很多无人零售，比如猩便利，走的是互联网思维，它们需要到达一定规模，将无人货架或门店变成一个载体、一个平台的时候才能开始依靠附加值获利。但是为了扩大规模，这类业态前期需要大量投入，就看能不能撑过来。”资深零售业人士沈军认为。

罗森（中国）投资有限公司董事、副总裁张晟向第一财经记者坦言：“我的观点是，无人零售，一定有未来。但非常遗憾，无人零售现在是‘早产儿’。但我们今天这些做无人零售的，其实很多都在宣扬怎么把便利店的人工成本降下来。比这个更重要的是，如何让消费者真正地满意？今天的无人便利店也好，无人货架也好，我发现没有找到真正的痛点。”

根据《2017中国便利店发展报告》，中国连锁品牌化便利店门店数接近10万家，销售达1300亿元。日本和美国在去年已达到10万家门店，650亿美元的市值。国内的人均便利店拥有数量远低于日本和美国。保守估计，中国的便利店市场在2000亿美元以上，未来的发掘潜力巨大。