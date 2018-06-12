目前，小米金融已拿下券商、银行、保险经纪、第三方支付、网络小贷、商业保理等多块金融牌照

原标题：小米剥离金融业务或为上市埋伏笔

■本报记者 刘 琪

首家独角兽CDR来了！日前，证监会披露了小米集团公开发行存托凭证招股说明书。从文件来看，小米CDR的保荐机构为中信证券，拟上市地为上交所；H股上市由高盛、摩根士丹利以及中信里昂证券联合保荐。CDR募资主要用于研发核心自主产品，拟投入资金占比30%；扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链，拟投入资金占比30%；全球扩张拟投入资金占比40%。

值得关注的是，小米正在剥离金融业务。实际上，早在小米集团向港交所递交的招股说明书中，已经披露了将金融板块拆分独立的消息。而据此次的CDR文件显示，截至招股说明书签署日，小米的金融相关业务均已重组至小米金融，小米金融为小米集团的全资控股子公司。但基于未来业务发展规划，集团拟采用股权激励的方式将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。

小米金融牌照较齐全

业务层面仍有发展空间

资料显示，小米集团从 2015 年开始涉足互联网金融业务。CDR招股说明书显示，小米从事的互联网金融业务涵盖供应链融资业务、互联网小额贷款业务、支付业务、理财产品分销业务、互联网保险服务等。

公开数据显示，2018 年第一季度，小米金融的收入及税前净利润占小米集团的比例分别为 0.90% 和不足 0.22%。截至 2018 年 3 月 31 日，小米金融总资产占小米集团的比例为 13.55%。

虽然业务占比和利润贡献并不算大，金融布局起步时间与BATJ相比也较晚，但是在相关牌照获取上却一点也不含糊。据了解，小米目前已拿下券商、银行、保险经纪、第三方支付、网络小贷、商业保理等多块金融牌照。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言对《证券日报》记者表示，就公开披露的资料看，小米集团将金融业务定位于铁人三项中“互联网服务”众多条线中的一环，只是与内容产品、娱乐产品、效能工具等并列，从资产和营收占比看，金融条线也只是占据很小的比例。从小米目前的战略布局看，硬件仍然是所有业务的核心支撑点，硬件领域的市场竞争依旧激烈，金融业务暂时仍处于补充和辅助地位。

“小米的金融布局，牌照比较齐全，但业务层面仍有很大空间，某种程度上与其在集团内的地位及所获取的资源是相关的”，薛洪言认为，将金融业务独立拆分出来，并未切断小米金融与小米生态的联系，同时在战略、运营、资源投入等方面更加独立，或将大大释放金融条线的战斗力。此外，从集团中拆分金融业务，也是互联网巨头的一贯做法，为后期的独立融资和上市埋下伏笔。

拟采用股权激励

向管理层等授予期权

小米CDR招股书显示，截至招股说明书签署日，小米的金融相关业务均已重组至小米金融，小米金融为小米集团的全资控股子公司。基于未来业务发展规划，小米集团拟采用股权激励的方式将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。拟采用的股权激励计划将向雷军、小米金融管理层及核心员工授予小米金融期权，该激励计划已经董事会审议通过并获得全体股东的同意。

在经营风险方面，招股说明书显示，小米金融仍处于发展早期，公司难以保证小米金融未来对小米集团是否会更加重要，尤其是当小米金融的发展速度超过小米集团时。总体而言，小米金融对小米集团越重要，则小米金融的剥离预计对公司财务报表产生的影响越大。此外，小米金融的核心业务与小米集团不同。随着小米金融业务日渐成熟，公司难以保证小米集团与小米金融的持股员工及期权持有人的利益始终保持一致。

同时，由于小米金融重组，截至招股说明书签署日，小米集团向小米金融集团分别提供约 8.3 亿美元及 2.99 亿元人民币的小米金融重组贷款。通过运作小米金融期权计划,公司预计小米金融未来将不再为小米集团的控股子公司。为规范小米金融未来与小米集团之间的交易,维护投资者权益,公司与小米金融签订了框架协议，就未来三年(2018年-2020 年)的交易限额进行了约定。

根据协议的约定，未来三年，小米集团为小米金融提供的金融服务(包括借款及其他信贷和担保服务，以及结算服务、承兑票据、委托贷款、信托贷款、信用证、资产支持证券及融资、财务及融资咨询等，但不包括小米集团就小米金融重组为其提供的一次性重组贷款)的最高金额上限分别为人民币 127.70 亿元、 149.50 亿元和 145.50 亿元。此外，小米集团与小米金融亦就营销服务、全面支持服务、 支付结算服务等设定了最高交易限额。